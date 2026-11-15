Mehmet Şimşek'ten emekli maaşları için yeni açıklama
Mehmet Şimşek'ten emekli maaşları için yeni açıklama
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kanal 7'de yayımlanan Başkent Kulisi programında emekli maaşlarına yönelik yeni düzenlemenin tüm emeklileri kapsayacak şekilde hazırlandığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yürütülen çalışmada yaş ve prim ödeme gün sayısı gibi kriterlerin değerlendirildiğini belirten Şimşek, teknik hazırlıkların Aralık 2026'da tamamlanmasının beklendiğini bildirdi. Düzenlemenin kapsamı ve uygulanacak artış oranları, çalışmaların tamamlanmasının ardından netleşecek.
Haber Giriş Tarihi: 15.11.2026 13:05
Haber Güncellenme Tarihi: 15.11.2026 13:07
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emeklilerin gelirlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmanın hükümetin öncelikli gündem maddeleri arasında bulunduğunu söyledi. Hazırlıkların yalnızca en düşük emekli aylığını alan vatandaşlarla sınırlı olmadığını belirtti.
Şimşek, düzenlemenin emeklilik sisteminin genelini kapsayacak şekilde ele alındığını ifade etti. Çalışmada farklı emekli gruplarının mevcut aylıkları, prim ödeme süreleri ve emeklilik yaşları değerlendiriliyor.
Bakan Şimşek, düzenlemenin kapsamına ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Herkese dokunulacak, bütün emeklilere dokunulacak, bazılarına daha fazla destek verilecek. Pozitif ayrımcılık yapılacak."
Emekli maaşlarında prim günü ve yaş kriteri
Yeni düzenleme kapsamında emekli aylıklarının belirlenmesinde prim ödeme gün sayısı ve yaş gibi unsurların dikkate alınması üzerinde çalışılıyor.
Şimşek, sosyal güvenlik sisteminde hakkaniyetin gözetilmesi gerektiğini belirterek, "Yaşa ve ödenen prim gün sayısına göre yapılacak ödemenin farklılaştırılması. Çünkü adalet de çok önemli." açıklamasını yaptı.
Bu yaklaşım doğrultusunda farklı emekli gruplarına uygulanabilecek iyileştirmelerin teknik olarak değerlendirildiği bildirildi. Ancak hangi emekli grubuna ne kadar artış yapılacağına ilişkin kesinleşmiş bir oran açıklanmadı.
Emekli düzenlemesi ne zaman tamamlanacak?
Bakan Şimşek, emekli aylıklarına yönelik teknik çalışmaların büyük olasılıkla Aralık 2026'da tamamlanacağını belirtti.
Çalışmaların ardından düzenlemenin yasal çerçevesi ve uygulanma takvimi netleşecek. Düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için gerekli mevzuat sürecinin tamamlanması gerekecek.
Şimşek, hazırlıkların bütçe dengeleri ve finansal istikrar dikkate alınarak yürütüldüğünü ifade etti.
Emekli maaşları için bütçede kaynak hazırlanıyor
Emeklilere yönelik iyileştirme için bütçede kaynak oluşturulduğunu açıklayan Şimşek, 2027 ve sonraki yıllarda deprem harcamalarının azalmasıyla ilave mali alan oluşmasının beklendiğini söyledi.
Bakan Şimşek, 2026 yılında uygulanan eşel mobil sisteminin 2027'de sürdürülmesinin planlanmadığını belirtti. Kayıt dışı ekonomiyle mücadeleden sağlanacak kaynakların da emekli aylıklarına yönelik çalışmada değerlendirileceğini ifade etti.
Şimşek, söz konusu kaynakların kullanımına ilişkin şu açıklamayı yaptı:
"Bu üç alanı öncelikli olarak emeklilerimize, bütçeyi bozmadan, finansal istikrarı tehlikeye atmadan, ülkemizin kazanımlarını heba etmeden bir iyileştirme yapmak için kullanacağız."
Fon yatırımcılarına 161 milyar lira ödeme yapıldı
Bakan Şimşek, programda tasfiye kapsamına alınan yatırım fonlarına ilişkin ödeme sürecini de değerlendirdi.
17 Eylül 2026'da 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiye kapsamına alındığını hatırlatan Şimşek, bunlardan 119'unda toplam 444 bin 987 yatırımcıya yaklaşık 161 milyar lira ödeme yapıldığını açıkladı.
FON TASFİYESİNDE AÇIKLANAN VERİLER
Toplam ödeme
161 milyar TL
Ödeme yapılan yatırımcı
444.987
Tasfiye kapsamındaki fon
131
Ödeme yapılan fon
119
Şimşek, olağan tasfiye kapsamındaki 94 fonda 55 bin 821 kişiye 68 milyar lira, olağanüstü tasfiye kapsamındaki 25 fonda ise 415 bin 955 kişiye 93 milyar lira ödendiğini bildirdi.
Açıklanan verilere göre 371 bin 21 yatırımcı net yatırım tutarının tamamını alarak ödeme sürecini tamamladı.
Fon ödemelerinde Hazine ve bütçe kaynağı kullanılmıyor
Fon tasfiyesi kapsamında yatırımcılara yapılan ödemelerin kamu bütçesinden karşılanmadığını vurgulayan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:
"Bu fonların pay sahiplerine yapılacak ödemelerde hiçbir şekilde hazineden, bütçeden milletin parası kullanılmıyor. Kullanılmadı, kullanılmayacak."
Bakan Şimşek, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesindeki iade ve geri kazanım hesaplarında 35,6 milyar liralık kaynak oluştuğunu, bu tutarın büyük bölümünün ödemelerde kullanıldığını açıkladı.
Bir milyon liraya kadar alacağı bulunan yatırımcılara yönelik ödeme sürecinin sürdüğünü belirten Şimşek, fon varlıklarının nakde çevrilmesi ve yeni kaynakların elde edilmesiyle önümüzdeki haftalarda kademeli ödemelere devam edileceğini söyledi.
SPK incelemelerinde 25 vergi müfettişi görevlendirildi
Sermaye piyasalarındaki manipülasyon şüphelerine ilişkin incelemelere değinen Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanlığından 25 vergi müfettişinin Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) görevlendirildiğini bildirdi.
Şimşek, geriye dönük incelemelerin büyük bölümünün Kasım 2026 sonuna kadar tamamlanmasının beklendiğini belirtti. Piyasa bozucu faaliyetler ve manipülasyon tespit edilmesi halinde ilgili kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulacağını ve haksız kazançların iadesinin talep edileceğini söyledi.
Fonların tasfiye sürecinin tamamı için altı aylık bir takvim öngörüldüğünü de ifade etti.
COP31 kapsamında iklim finansmanı açıklaması
Bakan Şimşek, Türkiye'nin başkanlığını yürüttüğünü belirttiği COP31 sürecinde iklim hedeflerinin uygulanabilir projelere dönüştürülmesine öncelik verildiğini açıkladı.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile iklim uygulama köprüsü oluşturulması üzerinde çalışıldığını belirten Şimşek, projelerin finansmanına yönelik uluslararası iş birliklerine değindi.
Son üç yılda 50 milyar dolarlık kredi kaynağı sağlandığını ifade eden Şimşek, 5,1 milyar dolarlık yeni kredi anlaşmalarının imzalandığını bildirdi. Söz konusu kaynakların tarım, demiryolu, sağlık ve yenilenebilir enerji alanlarında kullanılmasının planlandığını söyledi.
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Mehmet Şimşek'ten emekli maaşları için yeni açıklama
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kanal 7'de yayımlanan Başkent Kulisi programında emekli maaşlarına yönelik yeni düzenlemenin tüm emeklileri kapsayacak şekilde hazırlandığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yürütülen çalışmada yaş ve prim ödeme gün sayısı gibi kriterlerin değerlendirildiğini belirten Şimşek, teknik hazırlıkların Aralık 2026'da tamamlanmasının beklendiğini bildirdi. Düzenlemenin kapsamı ve uygulanacak artış oranları, çalışmaların tamamlanmasının ardından netleşecek.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emeklilerin gelirlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmanın hükümetin öncelikli gündem maddeleri arasında bulunduğunu söyledi. Hazırlıkların yalnızca en düşük emekli aylığını alan vatandaşlarla sınırlı olmadığını belirtti.
Şimşek, düzenlemenin emeklilik sisteminin genelini kapsayacak şekilde ele alındığını ifade etti. Çalışmada farklı emekli gruplarının mevcut aylıkları, prim ödeme süreleri ve emeklilik yaşları değerlendiriliyor.
Bakan Şimşek, düzenlemenin kapsamına ilişkin şu ifadeleri kullandı:
Emekli maaşlarında prim günü ve yaş kriteri
Yeni düzenleme kapsamında emekli aylıklarının belirlenmesinde prim ödeme gün sayısı ve yaş gibi unsurların dikkate alınması üzerinde çalışılıyor.
Şimşek, sosyal güvenlik sisteminde hakkaniyetin gözetilmesi gerektiğini belirterek, "Yaşa ve ödenen prim gün sayısına göre yapılacak ödemenin farklılaştırılması. Çünkü adalet de çok önemli." açıklamasını yaptı.
Bu yaklaşım doğrultusunda farklı emekli gruplarına uygulanabilecek iyileştirmelerin teknik olarak değerlendirildiği bildirildi. Ancak hangi emekli grubuna ne kadar artış yapılacağına ilişkin kesinleşmiş bir oran açıklanmadı.
Emekli düzenlemesi ne zaman tamamlanacak?
Bakan Şimşek, emekli aylıklarına yönelik teknik çalışmaların büyük olasılıkla Aralık 2026'da tamamlanacağını belirtti.
Çalışmaların ardından düzenlemenin yasal çerçevesi ve uygulanma takvimi netleşecek. Düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için gerekli mevzuat sürecinin tamamlanması gerekecek.
Şimşek, hazırlıkların bütçe dengeleri ve finansal istikrar dikkate alınarak yürütüldüğünü ifade etti.
Emekli maaşları için bütçede kaynak hazırlanıyor
Emeklilere yönelik iyileştirme için bütçede kaynak oluşturulduğunu açıklayan Şimşek, 2027 ve sonraki yıllarda deprem harcamalarının azalmasıyla ilave mali alan oluşmasının beklendiğini söyledi.
Bakan Şimşek, 2026 yılında uygulanan eşel mobil sisteminin 2027'de sürdürülmesinin planlanmadığını belirtti. Kayıt dışı ekonomiyle mücadeleden sağlanacak kaynakların da emekli aylıklarına yönelik çalışmada değerlendirileceğini ifade etti.
Şimşek, söz konusu kaynakların kullanımına ilişkin şu açıklamayı yaptı:
Fon yatırımcılarına 161 milyar lira ödeme yapıldı
Bakan Şimşek, programda tasfiye kapsamına alınan yatırım fonlarına ilişkin ödeme sürecini de değerlendirdi.
17 Eylül 2026'da 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiye kapsamına alındığını hatırlatan Şimşek, bunlardan 119'unda toplam 444 bin 987 yatırımcıya yaklaşık 161 milyar lira ödeme yapıldığını açıkladı.
FON TASFİYESİNDE AÇIKLANAN VERİLER
Toplam ödeme
161 milyar TL
Ödeme yapılan yatırımcı
444.987
Tasfiye kapsamındaki fon
131
Ödeme yapılan fon
119
Şimşek, olağan tasfiye kapsamındaki 94 fonda 55 bin 821 kişiye 68 milyar lira, olağanüstü tasfiye kapsamındaki 25 fonda ise 415 bin 955 kişiye 93 milyar lira ödendiğini bildirdi.
Açıklanan verilere göre 371 bin 21 yatırımcı net yatırım tutarının tamamını alarak ödeme sürecini tamamladı.
Fon ödemelerinde Hazine ve bütçe kaynağı kullanılmıyor
Fon tasfiyesi kapsamında yatırımcılara yapılan ödemelerin kamu bütçesinden karşılanmadığını vurgulayan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:
Bakan Şimşek, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesindeki iade ve geri kazanım hesaplarında 35,6 milyar liralık kaynak oluştuğunu, bu tutarın büyük bölümünün ödemelerde kullanıldığını açıkladı.
Bir milyon liraya kadar alacağı bulunan yatırımcılara yönelik ödeme sürecinin sürdüğünü belirten Şimşek, fon varlıklarının nakde çevrilmesi ve yeni kaynakların elde edilmesiyle önümüzdeki haftalarda kademeli ödemelere devam edileceğini söyledi.
SPK incelemelerinde 25 vergi müfettişi görevlendirildi
Sermaye piyasalarındaki manipülasyon şüphelerine ilişkin incelemelere değinen Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanlığından 25 vergi müfettişinin Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) görevlendirildiğini bildirdi.
Şimşek, geriye dönük incelemelerin büyük bölümünün Kasım 2026 sonuna kadar tamamlanmasının beklendiğini belirtti. Piyasa bozucu faaliyetler ve manipülasyon tespit edilmesi halinde ilgili kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulacağını ve haksız kazançların iadesinin talep edileceğini söyledi.
Fonların tasfiye sürecinin tamamı için altı aylık bir takvim öngörüldüğünü de ifade etti.
COP31 kapsamında iklim finansmanı açıklaması
Bakan Şimşek, Türkiye'nin başkanlığını yürüttüğünü belirttiği COP31 sürecinde iklim hedeflerinin uygulanabilir projelere dönüştürülmesine öncelik verildiğini açıkladı.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile iklim uygulama köprüsü oluşturulması üzerinde çalışıldığını belirten Şimşek, projelerin finansmanına yönelik uluslararası iş birliklerine değindi.
Son üç yılda 50 milyar dolarlık kredi kaynağı sağlandığını ifade eden Şimşek, 5,1 milyar dolarlık yeni kredi anlaşmalarının imzalandığını bildirdi. Söz konusu kaynakların tarım, demiryolu, sağlık ve yenilenebilir enerji alanlarında kullanılmasının planlandığını söyledi.
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