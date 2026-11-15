Bahçeli'den 50 maddelik Terörsüz Türkiye açıklaması: "Gün doğmuş, şafak sökmüştür"
Bahçeli'den 50 maddelik Terörsüz Türkiye açıklaması: "Gün doğmuş, şafak sökmüştür"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Terörsüz Türkiye” hedefini 50 maddelik açıklamayla değerlendirdi. Terör örgütünün silah bırakmasından hukuki düzenlemelere, ekonomik kalkınmadan toplumsal uzlaşmaya kadar birçok konuya değinen Bahçeli, “Aynı gök kubbe altında birlikte yaşama kültürünü, toplumsal kucaklaşma tecrübesini ve toplumsal uzlaşma şartlarını tesis etmek için gün doğmuş, şafak sökmüştür” ifadelerini kullandı.
Haber Giriş Tarihi: 15.11.2026 09:33
Haber Güncellenme Tarihi: 15.11.2026 09:35
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkgün gazetesine yaptığı özel açıklamada, Türkiye'nin içinden geçtiği siyasi ve toplumsal süreci değerlendirdi. Bahçeli, “Terörsüz Türkiye” hedefinin yalnızca güvenlik politikalarıyla sınırlı olmadığını, ekonomik, hukuki, demokratik ve toplumsal boyutlarıyla ele alınması gerektiğini belirtti.
Dünyada yaşanan siyasi, ekonomik ve güvenlik krizlerine dikkat çeken Bahçeli, Türkiye'nin milli birlik ve beraberliğini güçlendirecek yeni bir siyasi anlayışa ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.
Bahçeli: Gün doğmuş, şafak sökmüştür
Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu sorunların çözümünde ortak akıl ve toplumsal uzlaşmanın önemine değinen Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:
“Aynı gök kubbe altında birlikte yaşama kültürünü, toplumsal kucaklaşma tecrübesini ve toplumsal uzlaşma şartlarını tesis etmek, bütün temel toplumsal meselelerimizi köklü ve kalıcı çözümlere kavuşturmak için gün doğmuş, şafak sökmüştür.”
Bahçeli, yaşanan gelişmelerin MHP'ye yeni bir tarihsel sorumluluk yüklediğini belirterek, bin yıllık kardeşliğin Türkiye'nin en önemli güç kaynaklarından biri olduğunu söyledi.
Terörsüz Türkiye sürecinin başlangıcına dikkat çekti
Bahçeli'nin açıkladığı 50 maddelik metinde, sürecin siyasi başlangıcına ilişkin gelişmelere de yer verildi.
1 Ekim 2024 tarihinde TBMM'nin yeni yasama yılı açılışında Bahçeli'nin DEM Parti milletvekilleriyle tokalaşmasının yeni siyasi atmosferin ilk işaretlerinden biri olduğu belirtildi.
22 Ekim 2024 tarihinde MHP Grup Toplantısı'nda yapılan çağrının ise “Terörsüz Türkiye” hedefinin siyasi çerçevesini oluşturduğu ifade edildi.
Metinde, 27 Şubat 2025 tarihindeki silah bırakma ve fesih çağrısı ile PKK'nın 12 Mayıs 2025'te açıkladığı fesih ve silah bırakma kararına da değinildi.
11 Temmuz 2025 tarihinde bir grup PKK mensubunun gerçekleştirdiği silah bırakma eylemi, sürecin sahadaki ilk somut gelişmelerinden biri olarak değerlendirildi.
Silah bırakma ve örgütsel varlığın sona erdirilmesi hedefleniyor
Bahçeli'nin açıklamasında, “Terörsüz Türkiye” hedefinin temel şartının terör örgütünün silah bırakması ve örgütsel varlığını sona erdirmesi olduğu vurgulandı.
Siyasi taleplerin demokratik siyaset ve hukuk çerçevesinde ele alınması gerektiği belirtilen metinde, sürecin herhangi bir taviz, teslimiyet veya pazarlık anlamına gelmediği ifade edildi.
MHP'nin yaklaşımında, Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasal düzeninin ve devletin egemenlik haklarının korunmasının temel esas olduğu kaydedildi.
TBMM'nin rolü ve hukuki düzenlemeler
Açıklamanın önemli başlıklarından birini Türkiye Büyük Millet Meclisinin süreçte üstlendiği rol oluşturdu.
TBMM bünyesindeki Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmalarına değinilen metinde, terör sorununun siyasi, hukuki ve toplumsal sonuçlarının demokratik meşruiyet içerisinde değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.
Komisyonun hazırladığı rapor üzerinde siyasi partilerin katılımıyla müzakereler yürütüldüğü hatırlatıldı.
Açıklamada ayrıca 2026 yılında kabul edildiği belirtilen “Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun”a atıfta bulunularak hukuki düzenlemelerin sürecin kalıcılığı açısından önem taşıdığı ifade edildi.
Ekonomik kalkınma ve istihdam vurgusu
Bahçeli'nin 50 maddelik açıklamasında terörün Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerine de yer verildi.
Terör nedeniyle ortaya çıkan güvenlik harcamalarının, yatırım kayıplarının ve üretim üzerindeki olumsuz etkilerin azalmasının ekonomik kalkınmaya katkı sağlayabileceği belirtildi.
Terörün sona erdirilmesiyle birlikte ülke kaynaklarının eğitim, istihdam, üretim, bölgesel kalkınma ve kamu hizmetlerine daha fazla yönlendirilebileceği ifade edildi.
Açıklamada, ekonomik gelişmişlik ve toplumsal refahın güçlendirilmesinin kalıcı huzur ortamının oluşturulmasında önemli olduğu vurgulandı.
Bölgesel güvenlik ve dış politika mesajı
Bahçeli, Türkiye'nin güvenlik politikalarının bölgesel ve küresel gelişmelerden bağımsız değerlendirilemeyeceğini belirtti.
ABD-Çin rekabeti, Rusya-Ukrayna savaşı, Orta Doğu'daki çatışmalar ve değişen enerji güzergâhlarının uluslararası güç dengelerini etkilediğine dikkat çekilen açıklamada, Türkiye'nin jeopolitik konumunun önemine işaret edildi.
Irak ve Suriye başta olmak üzere komşu ülkelerde yaşanan gelişmelerin Türkiye'nin güvenliği üzerindeki etkilerinin azaltılmasının hedeflendiği kaydedildi.
MHP'nin yaklaşımında, Türkiye'nin bölgesel gelişmeleri yalnızca izleyen değil, milli çıkarları doğrultusunda değerlendiren ve gerektiğinde yön veren bir ülke olması gerektiği belirtildi.
Şehit yakınları ve gazilerin hassasiyetlerine vurgu
Açıklamada, terörle mücadelede hayatını kaybedenlerin yakınları ile gazilerin hassasiyetlerinin süreçte özel bir yere sahip olduğu ifade edildi.
“Terörsüz Türkiye” hedefinin geçmişte yaşanan acıları unutturmak anlamına gelmediği belirtilerek, aynı acıların gelecek nesiller tarafından yaşanmamasının amaçlandığı kaydedildi.
Toplumsal uzlaşmanın güçlendirilmesi, farklılıkların çatışma nedeni olmaktan çıkarılması ve ortak vatandaşlık bilincinin geliştirilmesi gerektiği vurgulandı.
Bahçeli: Türkiye'yi ideolojik itirazların dar çemberine teslim edemeyiz
Bahçeli, açıklamasında toplumsal kutuplaşmaya ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.
Din, inanç, mezhep ve etnik köken üzerinden oluşturulan ayrışmaların sona erdirilmesi gerektiğini belirten Bahçeli, şunları söyledi:
“Rehberimiz; ortak akıl ve sağduyudur, hoşgörü ve karşılıklı anlayıştır. Kemikleşmiş ön yargıları terk etmek, vatan ve millet sevgisi etrafında kenetlenmek, milli mücadele ruhuyla Türkiye'yi aydınlığa çıkaracak politika üretmek ahlaki, siyasi ve insani olanın icra edilmesidir.”
Bahçeli, Türkiye'nin geleceğinin ideolojik tartışmalarla sınırlandırılmaması gerektiğini ifade ederek, “Türk ve Türkiye Yüzyılı” hedefinin ertelenemeyecek bir siyasi sorumluluk olduğunu belirtti.
Nihai hedef güçlü ve bağımsız Türkiye
Bahçeli'nin açıkladığı 50 maddelik metnin son bölümünde, “Terörsüz Türkiye” hedefinin uzun vadeli sonuçlarına yer verildi.
Terörün, silahın ve şiddetin siyasi ve toplumsal hayat üzerindeki etkisinin ortadan kaldırılması, milli birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi ve Türkiye'nin kaynaklarının kalkınma alanlarına yönlendirilmesi temel hedefler arasında sıralandı.
Açıklamada, sürecin yalnızca silahların susmasıyla sınırlı olmadığı, ekonomik, sosyal, hukuki ve demokratik kapasitenin geliştirilmesiyle kalıcı hâle gelebileceği ifade edildi.
MHP'nin 50 maddelik değerlendirmesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün korunması, toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi ve Türkiye'nin değişen dünya düzeninde bağımsız ve etkili bir ülke olması hedefiyle tamamlandı.
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Bahçeli'den 50 maddelik Terörsüz Türkiye açıklaması: "Gün doğmuş, şafak sökmüştür"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Terörsüz Türkiye” hedefini 50 maddelik açıklamayla değerlendirdi. Terör örgütünün silah bırakmasından hukuki düzenlemelere, ekonomik kalkınmadan toplumsal uzlaşmaya kadar birçok konuya değinen Bahçeli, “Aynı gök kubbe altında birlikte yaşama kültürünü, toplumsal kucaklaşma tecrübesini ve toplumsal uzlaşma şartlarını tesis etmek için gün doğmuş, şafak sökmüştür” ifadelerini kullandı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkgün gazetesine yaptığı özel açıklamada, Türkiye'nin içinden geçtiği siyasi ve toplumsal süreci değerlendirdi. Bahçeli, “Terörsüz Türkiye” hedefinin yalnızca güvenlik politikalarıyla sınırlı olmadığını, ekonomik, hukuki, demokratik ve toplumsal boyutlarıyla ele alınması gerektiğini belirtti.
Dünyada yaşanan siyasi, ekonomik ve güvenlik krizlerine dikkat çeken Bahçeli, Türkiye'nin milli birlik ve beraberliğini güçlendirecek yeni bir siyasi anlayışa ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.
Bahçeli: Gün doğmuş, şafak sökmüştür
Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu sorunların çözümünde ortak akıl ve toplumsal uzlaşmanın önemine değinen Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:
“Aynı gök kubbe altında birlikte yaşama kültürünü, toplumsal kucaklaşma tecrübesini ve toplumsal uzlaşma şartlarını tesis etmek, bütün temel toplumsal meselelerimizi köklü ve kalıcı çözümlere kavuşturmak için gün doğmuş, şafak sökmüştür.”
Bahçeli, yaşanan gelişmelerin MHP'ye yeni bir tarihsel sorumluluk yüklediğini belirterek, bin yıllık kardeşliğin Türkiye'nin en önemli güç kaynaklarından biri olduğunu söyledi.
Terörsüz Türkiye sürecinin başlangıcına dikkat çekti
Bahçeli'nin açıkladığı 50 maddelik metinde, sürecin siyasi başlangıcına ilişkin gelişmelere de yer verildi.
1 Ekim 2024 tarihinde TBMM'nin yeni yasama yılı açılışında Bahçeli'nin DEM Parti milletvekilleriyle tokalaşmasının yeni siyasi atmosferin ilk işaretlerinden biri olduğu belirtildi.
22 Ekim 2024 tarihinde MHP Grup Toplantısı'nda yapılan çağrının ise “Terörsüz Türkiye” hedefinin siyasi çerçevesini oluşturduğu ifade edildi.
Metinde, 27 Şubat 2025 tarihindeki silah bırakma ve fesih çağrısı ile PKK'nın 12 Mayıs 2025'te açıkladığı fesih ve silah bırakma kararına da değinildi.
11 Temmuz 2025 tarihinde bir grup PKK mensubunun gerçekleştirdiği silah bırakma eylemi, sürecin sahadaki ilk somut gelişmelerinden biri olarak değerlendirildi.
Silah bırakma ve örgütsel varlığın sona erdirilmesi hedefleniyor
Bahçeli'nin açıklamasında, “Terörsüz Türkiye” hedefinin temel şartının terör örgütünün silah bırakması ve örgütsel varlığını sona erdirmesi olduğu vurgulandı.
Siyasi taleplerin demokratik siyaset ve hukuk çerçevesinde ele alınması gerektiği belirtilen metinde, sürecin herhangi bir taviz, teslimiyet veya pazarlık anlamına gelmediği ifade edildi.
MHP'nin yaklaşımında, Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasal düzeninin ve devletin egemenlik haklarının korunmasının temel esas olduğu kaydedildi.
TBMM'nin rolü ve hukuki düzenlemeler
Açıklamanın önemli başlıklarından birini Türkiye Büyük Millet Meclisinin süreçte üstlendiği rol oluşturdu.
TBMM bünyesindeki Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmalarına değinilen metinde, terör sorununun siyasi, hukuki ve toplumsal sonuçlarının demokratik meşruiyet içerisinde değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.
Komisyonun hazırladığı rapor üzerinde siyasi partilerin katılımıyla müzakereler yürütüldüğü hatırlatıldı.
Açıklamada ayrıca 2026 yılında kabul edildiği belirtilen “Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun”a atıfta bulunularak hukuki düzenlemelerin sürecin kalıcılığı açısından önem taşıdığı ifade edildi.
Ekonomik kalkınma ve istihdam vurgusu
Bahçeli'nin 50 maddelik açıklamasında terörün Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerine de yer verildi.
Terör nedeniyle ortaya çıkan güvenlik harcamalarının, yatırım kayıplarının ve üretim üzerindeki olumsuz etkilerin azalmasının ekonomik kalkınmaya katkı sağlayabileceği belirtildi.
Terörün sona erdirilmesiyle birlikte ülke kaynaklarının eğitim, istihdam, üretim, bölgesel kalkınma ve kamu hizmetlerine daha fazla yönlendirilebileceği ifade edildi.
Açıklamada, ekonomik gelişmişlik ve toplumsal refahın güçlendirilmesinin kalıcı huzur ortamının oluşturulmasında önemli olduğu vurgulandı.
Bölgesel güvenlik ve dış politika mesajı
Bahçeli, Türkiye'nin güvenlik politikalarının bölgesel ve küresel gelişmelerden bağımsız değerlendirilemeyeceğini belirtti.
ABD-Çin rekabeti, Rusya-Ukrayna savaşı, Orta Doğu'daki çatışmalar ve değişen enerji güzergâhlarının uluslararası güç dengelerini etkilediğine dikkat çekilen açıklamada, Türkiye'nin jeopolitik konumunun önemine işaret edildi.
Irak ve Suriye başta olmak üzere komşu ülkelerde yaşanan gelişmelerin Türkiye'nin güvenliği üzerindeki etkilerinin azaltılmasının hedeflendiği kaydedildi.
MHP'nin yaklaşımında, Türkiye'nin bölgesel gelişmeleri yalnızca izleyen değil, milli çıkarları doğrultusunda değerlendiren ve gerektiğinde yön veren bir ülke olması gerektiği belirtildi.
Şehit yakınları ve gazilerin hassasiyetlerine vurgu
Açıklamada, terörle mücadelede hayatını kaybedenlerin yakınları ile gazilerin hassasiyetlerinin süreçte özel bir yere sahip olduğu ifade edildi.
“Terörsüz Türkiye” hedefinin geçmişte yaşanan acıları unutturmak anlamına gelmediği belirtilerek, aynı acıların gelecek nesiller tarafından yaşanmamasının amaçlandığı kaydedildi.
Toplumsal uzlaşmanın güçlendirilmesi, farklılıkların çatışma nedeni olmaktan çıkarılması ve ortak vatandaşlık bilincinin geliştirilmesi gerektiği vurgulandı.
Bahçeli: Türkiye'yi ideolojik itirazların dar çemberine teslim edemeyiz
Bahçeli, açıklamasında toplumsal kutuplaşmaya ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.
Din, inanç, mezhep ve etnik köken üzerinden oluşturulan ayrışmaların sona erdirilmesi gerektiğini belirten Bahçeli, şunları söyledi:
“Rehberimiz; ortak akıl ve sağduyudur, hoşgörü ve karşılıklı anlayıştır. Kemikleşmiş ön yargıları terk etmek, vatan ve millet sevgisi etrafında kenetlenmek, milli mücadele ruhuyla Türkiye'yi aydınlığa çıkaracak politika üretmek ahlaki, siyasi ve insani olanın icra edilmesidir.”
Bahçeli, Türkiye'nin geleceğinin ideolojik tartışmalarla sınırlandırılmaması gerektiğini ifade ederek, “Türk ve Türkiye Yüzyılı” hedefinin ertelenemeyecek bir siyasi sorumluluk olduğunu belirtti.
Nihai hedef güçlü ve bağımsız Türkiye
Bahçeli'nin açıkladığı 50 maddelik metnin son bölümünde, “Terörsüz Türkiye” hedefinin uzun vadeli sonuçlarına yer verildi.
Terörün, silahın ve şiddetin siyasi ve toplumsal hayat üzerindeki etkisinin ortadan kaldırılması, milli birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi ve Türkiye'nin kaynaklarının kalkınma alanlarına yönlendirilmesi temel hedefler arasında sıralandı.
Açıklamada, sürecin yalnızca silahların susmasıyla sınırlı olmadığı, ekonomik, sosyal, hukuki ve demokratik kapasitenin geliştirilmesiyle kalıcı hâle gelebileceği ifade edildi.
MHP'nin 50 maddelik değerlendirmesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün korunması, toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi ve Türkiye'nin değişen dünya düzeninde bağımsız ve etkili bir ülke olması hedefiyle tamamlandı.
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