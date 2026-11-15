Güllü davasında ses kayıtları için yeni inceleme talebi
Güllü davasında ses kayıtları için yeni inceleme talebi
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 26 Eylül 2025'te evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada, ses analiz raporları üzerine yeni bir inceleme talebinde bulunulduğu bildirildi. Güllü'nün ablası Kader Tut'un avukatları, olay gecesi üçüncü bir kişinin telefon üzerinden görüşmeye katılıp katılmadığının belirlenmesi amacıyla daraltılmış baz kayıtlarının incelenmesini istedi.
Haber Giriş Tarihi: 15.11.2026 15:55
Haber Güncellenme Tarihi: 15.11.2026 15:57
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Harmanlar Mahallesi'nde bulunan altı katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi.
Olayın ardından başlatılan soruşturmada, şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay sırasında yanında bulunduğu belirtilen Sultan Nur Ulu hakkında adli işlem yapıldığı aktarıldı.
Gülter'in, annesini pencereden ittiği iddiasıyla tutuklandığı, Ulu hakkında ise konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol kararı verildiği belirtildi.
Tuğyan Ülkem Gülter hakkında ağırlaştırılmış müebbet kararı
İletilen dava bilgilerine göre Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 9 Ekim 2026 tarihinde Tuğyan Ülkem Gülter'i üstsoya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
Yargılama sürecinde hazırlanan iddianamede, Gülter'in annesini pencereden aşağı ittiği ileri sürüldü.
Aktarılan bilgilerde mahkeme kararının kesinleşip kesinleşmediğine ilişkin ayrıntı bulunmuyor. Bu nedenle söz konusu hüküm, kesinleşmiş mahkûmiyet olarak değerlendirilmemelidir.
Ses analiz raporlarında hangi ifadeler yer aldı?
Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in avukatları tarafından güvenlik kamerası kayıtlarına ilişkin iki ayrı ses analiz raporu hazırlatıldığı belirtildi.
Raporda Sultan Nur Ulu'ya atfedilen konuşmalar arasında "At" ve "Beni izliyo beni izliyo" ifadelerinin bulunduğu aktarıldı.
Tuğyan Ülkem Gülter'e atfedilen konuşmalarda ise "Elini de bırakmıyor muydu ki", "Özür dile", "Telefonu aç", "Atla camdan" ve olayın ardından söylendiği belirtilen "Koş annem yok koş" ifadelerinin yer aldığı bildirildi.
Ses analizlerinde ayrıca erkek sesine atfedilen "atsın" ve "Atla camdan" sözlerinin bulunduğu öne sürüldü.
Söz konusu ifadelerin hangi kişilere ait olduğuna ilişkin değerlendirmelerin, ses analiz raporlarında yer alan atıflara dayandığı belirtiliyor. Bu atıfların yargısal olarak kesinleştiğine ilişkin doğrulanmış bilgi bulunmuyor.
Erkek sesi iddiası üzerine suç duyurusu
İletilen bilgilere göre ses analiz raporlarında erkek konuşmacıya atfedilen ifadeler, olay sırasında üçüncü bir kişinin iletişim yoluyla bağlantı kurmuş olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.
Erkek sesinin Tuğyan Ülkem Gülter'in eski erkek arkadaşı Kervan Eminoğlu'na ait olduğu iddia edildi.
Bu gelişmenin ardından Tuğberk Yağız Gülter'in avukatlarının, Sultan Nur Ulu ve Kervan Eminoğlu hakkında Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürme suçlamasıyla suç duyurusunda bulunduğu aktarıldı.
Suç duyurusu, adı geçen kişilerin suç işlediğinin tespit edildiği anlamına gelmiyor. İddiaların değerlendirilmesi ve delillerin incelenmesi adli makamların yetkisinde bulunuyor.
Daraltılmış baz kayıtlarının incelenmesi istendi
Güllü'nün ablası Kader Tut'un avukatları, ses kayıtlarında farklı konuşmacılara ait olduğu değerlendirilen ifadelerin bulunması üzerine yeni bir inceleme talebinde bulundu.
Avukatlar, olay gecesi evde bulunan kişilerin telefonlarına ilişkin daraltılmış baz kayıtlarının araştırılmasını istedi.
Talebin, olay sırasında üçüncü bir kişinin telefon üzerinden sesli veya görüntülü görüşmeye katılıp katılmadığının belirlenmesine yönelik olduğu belirtildi.
Daraltılmış baz incelemesi, telefonların belirli zaman aralıklarında hangi baz istasyonlarıyla bağlantı kurduğuna ilişkin teknik verilerin değerlendirilmesini sağlayabiliyor. Ancak baz kayıtları tek başına bir telefon görüşmesinin içeriğini veya konuşmacının kimliğini kesin olarak ortaya koymuyor.
İnceleme talebine ilişkin karar bekleniyor
Avukatların başvurusunun ardından ilgili adli makamların daraltılmış baz incelemesine karar verip vermediğine ilişkin doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.
Ses analiz raporlarının delil niteliği, konuşmacıların kimlikleri ve üçüncü kişi iddiaları hakkında yapılacak değerlendirmeler, soruşturma ve yargılama süreçleri kapsamında ele alınabilecek.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Güllü davasında ses kayıtları için yeni inceleme talebi
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 26 Eylül 2025'te evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada, ses analiz raporları üzerine yeni bir inceleme talebinde bulunulduğu bildirildi. Güllü'nün ablası Kader Tut'un avukatları, olay gecesi üçüncü bir kişinin telefon üzerinden görüşmeye katılıp katılmadığının belirlenmesi amacıyla daraltılmış baz kayıtlarının incelenmesini istedi.
Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Harmanlar Mahallesi'nde bulunan altı katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi.
Olayın ardından başlatılan soruşturmada, şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay sırasında yanında bulunduğu belirtilen Sultan Nur Ulu hakkında adli işlem yapıldığı aktarıldı.
Gülter'in, annesini pencereden ittiği iddiasıyla tutuklandığı, Ulu hakkında ise konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol kararı verildiği belirtildi.
Tuğyan Ülkem Gülter hakkında ağırlaştırılmış müebbet kararı
İletilen dava bilgilerine göre Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 9 Ekim 2026 tarihinde Tuğyan Ülkem Gülter'i üstsoya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
Yargılama sürecinde hazırlanan iddianamede, Gülter'in annesini pencereden aşağı ittiği ileri sürüldü.
Aktarılan bilgilerde mahkeme kararının kesinleşip kesinleşmediğine ilişkin ayrıntı bulunmuyor. Bu nedenle söz konusu hüküm, kesinleşmiş mahkûmiyet olarak değerlendirilmemelidir.
Ses analiz raporlarında hangi ifadeler yer aldı?
Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in avukatları tarafından güvenlik kamerası kayıtlarına ilişkin iki ayrı ses analiz raporu hazırlatıldığı belirtildi.
Raporda Sultan Nur Ulu'ya atfedilen konuşmalar arasında "At" ve "Beni izliyo beni izliyo" ifadelerinin bulunduğu aktarıldı.
Tuğyan Ülkem Gülter'e atfedilen konuşmalarda ise "Elini de bırakmıyor muydu ki", "Özür dile", "Telefonu aç", "Atla camdan" ve olayın ardından söylendiği belirtilen "Koş annem yok koş" ifadelerinin yer aldığı bildirildi.
Ses analizlerinde ayrıca erkek sesine atfedilen "atsın" ve "Atla camdan" sözlerinin bulunduğu öne sürüldü.
Söz konusu ifadelerin hangi kişilere ait olduğuna ilişkin değerlendirmelerin, ses analiz raporlarında yer alan atıflara dayandığı belirtiliyor. Bu atıfların yargısal olarak kesinleştiğine ilişkin doğrulanmış bilgi bulunmuyor.
Erkek sesi iddiası üzerine suç duyurusu
İletilen bilgilere göre ses analiz raporlarında erkek konuşmacıya atfedilen ifadeler, olay sırasında üçüncü bir kişinin iletişim yoluyla bağlantı kurmuş olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.
Erkek sesinin Tuğyan Ülkem Gülter'in eski erkek arkadaşı Kervan Eminoğlu'na ait olduğu iddia edildi.
Bu gelişmenin ardından Tuğberk Yağız Gülter'in avukatlarının, Sultan Nur Ulu ve Kervan Eminoğlu hakkında Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürme suçlamasıyla suç duyurusunda bulunduğu aktarıldı.
Suç duyurusu, adı geçen kişilerin suç işlediğinin tespit edildiği anlamına gelmiyor. İddiaların değerlendirilmesi ve delillerin incelenmesi adli makamların yetkisinde bulunuyor.
Daraltılmış baz kayıtlarının incelenmesi istendi
Güllü'nün ablası Kader Tut'un avukatları, ses kayıtlarında farklı konuşmacılara ait olduğu değerlendirilen ifadelerin bulunması üzerine yeni bir inceleme talebinde bulundu.
Avukatlar, olay gecesi evde bulunan kişilerin telefonlarına ilişkin daraltılmış baz kayıtlarının araştırılmasını istedi.
Talebin, olay sırasında üçüncü bir kişinin telefon üzerinden sesli veya görüntülü görüşmeye katılıp katılmadığının belirlenmesine yönelik olduğu belirtildi.
Daraltılmış baz incelemesi, telefonların belirli zaman aralıklarında hangi baz istasyonlarıyla bağlantı kurduğuna ilişkin teknik verilerin değerlendirilmesini sağlayabiliyor. Ancak baz kayıtları tek başına bir telefon görüşmesinin içeriğini veya konuşmacının kimliğini kesin olarak ortaya koymuyor.
İnceleme talebine ilişkin karar bekleniyor
Avukatların başvurusunun ardından ilgili adli makamların daraltılmış baz incelemesine karar verip vermediğine ilişkin doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.
Ses analiz raporlarının delil niteliği, konuşmacıların kimlikleri ve üçüncü kişi iddiaları hakkında yapılacak değerlendirmeler, soruşturma ve yargılama süreçleri kapsamında ele alınabilecek.
Çok Okunanlar