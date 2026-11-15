Bakan Çiftçi'den kimlik ve ehliyet yenileme açıklaması URL (Slug)
Bakan Çiftçi'den kimlik ve ehliyet yenileme açıklaması URL (Slug)
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni tip kimlik kartları ve sürücü belgelerinin geçerlilik sürelerine ilişkin açıklamada bulundu. Çiftçi, 2026 yılı sonuna kadar 112 bin 791 kimlik kartı ve 374 bin 805 sürücü belgesi olmak üzere toplam 487 bin 596 belgenin yenilenmesi gerektiğini bildirdi. Vatandaşlardan belgelerinin geçerlilik tarihlerini kontrol etmelerini isteyen Çiftçi, yenileme işlemlerinin son güne bırakılmaması gerektiğini belirtti.
Haber Giriş Tarihi: 15.11.2026 15:13
Haber Güncellenme Tarihi: 15.11.2026 15:14
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen dijital dönüşüm kapsamında yeni tip kimlik kartları ve sürücü belgelerinin kullanımında 10 yılın geride kaldığını ifade etti.
Yeni tip kimlik kartlarının 10 yıl geçerli olduğunu hatırlatan Çiftçi, sürücü belgelerinin geçerlilik süresinin ise belge sınıfına göre 5 veya 10 yıl olarak uygulandığını belirtti.
İlk düzenlenen yeni tip belgelerin bir bölümünde geçerlilik sürelerinin dolmaya başladığını aktaran Çiftçi, vatandaşların belge üzerindeki son geçerlilik tarihini esas almaları gerektiğini bildirdi.
487 bin 596 belgenin yenilenmesi gerekiyor
Bakan Çiftçi'nin açıkladığı verilere göre, 2026 yılı sonuna kadar yenilenmesi gereken belgelerin dağılımı şöyle:
Belge türü
Yenilenecek belge
Yeni tip kimlik kartı
112.791
Sürücü belgesi
374.805
Toplam
487.596
Çiftçi, geçerlilik süresi sona eren belgelerin geçersiz hale geleceğini belirterek yenileme işlemlerinin zamanında tamamlanmasının önemine dikkat çekti.
Bakan Çiftçi, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Bu kapsamda 2026 yılı sonuna kadar 112 bin 791 kimlik kartı ve 374 bin 805 sürücü belgesi olmak üzere toplam 487 bin 596 belgenin yenilenmesi gerekmektedir. Süresi sona eren kimlik kartları ve sürücü belgeleri geçersiz hale geleceğinden, kıymetli vatandaşlarımızın resmi işlemlerinde herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına yenileme işlemlerini zamanında yapmaları önem arz etmektedir."
Kimlik ve ehliyet yenileme başvurusu nasıl yapılır?
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü üzerinden gerçekleştirilen yenileme işlemleri için vatandaşlar randevu alarak nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor.
Randevu işlemleri üç farklı kanaldan yapılabiliyor:
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri randevu sistemi
e-Devlet Kapısı
Alo 199 Çağrı Merkezi
Başvuru öncesinde ilgili belge için belirlenen ücretlerin anlaşmalı bankalar, vergi daireleri, PTT veya dijital ödeme kanalları aracılığıyla yatırılması gerekiyor.
Randevu tarihinde nüfus müdürlüğüne başvuran vatandaşların işlemleri tamamlandıktan sonra yeni belgeleri başvuruda belirtilen adreslere gönderiliyor.
Kimlik ve sürücü belgelerinin geçerlilik süreleri
Yeni tip Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarının geçerlilik süresi 10 yıl olarak uygulanıyor. Sürücü belgelerinde ise süre, ehliyetin sınıfına göre değişiyor.
Örneğin B sınıfı sürücü belgeleri 10 yıl geçerli olurken C ve D sınıfları gibi bazı sürücü belgelerinde geçerlilik süresi 5 yıl olarak uygulanıyor.
Bu nedenle 2026 yılı sonuna kadar yenilenmesi gereken 487 bin 596 belge, tüm yeni tip kimlik kartları ve sürücü belgeleri için ortak bir son başvuru tarihi bulunduğu anlamına gelmiyor.
Bakan Çiftçi'den son güne bırakmayın uyarısı
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, geçerlilik süresi dolan belgelerin resmî işlemlerde kullanılamayacağını hatırlattı.
Çiftçi, vatandaşlara yönelik çağrısında şu ifadeye yer verdi:
"Vatandaşlarımızdan, belgelerinin geçerlilik tarihlerini kontrol etmelerini ve işlemlerini son güne bırakmamalarını önemle rica ediyorum."
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Bakan Çiftçi'den kimlik ve ehliyet yenileme açıklaması URL (Slug)
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni tip kimlik kartları ve sürücü belgelerinin geçerlilik sürelerine ilişkin açıklamada bulundu. Çiftçi, 2026 yılı sonuna kadar 112 bin 791 kimlik kartı ve 374 bin 805 sürücü belgesi olmak üzere toplam 487 bin 596 belgenin yenilenmesi gerektiğini bildirdi. Vatandaşlardan belgelerinin geçerlilik tarihlerini kontrol etmelerini isteyen Çiftçi, yenileme işlemlerinin son güne bırakılmaması gerektiğini belirtti.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen dijital dönüşüm kapsamında yeni tip kimlik kartları ve sürücü belgelerinin kullanımında 10 yılın geride kaldığını ifade etti.
Yeni tip kimlik kartlarının 10 yıl geçerli olduğunu hatırlatan Çiftçi, sürücü belgelerinin geçerlilik süresinin ise belge sınıfına göre 5 veya 10 yıl olarak uygulandığını belirtti.
İlk düzenlenen yeni tip belgelerin bir bölümünde geçerlilik sürelerinin dolmaya başladığını aktaran Çiftçi, vatandaşların belge üzerindeki son geçerlilik tarihini esas almaları gerektiğini bildirdi.
487 bin 596 belgenin yenilenmesi gerekiyor
Bakan Çiftçi'nin açıkladığı verilere göre, 2026 yılı sonuna kadar yenilenmesi gereken belgelerin dağılımı şöyle:
Belge türü
Yenilenecek belge
Yeni tip kimlik kartı
112.791
Sürücü belgesi
374.805
Toplam
487.596
Çiftçi, geçerlilik süresi sona eren belgelerin geçersiz hale geleceğini belirterek yenileme işlemlerinin zamanında tamamlanmasının önemine dikkat çekti.
Bakan Çiftçi, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Kimlik ve ehliyet yenileme başvurusu nasıl yapılır?
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü üzerinden gerçekleştirilen yenileme işlemleri için vatandaşlar randevu alarak nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor.
Randevu işlemleri üç farklı kanaldan yapılabiliyor:
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri randevu sistemi
e-Devlet Kapısı
Alo 199 Çağrı Merkezi
Başvuru öncesinde ilgili belge için belirlenen ücretlerin anlaşmalı bankalar, vergi daireleri, PTT veya dijital ödeme kanalları aracılığıyla yatırılması gerekiyor.
Randevu tarihinde nüfus müdürlüğüne başvuran vatandaşların işlemleri tamamlandıktan sonra yeni belgeleri başvuruda belirtilen adreslere gönderiliyor.
Kimlik ve sürücü belgelerinin geçerlilik süreleri
Yeni tip Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarının geçerlilik süresi 10 yıl olarak uygulanıyor. Sürücü belgelerinde ise süre, ehliyetin sınıfına göre değişiyor.
Örneğin B sınıfı sürücü belgeleri 10 yıl geçerli olurken C ve D sınıfları gibi bazı sürücü belgelerinde geçerlilik süresi 5 yıl olarak uygulanıyor.
Bu nedenle 2026 yılı sonuna kadar yenilenmesi gereken 487 bin 596 belge, tüm yeni tip kimlik kartları ve sürücü belgeleri için ortak bir son başvuru tarihi bulunduğu anlamına gelmiyor.
Bakan Çiftçi'den son güne bırakmayın uyarısı
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, geçerlilik süresi dolan belgelerin resmî işlemlerde kullanılamayacağını hatırlattı.
Çiftçi, vatandaşlara yönelik çağrısında şu ifadeye yer verdi:
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