ABD'de akaryakıt fiyatları geriledi yeni seviye görüldü
ABD'de akaryakıt fiyatları geriledi yeni seviye görüldü
ABD'de akaryakıt fiyatları, petrol piyasasındaki gerileme ve mevsimsel talebin zayıflamasıyla düşüş kaydetti. Yakıt fiyatı takip platformu GasBuddy'nin verilerine göre ulusal ortalama dizel fiyatı, iki ayı aşkın sürenin ardından ilk kez galon başına 6 doların altına inerek 5,998 dolar oldu. Brent petrolün son iki haftada yüzde 18,5 değer kaybetmesi, akaryakıt maliyetlerindeki düşüşü destekleyen gelişmeler arasında yer aldı.
Haber Giriş Tarihi: 15.11.2026 10:05
Haber Güncellenme Tarihi: 15.11.2026 10:06
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD genelinde ortalama perakende dizel fiyatı, eylül ayında kaydedilen tarihi yüksek seviyelerden uzaklaşmaya devam etti. GasBuddy verilerine göre galon başına 5,998 dolara gerileyen fiyat, 10 Eylül'den bu yana ilk kez 6 dolar eşiğinin altında gerçekleşti.
Dizel fiyatlarındaki gerilemede ham petrol maliyetlerinin düşmesi ve mevsimsel yakıt tüketiminin azalması etkili oldu. Fiyatların seyri, özellikle taşımacılık, lojistik ve tarım sektörlerindeki yakıt giderleri açısından takip ediliyor.
Dizel fiyatları eylül ayında rekor seviyeye ulaşmıştı
ABD'de dizel fiyatları, 2026 yılının başından itibaren küresel enerji arzında yaşanan kesintilerin etkisiyle yükseldi. ABD ve İsrail ile İran arasındaki çatışmaların petrol arzını etkilemesi ve Ukrayna'nın Rus rafinerilerine yönelik saldırıları, yakıt piyasasında fiyat artışlarına neden olan gelişmeler arasında yer aldı.
Ulusal ortalama dizel fiyatı, 3 Eylül'de galon başına 5,820 dolara ulaşarak 2022'deki önceki rekor seviyeyi geride bıraktı. Fiyatlar 10 Eylül'de 6 dolar sınırını aşarken 22 Eylül'de 6,519 dolarla tarihi zirvesini gördü.
Kaliforniya'da ise sınırlı rafineri kapasitesi ve eyalette uygulanan daha sıkı yakıt standartları nedeniyle dizel fiyatları kısa süreliğine galon başına 10 doların üzerine çıktı.
Brent petrol fiyatlarında yüzde 18,5 düşüş
Küresel petrol piyasasında son iki haftada yaşanan fiyat gerilemesi, ABD'deki akaryakıt maliyetlerine yansıdı. Brent petrol vadeli işlemleri söz konusu dönemde yüzde 18,5 değer kaybetti.
Petrol fiyatlarındaki düşüşe mevsimsel yakıt talebindeki zayıflama da eşlik etti. Rafinerilerde yürütülen bakım çalışmalarının büyük ölçüde kasım ayına kadar tamamlanmasıyla üretim kapasitesinin yeniden toparlanması bekleniyor.
Yüksek yakıt maliyetleri enflasyonu etkiledi
ABD'de yıl boyunca yüksek seyreden dizel fiyatları, özellikle karayolu taşımacılığı, tarım ve lojistik faaliyetlerinde maliyet artışlarına yol açtı. Taşıma giderlerindeki yükseliş, ürünlerin tedarik ve dağıtım maliyetleri üzerinden enflasyon üzerinde baskı oluşturdu.
Akaryakıt fiyatları, kasım ayında gerçekleştirilen ve Demokratların Kongre'nin her iki kanadında kontrolü ele geçirdiği ara seçimlerde de ekonomi gündeminin önemli başlıklarından biri oldu.
Trump yönetimi yakıt maliyetleri için önlem aldı
ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, yükselen enerji maliyetlerinin etkisini azaltmak amacıyla çeşitli düzenlemeler uygulamaya koydu. Bu kapsamda kırmızı boyalı dizel için geçici vergi indirimi sağlanırken Rusya kaynaklı yakıtlara yönelik bazı yaptırımlar hafifletildi.
Yönetim ayrıca sonbahar hasadı döneminde yüksek enerji giderleriyle karşılaşan çiftçilere yönelik 8 milyar dolarlık destek programı başlattı. Düzenlemeler, yakıt maliyetlerinin tarımsal üretim üzerindeki etkilerini azaltmaya yönelik adımlar arasında yer aldı.
Benzin fiyatları da 4 doların altına geriledi
ABD'de akaryakıt fiyatlarındaki düşüş yalnızca dizelle sınırlı kalmadı. GasBuddy verilerine göre ulusal ortalama benzin fiyatı, kasım ayının başında 10 Ağustos'tan bu yana ilk kez galon başına 4 doların altına indi.
Petrol fiyatlarındaki gerileme, mevsimsel talep koşulları ve rafineri faaliyetlerindeki gelişmeler, benzin ve dizel fiyatlarının seyrinde belirleyici olmaya devam ediyor. Önümüzdeki dönemde Brent petrol fiyatları ile rafineri üretim verileri, ABD akaryakıt piyasasında takip edilecek göstergeler arasında bulunuyor.
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ABD'de akaryakıt fiyatları geriledi yeni seviye görüldü
ABD'de akaryakıt fiyatları, petrol piyasasındaki gerileme ve mevsimsel talebin zayıflamasıyla düşüş kaydetti. Yakıt fiyatı takip platformu GasBuddy'nin verilerine göre ulusal ortalama dizel fiyatı, iki ayı aşkın sürenin ardından ilk kez galon başına 6 doların altına inerek 5,998 dolar oldu. Brent petrolün son iki haftada yüzde 18,5 değer kaybetmesi, akaryakıt maliyetlerindeki düşüşü destekleyen gelişmeler arasında yer aldı.
ABD genelinde ortalama perakende dizel fiyatı, eylül ayında kaydedilen tarihi yüksek seviyelerden uzaklaşmaya devam etti. GasBuddy verilerine göre galon başına 5,998 dolara gerileyen fiyat, 10 Eylül'den bu yana ilk kez 6 dolar eşiğinin altında gerçekleşti.
Dizel fiyatlarındaki gerilemede ham petrol maliyetlerinin düşmesi ve mevsimsel yakıt tüketiminin azalması etkili oldu. Fiyatların seyri, özellikle taşımacılık, lojistik ve tarım sektörlerindeki yakıt giderleri açısından takip ediliyor.
Dizel fiyatları eylül ayında rekor seviyeye ulaşmıştı
ABD'de dizel fiyatları, 2026 yılının başından itibaren küresel enerji arzında yaşanan kesintilerin etkisiyle yükseldi. ABD ve İsrail ile İran arasındaki çatışmaların petrol arzını etkilemesi ve Ukrayna'nın Rus rafinerilerine yönelik saldırıları, yakıt piyasasında fiyat artışlarına neden olan gelişmeler arasında yer aldı.
Ulusal ortalama dizel fiyatı, 3 Eylül'de galon başına 5,820 dolara ulaşarak 2022'deki önceki rekor seviyeyi geride bıraktı. Fiyatlar 10 Eylül'de 6 dolar sınırını aşarken 22 Eylül'de 6,519 dolarla tarihi zirvesini gördü.
Kaliforniya'da ise sınırlı rafineri kapasitesi ve eyalette uygulanan daha sıkı yakıt standartları nedeniyle dizel fiyatları kısa süreliğine galon başına 10 doların üzerine çıktı.
Brent petrol fiyatlarında yüzde 18,5 düşüş
Küresel petrol piyasasında son iki haftada yaşanan fiyat gerilemesi, ABD'deki akaryakıt maliyetlerine yansıdı. Brent petrol vadeli işlemleri söz konusu dönemde yüzde 18,5 değer kaybetti.
Petrol fiyatlarındaki düşüşe mevsimsel yakıt talebindeki zayıflama da eşlik etti. Rafinerilerde yürütülen bakım çalışmalarının büyük ölçüde kasım ayına kadar tamamlanmasıyla üretim kapasitesinin yeniden toparlanması bekleniyor.
Yüksek yakıt maliyetleri enflasyonu etkiledi
ABD'de yıl boyunca yüksek seyreden dizel fiyatları, özellikle karayolu taşımacılığı, tarım ve lojistik faaliyetlerinde maliyet artışlarına yol açtı. Taşıma giderlerindeki yükseliş, ürünlerin tedarik ve dağıtım maliyetleri üzerinden enflasyon üzerinde baskı oluşturdu.
Akaryakıt fiyatları, kasım ayında gerçekleştirilen ve Demokratların Kongre'nin her iki kanadında kontrolü ele geçirdiği ara seçimlerde de ekonomi gündeminin önemli başlıklarından biri oldu.
Trump yönetimi yakıt maliyetleri için önlem aldı
ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, yükselen enerji maliyetlerinin etkisini azaltmak amacıyla çeşitli düzenlemeler uygulamaya koydu. Bu kapsamda kırmızı boyalı dizel için geçici vergi indirimi sağlanırken Rusya kaynaklı yakıtlara yönelik bazı yaptırımlar hafifletildi.
Yönetim ayrıca sonbahar hasadı döneminde yüksek enerji giderleriyle karşılaşan çiftçilere yönelik 8 milyar dolarlık destek programı başlattı. Düzenlemeler, yakıt maliyetlerinin tarımsal üretim üzerindeki etkilerini azaltmaya yönelik adımlar arasında yer aldı.
Benzin fiyatları da 4 doların altına geriledi
ABD'de akaryakıt fiyatlarındaki düşüş yalnızca dizelle sınırlı kalmadı. GasBuddy verilerine göre ulusal ortalama benzin fiyatı, kasım ayının başında 10 Ağustos'tan bu yana ilk kez galon başına 4 doların altına indi.
Petrol fiyatlarındaki gerileme, mevsimsel talep koşulları ve rafineri faaliyetlerindeki gelişmeler, benzin ve dizel fiyatlarının seyrinde belirleyici olmaya devam ediyor. Önümüzdeki dönemde Brent petrol fiyatları ile rafineri üretim verileri, ABD akaryakıt piyasasında takip edilecek göstergeler arasında bulunuyor.
ABD akaryakıt piyasasında öne çıkan veriler
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