Berke Özer, Avrupa'da manşetlerde! ''Mükemmel bir maç çıkardı''
Berke Özer, Avrupa'da manşetlerde! ''Mükemmel bir maç çıkardı''
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup son maçında Fransa'ya deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Maça, başarılı kaleci Berke Özer'in performansı damga vurdu. Berke Özer'in performansı Avrupa basınında geniş yer buldu. İşte detaylar...
Haber Giriş Tarihi: 16.11.2026 09:10
Haber Güncellenme Tarihi: 16.11.2026 10:58
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
A Milli Futbol Takımı'nın, Fransa ile oynadığı maç Avrupa basınında da gündem oldu. Kaleci Berke Özer'in performansı ise Avrupa'da büyük yankı uyandırdı.
"MÜKEMMEL BİR MAÇ ÇIKARDI"
L'EQUIPE (FRANSA): Fransa, zorlanmasına rağmen Türkiye karşısında galip gelerek Uluslar Ligi çeyrek finallerine yükselmeyi başardı. Berke Özer, yedi kurtarış yaparak mükemmel bir maç çıkardı ve bu kurtarışların bazıları muhteşemdi. Yaptığı kurtarışlar, maç içerisinde takımının puan alma umudunu diri tuttu.
"BERKE ÖZER FORMUNDAYDI"
LA VOIX DU NORD (FRANSA):Berke Özer formundaydı. İlk yarıda, Fransa ondan fazla gol fırsatı bulmasına rağmen bunların hiçbiri golle sonuçlanmadı. Peki neden böyle oldu? Çok iyi ve hatta zaman zaman olağanüstü bir performans sergileyen Lille kalecisi Berke Özer yüzünden.
"MÜKEMMEL OYUN SERGİLEDİ"
AS (İSPANYA):Arda Güler, Fransa'nın markaj hatasından yararlandığı ustaca kullandığı kornerde topu uzak direğe doğru gönderdi ve takım arkadaşına kafayla golü attırdı. Türk kaleci Berke Özer de mükemmel bir oyun sergiledi, ilk yarıda adeta kalesine duvar ördü.
"BERKE ÖZER'İN GÜÇLÜ PERFORMANSI"
KICKER (ALMANYA): Parlak bir performans sergilemeyen Fransa, büyücü Berke Özer'e rağmen grup birinciliğini elde etti. Türkiye, özellikle kaleci Özer'in güçlü performansıyla Fransızların işini zorlaştırdı ancak Emirhan Topçu'nun kendi kalesine attığı gol büyüyü bozdu. Türkiye bir maçtan daha eli boş dönse de bu sefer saygıdeğer bir performans sergiledi.
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Berke Özer, Avrupa'da manşetlerde! ''Mükemmel bir maç çıkardı''
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup son maçında Fransa'ya deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Maça, başarılı kaleci Berke Özer'in performansı damga vurdu. Berke Özer'in performansı Avrupa basınında geniş yer buldu. İşte detaylar...
A Milli Futbol Takımı'nın, Fransa ile oynadığı maç Avrupa basınında da gündem oldu. Kaleci Berke Özer'in performansı ise Avrupa'da büyük yankı uyandırdı.
"MÜKEMMEL BİR MAÇ ÇIKARDI"
L'EQUIPE (FRANSA): Fransa, zorlanmasına rağmen Türkiye karşısında galip gelerek Uluslar Ligi çeyrek finallerine yükselmeyi başardı. Berke Özer, yedi kurtarış yaparak mükemmel bir maç çıkardı ve bu kurtarışların bazıları muhteşemdi. Yaptığı kurtarışlar, maç içerisinde takımının puan alma umudunu diri tuttu.
"BERKE ÖZER FORMUNDAYDI"
LA VOIX DU NORD (FRANSA):Berke Özer formundaydı. İlk yarıda, Fransa ondan fazla gol fırsatı bulmasına rağmen bunların hiçbiri golle sonuçlanmadı. Peki neden böyle oldu? Çok iyi ve hatta zaman zaman olağanüstü bir performans sergileyen Lille kalecisi Berke Özer yüzünden.
"MÜKEMMEL OYUN SERGİLEDİ"
AS (İSPANYA):Arda Güler, Fransa'nın markaj hatasından yararlandığı ustaca kullandığı kornerde topu uzak direğe doğru gönderdi ve takım arkadaşına kafayla golü attırdı. Türk kaleci Berke Özer de mükemmel bir oyun sergiledi, ilk yarıda adeta kalesine duvar ördü.
"BERKE ÖZER'İN GÜÇLÜ PERFORMANSI"
KICKER (ALMANYA): Parlak bir performans sergilemeyen Fransa, büyücü Berke Özer'e rağmen grup birinciliğini elde etti. Türkiye, özellikle kaleci Özer'in güçlü performansıyla Fransızların işini zorlaştırdı ancak Emirhan Topçu'nun kendi kalesine attığı gol büyüyü bozdu. Türkiye bir maçtan daha eli boş dönse de bu sefer saygıdeğer bir performans sergiledi.
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