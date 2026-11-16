İhracatta tarihi ivme! 30 il 1 milyar dolar barajını aştı
İhracatta tarihi ivme! 30 il 1 milyar dolar barajını aştı
Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2026 yılı Ekim ayında ihracat yüzde 8,1 artışla 25,9 milyar dolara yükseldi. 42 ilin ihracatını artırdığı ayda 5 ilde üç haneli artış sağlanırken, 10 aylık dönemde 30 il 1 milyar dolar barajını geçti.
Haber Giriş Tarihi: 16.11.2026 10:13
Haber Güncellenme Tarihi: 16.11.2026 10:59
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan ihracatta Anadolu'nun dört bir yanına yayılan yükseliş ivmesi hız kesmeden devam ediyor. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan 2026 yılı Ekim ayı faaliyet illeri bazındaki ihracat istatistiklerine göre; Ekim ayında ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,1 artarak 25,9 milyar dolara ulaştı. Ocak-Ekim dönemini kapsayan 10 ayda ise ihracat 236,8 milyar dolara, yıllıklandırılmış ihracat ise 285,6 milyar dolara yükseldi.
EKİM AYINDA 42 İLİN İHRACATI ARTTI
Ekim ayında 42 ilin ihracatı yükselirken, 5 ilde üç haneli, 22 ilde ise çift haneli ihracat artışı kaydedildi. Faaliyet illeri bazında en yüksek ihracat gerçekleştiren ilk 5 il şöyle sıralandı:
İstanbul: 5 milyar 279 milyon dolar
Kocaeli: 3 milyar 773 milyon dolar
Bursa: 1 milyar 955 milyon dolar
İzmir: 1 milyar 953 milyon dolar
Ankara: 1 milyar 392 milyon dolar
İlk 10'da yer alan diğer iller ise Tekirdağ, Mersin, Gaziantep, Sakarya ve Manisa oldu. Ekim ayındaki ihracat artışının yüzde 67,4'ü İstanbul, Kocaeli ve Mersin'in katkısıyla sağlandı.
10 AYLIK DÖNEMDE 30 İL "MİLYAR DOLARLAR LİGİ"NDE
2026 yılı Ocak-Ekim döneminde 53 ilin ihracatı artış gösterirken, tam 30 il 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. Bu dönemde artış miktarında Kocaeli (2 milyar 337 milyon dolar), İstanbul (1 milyar 776 milyon dolar) ve Ankara (1 milyar 771 milyon dolar) başı çekti. Ekim ayında ihracata en fazla katkı veren ilk üç fasıl ise motorlu kara taşıtları, kazanlar ve makineler ile elektrikli makine ve cihazlar oldu.
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "daha güçlü, daha müreffeh ve ihracatla büyüyen bir Türkiye inşa etmeyi kararlılıkla sürdürüyoruz" vurgusu yapıldı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
2026 yılı Ekim ayında 42 ilimizin ihracatında artış kaydedilmesi, Türkiye'nin ihracat başarısının ülke geneline yayılan güçlü üretim ve ihracat ekosistemine dayandığını ortaya koymaktadır. İllerimizin ihracat kompozisyonundaki ürün ve sektör çeşitliliği de ihracatımızın dayanıklılığını artıran önemli unsurlar arasında yer almaktadır.
Ticaret Bakanlığı olarak; yüksek katma değer üreten, teknoloji odaklı, yenilikçi ve küresel ölçekte rekabet gücü yüksek bir ihracat yapısının oluşturulmasını stratejik önceliğimiz olarak görüyoruz. Bu doğrultuda, ihracatçılarımızın uluslararası pazardaki konumunu güçlendirecek, pazar ve ürün çeşitliliğini artıracak politika ve destek mekanizmalarını kararlılıkla hayata geçiriyoruz.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonuyla; ihracatımızın ülkemizin dört bir yanına yayılan güçlü bir kalkınma dinamiğine dönüşmesi amacıyla illerimizin üretim kapasitesini ve rekabet avantajlarını küresel pazarlara taşıyacak adımları destekliyoruz. Yerelde üretimin, istihdamın ve katma değerin artırılması yoluyla bölgesel kalkınmayı hızlandırmayı, refahın ülke geneline dengeli biçimde yayılmasını sağlamayı ve Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda daha güçlü, daha müreffeh ve ihracatla büyüyen bir Türkiye inşa etmeyi kararlılıkla sürdürüyoruz.
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İhracatta tarihi ivme! 30 il 1 milyar dolar barajını aştı
Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2026 yılı Ekim ayında ihracat yüzde 8,1 artışla 25,9 milyar dolara yükseldi. 42 ilin ihracatını artırdığı ayda 5 ilde üç haneli artış sağlanırken, 10 aylık dönemde 30 il 1 milyar dolar barajını geçti.
Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan ihracatta Anadolu'nun dört bir yanına yayılan yükseliş ivmesi hız kesmeden devam ediyor. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan 2026 yılı Ekim ayı faaliyet illeri bazındaki ihracat istatistiklerine göre; Ekim ayında ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,1 artarak 25,9 milyar dolara ulaştı. Ocak-Ekim dönemini kapsayan 10 ayda ise ihracat 236,8 milyar dolara, yıllıklandırılmış ihracat ise 285,6 milyar dolara yükseldi.
EKİM AYINDA 42 İLİN İHRACATI ARTTI
Ekim ayında 42 ilin ihracatı yükselirken, 5 ilde üç haneli, 22 ilde ise çift haneli ihracat artışı kaydedildi. Faaliyet illeri bazında en yüksek ihracat gerçekleştiren ilk 5 il şöyle sıralandı:
İstanbul: 5 milyar 279 milyon dolar
Kocaeli: 3 milyar 773 milyon dolar
Bursa: 1 milyar 955 milyon dolar
İzmir: 1 milyar 953 milyon dolar
Ankara: 1 milyar 392 milyon dolar
İlk 10'da yer alan diğer iller ise Tekirdağ, Mersin, Gaziantep, Sakarya ve Manisa oldu. Ekim ayındaki ihracat artışının yüzde 67,4'ü İstanbul, Kocaeli ve Mersin'in katkısıyla sağlandı.
10 AYLIK DÖNEMDE 30 İL "MİLYAR DOLARLAR LİGİ"NDE
2026 yılı Ocak-Ekim döneminde 53 ilin ihracatı artış gösterirken, tam 30 il 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. Bu dönemde artış miktarında Kocaeli (2 milyar 337 milyon dolar), İstanbul (1 milyar 776 milyon dolar) ve Ankara (1 milyar 771 milyon dolar) başı çekti. Ekim ayında ihracata en fazla katkı veren ilk üç fasıl ise motorlu kara taşıtları, kazanlar ve makineler ile elektrikli makine ve cihazlar oldu.
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "daha güçlü, daha müreffeh ve ihracatla büyüyen bir Türkiye inşa etmeyi kararlılıkla sürdürüyoruz" vurgusu yapıldı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
2026 yılı Ekim ayında 42 ilimizin ihracatında artış kaydedilmesi, Türkiye'nin ihracat başarısının ülke geneline yayılan güçlü üretim ve ihracat ekosistemine dayandığını ortaya koymaktadır. İllerimizin ihracat kompozisyonundaki ürün ve sektör çeşitliliği de ihracatımızın dayanıklılığını artıran önemli unsurlar arasında yer almaktadır.
Ticaret Bakanlığı olarak; yüksek katma değer üreten, teknoloji odaklı, yenilikçi ve küresel ölçekte rekabet gücü yüksek bir ihracat yapısının oluşturulmasını stratejik önceliğimiz olarak görüyoruz. Bu doğrultuda, ihracatçılarımızın uluslararası pazardaki konumunu güçlendirecek, pazar ve ürün çeşitliliğini artıracak politika ve destek mekanizmalarını kararlılıkla hayata geçiriyoruz.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonuyla; ihracatımızın ülkemizin dört bir yanına yayılan güçlü bir kalkınma dinamiğine dönüşmesi amacıyla illerimizin üretim kapasitesini ve rekabet avantajlarını küresel pazarlara taşıyacak adımları destekliyoruz. Yerelde üretimin, istihdamın ve katma değerin artırılması yoluyla bölgesel kalkınmayı hızlandırmayı, refahın ülke geneline dengeli biçimde yayılmasını sağlamayı ve Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda daha güçlü, daha müreffeh ve ihracatla büyüyen bir Türkiye inşa etmeyi kararlılıkla sürdürüyoruz.
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