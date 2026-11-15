Özgür Özel'in partisinde 160 kişilik PM listesi belli oldu
Özgür Özel'in partisinde 160 kişilik PM listesi belli oldu
Ankara Spor Salonu'nda 15 Kasım 2026 tarihinde ikinci gün çalışmalarının gerçekleştirildiği belirtilen YENİ Parti 1. Olağan Kurultayı'nda, 160 kişilik Parti Meclisi (PM) ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) için aday listeleri açıklandı. Paylaşılan bilgilere göre kayıtlı 1.202 delege, asıl ve yedek üyeleri blok liste yöntemiyle belirleyecek.
Haber Giriş Tarihi: 15.11.2026 13:59
Haber Güncellenme Tarihi: 15.11.2026 14:06
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
CHP'de yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen Özgür Özel ve parti yönetimi CHP'den ayrılarak Yeni Parti'yi kurmuştu. Hafta sonu Ankara Spor salonu'nunda 1. kurulum kurultayı'nıı yapıyor. Kurultayın ikinci gününde açıklanan listeye göre Parti Meclisi için 160 asıl ve 30 yedek aday belirlendi. Yüksek Disiplin Kurulu seçimleri için ise 15 asıl ve 8 yedek adayın ismi duyuruldu.
PM adayları arasında milletvekilleri, akademisyenler, hukukçular, ekonomistler ve sivil toplum kuruluşlarında görev almış isimler bulunuyor. Listede Selin Sayek Böke, Ümit Özlale, Yalçın Karatepe, Kerim Rota, Namık Tan, Gökçe Gökçen ve Suat Özçağdaş gibi isimler yer aldı.
Aday listelerinin açıklanmasıyla kurultayın yönetim organlarına ilişkin seçim aşamasına geçildi. Ancak adayların listede bulunması, seçim sonuçlarının kesinleştiği anlamına gelmiyor.
Politika Geliştirme Grubu 40 kişiye çıkarıldı
İletilen kurultay bilgilerine göre Parti Meclisinin üye sayısı önce 80'den 150'ye, ardından 160'a yükseltildi. Artışın, Politika Geliştirme Grubu için ayrılan kontenjanın 30'dan 40'a çıkarılmasından kaynaklandığı belirtildi.
Yeni Parti Meclisinin üç gruptan oluşması öngörülüyor.
Grup
Üye sayısı
Yasama Grubu
80
Örgüt Grubu
40
Politika Geliştirme Grubu
40
Toplam
160
Politika Geliştirme Grubunun ekonomi, dış politika, güvenlik, sosyal politika, eğitim ve hukuk alanlarında çalışmalar yürütmesi planlanıyor.
Ekonomi ve kalkınma kadrosunda yeni isimler
Ekonomi, kalkınma, tarım ve teknoloji alanlarında Selin Sayek Böke, Ümit Özlale, Kerim Rota, Yalçın Karatepe, Serkan Özcan, Güldem Atabay ve Ozan Bingöl'ün isimleri açıklandı.
Yeni adaylar arasında bilgisayar bilimci Cem Say, iktisatçı Öner Günçavdı, finans uzmanı Murat Kubilay ve tarım sektöründen Sencer Solakoğlu da bulunuyor.
Dış politika grubunda Namık Tan ve Ömer Önhon'un yanı sıra Mitat Çelikpala, Emre Demir ve Nilgün Arısan Eralp'in isimleri yer aldı.
Sosyal politika ve hukuk alanlarında adaylar belirlendi
Sosyal politika grubunda Aylin Nazlıaka, Kayıhan Pala, Sinan Adıyaman, Şengül Hablemitoğlu ve Arman Üney'in aralarında bulunduğu isimler açıklandı.
Demokrasi, adalet ve özgürlükler alanında ise İlhan Cihaner, Gökçe Gökçen, Şule Özsoy Boyunsuz, Bahadır Erdem ve Burak Cop'un isimleri yer aldı.
Eğitim alanındaki adaylar arasında Suat Özçağdaş ve Kadem Özbay bulunuyor. Güvenlik ve savunma alanında Murat Bakan, Yankı Bağcıoğlu, Engin Özkoç ve Burkay Güçyetmez'in isimleri duyuruldu.
Yüksek Disiplin Kurulu için 15 asıl aday
Yüksek Disiplin Kurulu aday listesinde 15 asıl ve 8 yedek isim bulunuyor. Asıl adaylar arasında Erbil Aydınlık, Süleyman Bülbül, Deniz Çakır, Remzi Kazmaz ve Murat Yıldız yer alıyor.
Kurultay takvimine göre delegelerin oy kullanmasının ardından PM ve YDK üyelerinin belirlenmesi öngörülüyor.
Özgür Özel'in 1.154 oy aldığı bildirildi
Paylaşılan kurultay sonuçlarına göre 14 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen ilk gün oturumunda Özgür Özel, genel başkanlık seçiminde geçerli 1.154 oyun tamamını aldı.
Kurultay Divan Başkanlığına Murat Karayalçın'ın seçildiği, çalışma ve hesap raporları ile kurultay sonuç bildirgesinin de delegelerin oylarıyla kabul edildiği aktarıldı.
İkinci gün seçimlerinin tamamlanmasının ardından Özel'in delegelere hitap etmesinin beklendiği belirtildi.
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Özgür Özel'in partisinde 160 kişilik PM listesi belli oldu
Ankara Spor Salonu'nda 15 Kasım 2026 tarihinde ikinci gün çalışmalarının gerçekleştirildiği belirtilen YENİ Parti 1. Olağan Kurultayı'nda, 160 kişilik Parti Meclisi (PM) ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) için aday listeleri açıklandı. Paylaşılan bilgilere göre kayıtlı 1.202 delege, asıl ve yedek üyeleri blok liste yöntemiyle belirleyecek.
CHP'de yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen Özgür Özel ve parti yönetimi CHP'den ayrılarak Yeni Parti'yi kurmuştu. Hafta sonu Ankara Spor salonu'nunda 1. kurulum kurultayı'nıı yapıyor. Kurultayın ikinci gününde açıklanan listeye göre Parti Meclisi için 160 asıl ve 30 yedek aday belirlendi. Yüksek Disiplin Kurulu seçimleri için ise 15 asıl ve 8 yedek adayın ismi duyuruldu.
PM adayları arasında milletvekilleri, akademisyenler, hukukçular, ekonomistler ve sivil toplum kuruluşlarında görev almış isimler bulunuyor. Listede Selin Sayek Böke, Ümit Özlale, Yalçın Karatepe, Kerim Rota, Namık Tan, Gökçe Gökçen ve Suat Özçağdaş gibi isimler yer aldı.
Aday listelerinin açıklanmasıyla kurultayın yönetim organlarına ilişkin seçim aşamasına geçildi. Ancak adayların listede bulunması, seçim sonuçlarının kesinleştiği anlamına gelmiyor.
Politika Geliştirme Grubu 40 kişiye çıkarıldı
İletilen kurultay bilgilerine göre Parti Meclisinin üye sayısı önce 80'den 150'ye, ardından 160'a yükseltildi. Artışın, Politika Geliştirme Grubu için ayrılan kontenjanın 30'dan 40'a çıkarılmasından kaynaklandığı belirtildi.
Yeni Parti Meclisinin üç gruptan oluşması öngörülüyor.
Grup
Üye sayısı
Yasama Grubu
80
Örgüt Grubu
40
Politika Geliştirme Grubu
40
Toplam
160
Politika Geliştirme Grubunun ekonomi, dış politika, güvenlik, sosyal politika, eğitim ve hukuk alanlarında çalışmalar yürütmesi planlanıyor.
Ekonomi ve kalkınma kadrosunda yeni isimler
Ekonomi, kalkınma, tarım ve teknoloji alanlarında Selin Sayek Böke, Ümit Özlale, Kerim Rota, Yalçın Karatepe, Serkan Özcan, Güldem Atabay ve Ozan Bingöl'ün isimleri açıklandı.
Yeni adaylar arasında bilgisayar bilimci Cem Say, iktisatçı Öner Günçavdı, finans uzmanı Murat Kubilay ve tarım sektöründen Sencer Solakoğlu da bulunuyor.
Dış politika grubunda Namık Tan ve Ömer Önhon'un yanı sıra Mitat Çelikpala, Emre Demir ve Nilgün Arısan Eralp'in isimleri yer aldı.
Sosyal politika ve hukuk alanlarında adaylar belirlendi
Sosyal politika grubunda Aylin Nazlıaka, Kayıhan Pala, Sinan Adıyaman, Şengül Hablemitoğlu ve Arman Üney'in aralarında bulunduğu isimler açıklandı.
Demokrasi, adalet ve özgürlükler alanında ise İlhan Cihaner, Gökçe Gökçen, Şule Özsoy Boyunsuz, Bahadır Erdem ve Burak Cop'un isimleri yer aldı.
Eğitim alanındaki adaylar arasında Suat Özçağdaş ve Kadem Özbay bulunuyor. Güvenlik ve savunma alanında Murat Bakan, Yankı Bağcıoğlu, Engin Özkoç ve Burkay Güçyetmez'in isimleri duyuruldu.
Yüksek Disiplin Kurulu için 15 asıl aday
Yüksek Disiplin Kurulu aday listesinde 15 asıl ve 8 yedek isim bulunuyor. Asıl adaylar arasında Erbil Aydınlık, Süleyman Bülbül, Deniz Çakır, Remzi Kazmaz ve Murat Yıldız yer alıyor.
Kurultay takvimine göre delegelerin oy kullanmasının ardından PM ve YDK üyelerinin belirlenmesi öngörülüyor.
Özgür Özel'in 1.154 oy aldığı bildirildi
Paylaşılan kurultay sonuçlarına göre 14 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen ilk gün oturumunda Özgür Özel, genel başkanlık seçiminde geçerli 1.154 oyun tamamını aldı.
Kurultay Divan Başkanlığına Murat Karayalçın'ın seçildiği, çalışma ve hesap raporları ile kurultay sonuç bildirgesinin de delegelerin oylarıyla kabul edildiği aktarıldı.
İkinci gün seçimlerinin tamamlanmasının ardından Özel'in delegelere hitap etmesinin beklendiği belirtildi.
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