Tayland'ın Phuket kentinde elektrik direğinde meydana gelen kısa devrenin yol açmış olabileceği yangının yakındaki dükkanlara sıçraması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.
Haber Giriş Tarihi: 16.11.2026 11:00
Haber Güncellenme Tarihi: 16.11.2026 11:01
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bangkok Post'un haberine göre, yerel saatle 03.15 sularında yol kenarındaki bir trafoda meydana gelen patlamanın ardından alevler, yakındaki motosiklet kiralama dükkanına sıçradı.
Yetkililer, yangının, içerisinde petrol ve yanıcı maddelerin yanı sıra yaklaşık 100 motosiklet bulunan dükkandan çevreye yayıldığını ve itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almasının yaklaşık 2 saat sürdüğünü belirtti.
Yangında dumanı soluyan 11 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin yaralandığı bildirilirken olayın kundaklama olmadığı kaydedildi.
Phuket Valisi Chotenarin Kerdsom, soruşturmanın ilk bulgularına göre fırtına sırasında dükkanın önündeki elektrik direğinde meydana gelen kısa devrenin yangına yol açmış olabileceğini aktardı.
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Tayland'da feci olay! Yangında 11 kişi can verdi
Tayland'ın Phuket kentinde elektrik direğinde meydana gelen kısa devrenin yol açmış olabileceği yangının yakındaki dükkanlara sıçraması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.
Bangkok Post'un haberine göre, yerel saatle 03.15 sularında yol kenarındaki bir trafoda meydana gelen patlamanın ardından alevler, yakındaki motosiklet kiralama dükkanına sıçradı.
Yetkililer, yangının, içerisinde petrol ve yanıcı maddelerin yanı sıra yaklaşık 100 motosiklet bulunan dükkandan çevreye yayıldığını ve itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almasının yaklaşık 2 saat sürdüğünü belirtti.
Yangında dumanı soluyan 11 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin yaralandığı bildirilirken olayın kundaklama olmadığı kaydedildi.
Phuket Valisi Chotenarin Kerdsom, soruşturmanın ilk bulgularına göre fırtına sırasında dükkanın önündeki elektrik direğinde meydana gelen kısa devrenin yangına yol açmış olabileceğini aktardı.
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