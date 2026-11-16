İletişim Başkanı Duran: İsrail'in yaptığı planlı bir soykırımdır
İletişim Başkanı Duran: İsrail'in yaptığı planlı bir soykırımdır
'İsrail'in İki Yüzü: Katliam ve Dezenformasyon' programında konuşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 'İsrail'in yaptığı planlı bir soykırımdır. Saldırılarda katledilenler kadınlar, çocuklar ve yaşlılar.' dedi. Duran, 'İsrail'in yalanlarını ifşa ettik. Devletimiz tüm birimleriyle İsrail'in gerçek yüzünü muhataplarına anlattı.' ifadelerini kullandı.
Haber Giriş Tarihi: 16.11.2026 11:07
Haber Güncellenme Tarihi: 16.11.2026 11:08
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, “İsrail'in İki Yüzü: Katliam ve Dezenformasyon” programında yaptığı açıklamalarda İsrail'in saldırılarına sert tepki gösterdi. Duran, Türkiye'nin İsrail'in dezenformasyon faaliyetlerini ortaya çıkardığını belirtti.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve uluslararası kamuoyunu etkilemeye yönelik dezenformasyon faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.
“İsrail'in İki Yüzü: Katliam ve Dezenformasyon” programında konuşan Duran, İsrail'in saldırılarında sivillerin hedef alındığını belirterek yaşananları planlı bir soykırım olarak nitelendirdi.
“Saldırılarda kadınlar, çocuklar ve yaşlılar katledildi”
İsrail'in saldırılarında camilerin ve mülteci kamplarının hedef alındığını ifade eden Duran, şu sözleri kullandı:
“İsrail saldırının hedefi camiler ve kamplar oldu. Bu kasıtlı bir soykırımdır. İsrail'in yaptığı planlı bir soykırımdır. Saldırılarda katledilenler kadınlar, çocuklar ve yaşlılar.”
“İsrail dezenformasyonu silah olarak kullanıyor”
İsrail'in uluslararası kamuoyunu yanıltmaya yönelik içerikler ürettiğini savunan Duran, dezenformasyonun bir propaganda aracı olarak kullanıldığını söyledi.
Türkiye'nin İsrail'in dezenformasyon faaliyetlerine karşı yürüttüğü çalışmalara da değinen Duran, devletin ilgili tüm kurumlarının uluslararası muhataplara İsrail'in saldırılarının gerçek boyutunu aktardığını belirtti.
Duran, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“İsrail'in yalanlarını ifşa ettik. Devletimiz tüm birimleriyle İsrail'in gerçek yüzünü muhataplarına anlattı.”
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İletişim Başkanı Duran: İsrail'in yaptığı planlı bir soykırımdır
'İsrail'in İki Yüzü: Katliam ve Dezenformasyon' programında konuşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 'İsrail'in yaptığı planlı bir soykırımdır. Saldırılarda katledilenler kadınlar, çocuklar ve yaşlılar.' dedi. Duran, 'İsrail'in yalanlarını ifşa ettik. Devletimiz tüm birimleriyle İsrail'in gerçek yüzünü muhataplarına anlattı.' ifadelerini kullandı.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, “İsrail'in İki Yüzü: Katliam ve Dezenformasyon” programında yaptığı açıklamalarda İsrail'in saldırılarına sert tepki gösterdi. Duran, Türkiye'nin İsrail'in dezenformasyon faaliyetlerini ortaya çıkardığını belirtti.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve uluslararası kamuoyunu etkilemeye yönelik dezenformasyon faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.
“İsrail'in İki Yüzü: Katliam ve Dezenformasyon” programında konuşan Duran, İsrail'in saldırılarında sivillerin hedef alındığını belirterek yaşananları planlı bir soykırım olarak nitelendirdi.
“Saldırılarda kadınlar, çocuklar ve yaşlılar katledildi”
İsrail'in saldırılarında camilerin ve mülteci kamplarının hedef alındığını ifade eden Duran, şu sözleri kullandı:
“İsrail saldırının hedefi camiler ve kamplar oldu. Bu kasıtlı bir soykırımdır. İsrail'in yaptığı planlı bir soykırımdır. Saldırılarda katledilenler kadınlar, çocuklar ve yaşlılar.”
“İsrail dezenformasyonu silah olarak kullanıyor”
İsrail'in uluslararası kamuoyunu yanıltmaya yönelik içerikler ürettiğini savunan Duran, dezenformasyonun bir propaganda aracı olarak kullanıldığını söyledi.
Duran, İsrail'in gerçeği çarpıtan içeriklerle algı oluşturmaya çalıştığını belirterek, “İsrail devasa yalan makinası. İsrail kurgu içeriklerle zalimi mağdur, mazlumu zalim göstermek istedi.” ifadelerini kullandı.
“İsrail'in yalanlarını ifşa ettik”
Türkiye'nin İsrail'in dezenformasyon faaliyetlerine karşı yürüttüğü çalışmalara da değinen Duran, devletin ilgili tüm kurumlarının uluslararası muhataplara İsrail'in saldırılarının gerçek boyutunu aktardığını belirtti.
Duran, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“İsrail'in yalanlarını ifşa ettik. Devletimiz tüm birimleriyle İsrail'in gerçek yüzünü muhataplarına anlattı.”
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