15 Kasım altın fiyatlarında gram ve çeyrek ne kadar?
15 Kasım altın fiyatlarında gram ve çeyrek ne kadar?
Altın fiyatları 15 Kasım 2026 Pazar günü yatırımcıların ve vatandaşların gündeminde yer alıyor. Gram altın 6.554,55 TL, çeyrek altın 10.716,69 TL seviyesinden satışa sunulurken ons altın 4.047,54 dolar olarak bildirildi. İç ve dış piyasalardaki fiyat hareketleriyle birlikte yeni haftanın ilk işlem gününde oluşacak kotasyonlar da takip edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 15.11.2026 09:41
Haber Güncellenme Tarihi: 15.11.2026 09:44
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
15 Kasım 2026 tarihli paylaşılan satış verilerine göre gram altın 6.554,55 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altının satış fiyatı 10.716,69 TL, yarım altının satış fiyatı ise 21.433,38 TL olarak belirtiliyor.
Tam altın 43.719,00 TL'den, Cumhuriyet altını 42.735,67 TL'den satışa sunuluyor. Gremse altının satış fiyatı ise 108.877,00 TL seviyesinde bulunuyor.
15 Kasım 2026 güncel altın satış fiyatları
Altın türü
Satış fiyatı
Gram altın
6.554,55 TL
Çeyrek altın
10.716,69 TL
Yarım altın
21.433,38 TL
Tam altın
43.719,00 TL
Cumhuriyet altını
42.735,67 TL
Gremse altın
108.877,00 TL
Ons altın
4.047,54 dolar
Ons altın fiyatı kaç dolar?
Uluslararası piyasalarda altının fiyatlamasında referans alınan ons altın, paylaşılan verilere göre 4.047,54 dolar seviyesinde bulunuyor. Ons altın fiyatı ve dolar/TL kuru, yurt içindeki gram altın fiyatının oluşumunda belirleyici unsurlar arasında yer alıyor.
15 Kasım'ın pazar gününe denk gelmesi nedeniyle uluslararası spot piyasalarda olağan hafta sonu işlem düzeni geçerli. Kuyumcular ve diğer satış kanallarında açıklanan fiyatlar, işlem yapılan kuruma ve alış-satış makasına göre farklılık gösterebiliyor.
Altın piyasasında yeni haftanın fiyatları izlenecek
Altın piyasasında 16 Kasım 2026 Pazartesi günü uluslararası işlemlerin yeniden başlamasıyla oluşacak ons altın ve döviz kuru fiyatlamaları takip edilecek. Yurt içindeki gram, çeyrek ve diğer altın türlerinin satış fiyatları da piyasa koşullarına bağlı olarak güncellenecek.
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15 Kasım altın fiyatlarında gram ve çeyrek ne kadar?
Altın fiyatları 15 Kasım 2026 Pazar günü yatırımcıların ve vatandaşların gündeminde yer alıyor. Gram altın 6.554,55 TL, çeyrek altın 10.716,69 TL seviyesinden satışa sunulurken ons altın 4.047,54 dolar olarak bildirildi. İç ve dış piyasalardaki fiyat hareketleriyle birlikte yeni haftanın ilk işlem gününde oluşacak kotasyonlar da takip edilecek.
15 Kasım 2026 tarihli paylaşılan satış verilerine göre gram altın 6.554,55 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altının satış fiyatı 10.716,69 TL, yarım altının satış fiyatı ise 21.433,38 TL olarak belirtiliyor.
Tam altın 43.719,00 TL'den, Cumhuriyet altını 42.735,67 TL'den satışa sunuluyor. Gremse altının satış fiyatı ise 108.877,00 TL seviyesinde bulunuyor.
15 Kasım 2026 güncel altın satış fiyatları
Altın türü
Satış fiyatı
Gram altın
6.554,55 TL
Çeyrek altın
10.716,69 TL
Yarım altın
21.433,38 TL
Tam altın
43.719,00 TL
Cumhuriyet altını
42.735,67 TL
Gremse altın
108.877,00 TL
Ons altın
4.047,54 dolar
Ons altın fiyatı kaç dolar?
Uluslararası piyasalarda altının fiyatlamasında referans alınan ons altın, paylaşılan verilere göre 4.047,54 dolar seviyesinde bulunuyor. Ons altın fiyatı ve dolar/TL kuru, yurt içindeki gram altın fiyatının oluşumunda belirleyici unsurlar arasında yer alıyor.
15 Kasım'ın pazar gününe denk gelmesi nedeniyle uluslararası spot piyasalarda olağan hafta sonu işlem düzeni geçerli. Kuyumcular ve diğer satış kanallarında açıklanan fiyatlar, işlem yapılan kuruma ve alış-satış makasına göre farklılık gösterebiliyor.
Altın piyasasında yeni haftanın fiyatları izlenecek
Altın piyasasında 16 Kasım 2026 Pazartesi günü uluslararası işlemlerin yeniden başlamasıyla oluşacak ons altın ve döviz kuru fiyatlamaları takip edilecek. Yurt içindeki gram, çeyrek ve diğer altın türlerinin satış fiyatları da piyasa koşullarına bağlı olarak güncellenecek.
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