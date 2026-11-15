Ömer Çelik'ten nefret söylemine ilişkin açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'yı hedef alan bir profesörün sosyal medya paylaşımına tepki gösterdi. Ayrımcılık ve nefret söylemini reddettiklerini belirten Çelik, akademik unvan taşıyan bir kişinin bu tür ifadeler kullanmasını eleştirdi. Çelik, paylaşımı yapan kişinin daha sonra özür dilediğini belirterek özrün kabul edilip edilmeyeceğine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Haber Giriş Tarihi: 15.11.2026 10:38
Haber Güncellenme Tarihi: 15.11.2026 10:39
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada insanların kökenleri, memleketleri, meslekleri ve kimlikleri üzerinden hedef alınmasına karşı olduklarını bildirdi. Ayrımcılığı eleştiren Çelik, bu tür ifadelerin nefret söylemi kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu.
Çelik, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Ayrımcılık, insanlık dışı bir kibir ve cehaletin yol arkadaşıdır. İnsanları kökenleri, memleketleri, meslekleri ve kimlikleri üzerinden ayrımcılıkla hedef almak ‘nefret söylemi’dir. Nefret söylemi kişinin alnına yazılmış kara bir lekedir."
Akademik unvan üzerinden yapılan açıklamayı eleştirdi
Çelik, söz konusu paylaşımın akademik unvan taşıyan bir kişi tarafından yapılmasına ayrıca tepki gösterdi. Açıklamasında, akademisyenlerin kullandığı ifadeler üzerinden ayrımcılığa karşı tutumunu dile getirdi.
AK Parti Sözcüsü, "İsminin başında akademik ünvan olan birinin ayrımcılık ve hadsizlik yapması daha da vahimdir. Bu ‘ünvanlı faşizm’i kınıyoruz" ifadelerini kullandı.
Mardinli kadınlar ve midye satıcılarına ilişkin mesaj
Ömer Çelik, açıklamasında yalnızca milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'ya değil, Mardinli kadınlara ve geçimini midye satarak sağlayan vatandaşlara yönelik ifadeleri de eleştirdi.
Çelik, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti:
"Kadınlara, alın terine, ülkemizin belli bir bölümüne dönük bu ‘nefret söylemi’ni kökten reddediyoruz. Hem Mardinli kadınlara, hem milletvekilimize, hem de ekmeğini kazanmak için midye satan vatandaşlarımıza hakaret eden bu zihniyet, hastalıklı bir zihniyettir."
Açıklamasında farklı toplumsal kesimlerin kimlikleri, yaşadıkları şehirler ve meslekleri nedeniyle hedef alınmasına karşı olduklarını belirten Çelik, nefret söylemiyle mücadele konusunda hukuki süreçlere de değindi.
Nefret söylemiyle hukuki mücadele mesajı
AK Parti Sözcüsü, ayrımcı ifadelerle hukuk çerçevesinde mücadele etme kararlılığını vurguladı. Çelik, "Nefret söylemiyle hukuk zemininde mücadele etme irademiz tamdır" açıklamasında bulundu.
Söz konusu ifadeler, Çelik'in ayrımcılık ve nefret söylemi olarak nitelendirdiği paylaşımlara karşı hukuki yolların kullanılmasına ilişkin tutumunu ortaya koydu.
Profesörün özür açıklamasına da değindi
Ömer Çelik, paylaşımı yapan profesörün daha sonra yeni bir açıklama yayımlayarak özür dilediğini bildirdi. Çelik, özrün kabul edilip edilmeyeceğine ilişkin kararın hedef alınan kişilere ait olduğunu ifade etti.
Çelik, açıklamasının son bölümünde şu sözlere yer verdi:
"Bu şahıs yeni bir açıklama yaparak özür dilemiş. Bu özrü kabul edip etmemek Mardinli kadınların takdirindedir. Vakar, irfan ve asalet sahibi insanlarımızın evi Mardin’imize selam olsun."
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Ömer Çelik'ten nefret söylemine ilişkin açıklama
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'yı hedef alan bir profesörün sosyal medya paylaşımına tepki gösterdi. Ayrımcılık ve nefret söylemini reddettiklerini belirten Çelik, akademik unvan taşıyan bir kişinin bu tür ifadeler kullanmasını eleştirdi. Çelik, paylaşımı yapan kişinin daha sonra özür dilediğini belirterek özrün kabul edilip edilmeyeceğine ilişkin değerlendirmede bulundu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada insanların kökenleri, memleketleri, meslekleri ve kimlikleri üzerinden hedef alınmasına karşı olduklarını bildirdi. Ayrımcılığı eleştiren Çelik, bu tür ifadelerin nefret söylemi kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu.
Çelik, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Akademik unvan üzerinden yapılan açıklamayı eleştirdi
Çelik, söz konusu paylaşımın akademik unvan taşıyan bir kişi tarafından yapılmasına ayrıca tepki gösterdi. Açıklamasında, akademisyenlerin kullandığı ifadeler üzerinden ayrımcılığa karşı tutumunu dile getirdi.
AK Parti Sözcüsü, "İsminin başında akademik ünvan olan birinin ayrımcılık ve hadsizlik yapması daha da vahimdir. Bu ‘ünvanlı faşizm’i kınıyoruz" ifadelerini kullandı.
Mardinli kadınlar ve midye satıcılarına ilişkin mesaj
Ömer Çelik, açıklamasında yalnızca milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'ya değil, Mardinli kadınlara ve geçimini midye satarak sağlayan vatandaşlara yönelik ifadeleri de eleştirdi.
Çelik, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti:
Açıklamasında farklı toplumsal kesimlerin kimlikleri, yaşadıkları şehirler ve meslekleri nedeniyle hedef alınmasına karşı olduklarını belirten Çelik, nefret söylemiyle mücadele konusunda hukuki süreçlere de değindi.
Nefret söylemiyle hukuki mücadele mesajı
AK Parti Sözcüsü, ayrımcı ifadelerle hukuk çerçevesinde mücadele etme kararlılığını vurguladı. Çelik, "Nefret söylemiyle hukuk zemininde mücadele etme irademiz tamdır" açıklamasında bulundu.
Söz konusu ifadeler, Çelik'in ayrımcılık ve nefret söylemi olarak nitelendirdiği paylaşımlara karşı hukuki yolların kullanılmasına ilişkin tutumunu ortaya koydu.
Profesörün özür açıklamasına da değindi
Ömer Çelik, paylaşımı yapan profesörün daha sonra yeni bir açıklama yayımlayarak özür dilediğini bildirdi. Çelik, özrün kabul edilip edilmeyeceğine ilişkin kararın hedef alınan kişilere ait olduğunu ifade etti.
Çelik, açıklamasının son bölümünde şu sözlere yer verdi:
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