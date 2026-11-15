Meteoroloji uyardı:Sağanak ve kuvvetli rüzgâr geliyor
Meteoroloji uyardı:Sağanak ve kuvvetli rüzgâr geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 15 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye'nin birçok bölgesi için sağanak yağış ve kuvvetli rüzgâr uyarısında bulundu. Doğu Karadeniz kıyılarında yağışların yer yer kuvvetli olması beklenirken Marmara, Kuzey Ege ve Karadeniz kıyılarında rüzgâr hızının saatte 60 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor. Erzurum ve Kars'ın yüksek kesimlerinde ise kar yağışı öngörülüyor.
Haber Giriş Tarihi: 15.11.2026 10:02
Haber Güncellenme Tarihi: 15.11.2026 10:03
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
MGM'nin değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yağış bekleniyor.
İskenderun Körfezi ve Sinop çevrelerinde de sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.
Doğu Karadeniz'de kuvvetli sağanak bekleniyor
Doğu Karadeniz kıyılarında yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Özellikle Trabzon ve Rize çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.
Samsun'da da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken MGM, kuvvetli yağışların neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.
Kuvvetli rüzgârın hızı 60 kilometreye ulaşacak
Marmara ve Kuzey Ege'de rüzgârın kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise kuzeybatı yönlü rüzgârın etkili olacağı tahmin ediliyor.
Rüzgâr hızının saatte 40 ila 60 kilometre arasında değişmesi öngörülüyor. Meteoroloji, kuvvetli rüzgâr nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.
Erzurum ve Kars'ın yüksek kesimlerine kar geliyor
Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimlerinde yağmur ve sağanak beklenirken yüksek rakımlı bölgelerde yağışın tür değiştireceği tahmin ediliyor. Erzurum ve Kars'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı öngörülüyor.
Van'ın yüksek kesimlerinde de karla karışık yağmur bekleniyor. Bölgenin bazı kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?
İstanbul'da parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken günün en yüksek sıcaklığının 14 derece olması öngörülüyor. Marmara genelinde kuzeydoğudan esecek kuvvetli rüzgârın etkili olması bekleniyor.
Ankara'da hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Başkentin batı kesimlerinde aralıklı sağanak tahmin edilirken sıcaklığın 14 dereceye ulaşacağı bildirildi.
İzmir'de ise özellikle kuzey ilçelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Kentte günün en yüksek sıcaklığının 21 derece olması öngörülüyor.
Hava sıcaklıkları nasıl değişecek?
Meteoroloji'nin tahminlerine göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların iç ve kuzey bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer kesimlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülebilecek.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Meteoroloji uyardı:Sağanak ve kuvvetli rüzgâr geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 15 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye'nin birçok bölgesi için sağanak yağış ve kuvvetli rüzgâr uyarısında bulundu. Doğu Karadeniz kıyılarında yağışların yer yer kuvvetli olması beklenirken Marmara, Kuzey Ege ve Karadeniz kıyılarında rüzgâr hızının saatte 60 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor. Erzurum ve Kars'ın yüksek kesimlerinde ise kar yağışı öngörülüyor.
MGM'nin değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yağış bekleniyor.
İskenderun Körfezi ve Sinop çevrelerinde de sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.
Doğu Karadeniz'de kuvvetli sağanak bekleniyor
Doğu Karadeniz kıyılarında yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Özellikle Trabzon ve Rize çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.
Samsun'da da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken MGM, kuvvetli yağışların neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.
Kuvvetli rüzgârın hızı 60 kilometreye ulaşacak
Marmara ve Kuzey Ege'de rüzgârın kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise kuzeybatı yönlü rüzgârın etkili olacağı tahmin ediliyor.
Rüzgâr hızının saatte 40 ila 60 kilometre arasında değişmesi öngörülüyor. Meteoroloji, kuvvetli rüzgâr nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.
Erzurum ve Kars'ın yüksek kesimlerine kar geliyor
Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimlerinde yağmur ve sağanak beklenirken yüksek rakımlı bölgelerde yağışın tür değiştireceği tahmin ediliyor. Erzurum ve Kars'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı öngörülüyor.
Van'ın yüksek kesimlerinde de karla karışık yağmur bekleniyor. Bölgenin bazı kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?
İstanbul'da parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken günün en yüksek sıcaklığının 14 derece olması öngörülüyor. Marmara genelinde kuzeydoğudan esecek kuvvetli rüzgârın etkili olması bekleniyor.
Ankara'da hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Başkentin batı kesimlerinde aralıklı sağanak tahmin edilirken sıcaklığın 14 dereceye ulaşacağı bildirildi.
İzmir'de ise özellikle kuzey ilçelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Kentte günün en yüksek sıcaklığının 21 derece olması öngörülüyor.
Hava sıcaklıkları nasıl değişecek?
Meteoroloji'nin tahminlerine göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların iç ve kuzey bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer kesimlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülebilecek.
Çok Okunanlar