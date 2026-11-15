Cevdet Yılmaz açıkladı: Emekli zammında yeni çalışma fon ödemelerinde son aşama
Cevdet Yılmaz açıkladı: Emekli zammında yeni çalışma fon ödemelerinde son aşama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TRT Haber canlı yayınında emekli aylıklarına yönelik yeni düzenleme ile fon soruşturması kapsamında yürütülen ödeme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Emeklilerin tamamını kapsayan bir çalışma yürütüldüğünü belirten Yılmaz, enflasyonun üzerinde artış hedeflediklerini söyledi. Fon yatırımcılarına bugüne kadar yaklaşık 161 milyar lira ödendiğini açıklayan Yılmaz, kalan ara ödemelerin 1-2 hafta içerisinde tamamlanmasının planlandığını bildirdi.
Haber Giriş Tarihi: 15.11.2026 11:42
Haber Güncellenme Tarihi: 15.11.2026 11:44
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emekli aylıklarına ilişkin hazırlanan düzenlemenin yalnızca en düşük emekli aylığını alan vatandaşlarla sınırlı olmadığını açıkladı. Çalışmanın sosyal güvenlik sisteminin genelini ve farklı aylık düzeylerindeki emeklileri kapsadığını belirtti.
Yılmaz, düzenleme kapsamında prim ödeme gün sayısı ve emeklilik yaşı gibi kriterlerin değerlendirildiğini söyledi. Sosyal güvenlik sisteminin uzun vadeli sürdürülebilirliğinin de hazırlıklarda dikkate alındığını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce duyurduğu çalışma kapsamında yasal düzenlemenin 2026 yılı sona ermeden Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması hedefleniyor.
Emekli maaşlarına enflasyonun üzerinde artış hedefi
Türkiye'de 17 milyondan fazla emekli bulunduğunu belirten Yılmaz, emeklilerin gelirlerinin iyileştirilmesine yönelik farklı alternatifler üzerinde çalışıldığını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı, emekli aylıklarına ilişkin şu açıklamayı yaptı:
"Her halükarda emeklimize enflasyonun üzerinde bir artışı hedefleyen bir çalışmayı tamamlayıp Meclisimizin takdirine sunacağımızı ifade edebilirim."
Düzenlemenin kapsamı, artış oranı ve uygulanma koşulları henüz kesinleşmedi. Çalışmanın tamamlanmasının ardından teklifin TBMM'de değerlendirilmesi bekleniyor.
Fon yatırımcılarına 161 milyar lira ödeme yapıldı
Yılmaz, fon soruşturması kapsamında bugüne kadar gerçekleştirilen olağan ve olağanüstü ara ödemelerin toplamının yaklaşık 161 milyar liraya ulaştığını açıkladı.
Paylaşılan verilere göre 119 fonda 144,7 milyar lira nakdi, 16,2 milyar lira ise ayni ödeme gerçekleştirildi. Toplam 444 bin 987 tekil yatırımcıya ödeme yapıldı.
FON ARA ÖDEMELERİNDE SON DURUM
Toplam ödeme
160,9 milyar TL
Ödeme yapılan yatırımcı
444.987
Nakdi ödeme
144,7 milyar TL
Ayni ödeme
16,2 milyar TL
Yılmaz, ödemelerin bütçe veya Hazine kaynaklarından karşılanmadığını, süreçte elde edilen kaynakların yatırımcılara aktarıldığını belirtti.
Fon ödemelerinde son taksit için 1-2 hafta hedefi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı, ara ödeme sürecinde 84 bin 737 yatırımcının kaldığını açıkladı. Bu grupta henüz ödeme almayanların yanı sıra alacaklarının tamamı karşılanmamış yatırımcılar da bulunuyor.
Yılmaz, hukuki sorunları bulunan, haksız kazanç elde ettiği belirlenen veya net yatırım tutarı sıfır olan kişilerin ödeme kapsamı dışında kalabileceğini bildirdi.
Son taksit için yürütülen hazırlıklara ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Bütün bunları önümüzdeki 1-2 hafta içinde tamamlayıp, son taksit ödememizi yapıp ara ödemeleri bitirmeyi planlıyoruz."
Ara ödemelerin tamamlanması, fonların nihai tasfiye süreçlerinin sona erdiği anlamına gelmeyecek. Yılmaz, nihai tasfiyenin hukuki ve mali işlemler nedeniyle daha uzun sürebileceğini belirtti.
371 bin yatırımcının ara ödeme süreci tamamlandı
Yılmaz'ın verdiği bilgilere göre 371 bin 21 yatırımcı, net yatırım tutarının veya portföy değerinin tamamını aldı. Henüz hiçbir ödeme yapılmayan yatırımcı sayısı ise 10 bin 771 olarak açıklandı.
Olağan tasfiye kapsamındaki 97 fondan 94'ünde ödemeler tamamlandı. Bu fonlar için 55,4 milyar lira nakdi ve 12,6 milyar lira ayni olmak üzere toplam 68 milyar lira ödeme gerçekleştirildi.
Olağanüstü ödeme kapsamında ise 415 bin 955 tekil yatırımcıya ulaşıldı. Bu gruptaki ödemelerin toplamı 92,9 milyar lira olarak bildirildi.
Fon soruşturmasında 466 şüpheli bulunuyor
Fon soruşturmasının adli boyutuna ilişkin de bilgi veren Yılmaz, süreç kapsamında 466 şüphelinin bulunduğunu açıkladı. Şüphelilerden 123'ünün tutuklandığını, 279 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirtti.
Ayrıca 124 gerçek ve tüzel kişinin banka hesaplarının dondurulduğu, 285 el koyma işleminin gerçekleştirildiği bildirildi.
Devlet Denetleme Kurulunun (DDK) ilgili kurumlarda incelemelerini sürdürdüğünü belirten Yılmaz, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) da piyasa manipülasyonlarına ilişkin soruşturma ve denetim faaliyetlerine devam ettiğini söyledi.
Yılmaz, sermaye piyasalarında hukuka aykırı işlemlere yönelik yaptırımların artırılmasını öngören yeni bir kanun hazırlığının sürdüğünü açıkladı. Taslağın kısa süre içinde tamamlanarak ilgili siyasi gruba iletilmesinin planlandığını belirtti.
Yeni düzenlemeyle denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi, kurumsal kapasitenin artırılması ve piyasa manipülasyonlarına karşı daha etkin yaptırımlar uygulanması hedefleniyor.
SPK'nın ayrıca yapay zekâ destekli sistemlerle piyasa işlemlerindeki manipülasyonların daha hızlı tespit edilmesine yönelik çalışmalar yürüttüğü bildirildi.
2027 enflasyon hedefi yüzde 21
Ekonomideki gelişmeleri değerlendiren Yılmaz, Türkiye'nin enerji fiyatları ve küresel çatışmalar nedeniyle enflasyon baskısıyla karşı karşıya kaldığını söyledi.
Yılmaz, mevcut enflasyon oranının yüzde 29,8 seviyesine gerilediğini belirterek Rusya-Ukrayna ve İran-ABD savaşlarının enflasyona etkisinin yaklaşık 7 puan olarak hesaplandığını ifade etti.
Hükümetin açıkladığı enflasyon hedeflerine göre 2027 yılında yüzde 21, 2028 yılında yüzde 13,5 ve 2029 yılında tek haneli enflasyon amaçlanıyor.
Asgari ücret görüşmeleri aralık ayında yapılacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, asgari ücret müzakerelerinin henüz başlamadığını belirtti. Yeni asgari ücretin aralık ayında yürütülecek görüşmeler sonucunda belirleneceğini ifade etti.
Görüşmelerde çalışanların refahı ve satın alma gücünün yanı sıra işletmelerin rekabet koşulları, istihdamın korunması ve kayıt dışılıkla mücadele gibi başlıkların da dikkate alınacağını bildirdi.
Emekli aylıklarına yönelik düzenlemenin TBMM'ye sunulması ve fon yatırımcılarına yapılacak son ara ödemeler, önümüzdeki haftalarda ekonomi gündeminin takip edilen başlıkları arasında yer alacak.
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Cevdet Yılmaz açıkladı: Emekli zammında yeni çalışma fon ödemelerinde son aşama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TRT Haber canlı yayınında emekli aylıklarına yönelik yeni düzenleme ile fon soruşturması kapsamında yürütülen ödeme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Emeklilerin tamamını kapsayan bir çalışma yürütüldüğünü belirten Yılmaz, enflasyonun üzerinde artış hedeflediklerini söyledi. Fon yatırımcılarına bugüne kadar yaklaşık 161 milyar lira ödendiğini açıklayan Yılmaz, kalan ara ödemelerin 1-2 hafta içerisinde tamamlanmasının planlandığını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emekli aylıklarına ilişkin hazırlanan düzenlemenin yalnızca en düşük emekli aylığını alan vatandaşlarla sınırlı olmadığını açıkladı. Çalışmanın sosyal güvenlik sisteminin genelini ve farklı aylık düzeylerindeki emeklileri kapsadığını belirtti.
Yılmaz, düzenleme kapsamında prim ödeme gün sayısı ve emeklilik yaşı gibi kriterlerin değerlendirildiğini söyledi. Sosyal güvenlik sisteminin uzun vadeli sürdürülebilirliğinin de hazırlıklarda dikkate alındığını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce duyurduğu çalışma kapsamında yasal düzenlemenin 2026 yılı sona ermeden Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması hedefleniyor.
Emekli maaşlarına enflasyonun üzerinde artış hedefi
Türkiye'de 17 milyondan fazla emekli bulunduğunu belirten Yılmaz, emeklilerin gelirlerinin iyileştirilmesine yönelik farklı alternatifler üzerinde çalışıldığını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı, emekli aylıklarına ilişkin şu açıklamayı yaptı:
Düzenlemenin kapsamı, artış oranı ve uygulanma koşulları henüz kesinleşmedi. Çalışmanın tamamlanmasının ardından teklifin TBMM'de değerlendirilmesi bekleniyor.
Fon yatırımcılarına 161 milyar lira ödeme yapıldı
Yılmaz, fon soruşturması kapsamında bugüne kadar gerçekleştirilen olağan ve olağanüstü ara ödemelerin toplamının yaklaşık 161 milyar liraya ulaştığını açıkladı.
Paylaşılan verilere göre 119 fonda 144,7 milyar lira nakdi, 16,2 milyar lira ise ayni ödeme gerçekleştirildi. Toplam 444 bin 987 tekil yatırımcıya ödeme yapıldı.
FON ARA ÖDEMELERİNDE SON DURUM
Toplam ödeme
160,9 milyar TL
Ödeme yapılan yatırımcı
444.987
Nakdi ödeme
144,7 milyar TL
Ayni ödeme
16,2 milyar TL
Yılmaz, ödemelerin bütçe veya Hazine kaynaklarından karşılanmadığını, süreçte elde edilen kaynakların yatırımcılara aktarıldığını belirtti.
Fon ödemelerinde son taksit için 1-2 hafta hedefi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı, ara ödeme sürecinde 84 bin 737 yatırımcının kaldığını açıkladı. Bu grupta henüz ödeme almayanların yanı sıra alacaklarının tamamı karşılanmamış yatırımcılar da bulunuyor.
Yılmaz, hukuki sorunları bulunan, haksız kazanç elde ettiği belirlenen veya net yatırım tutarı sıfır olan kişilerin ödeme kapsamı dışında kalabileceğini bildirdi.
Son taksit için yürütülen hazırlıklara ilişkin şu ifadeleri kullandı:
Ara ödemelerin tamamlanması, fonların nihai tasfiye süreçlerinin sona erdiği anlamına gelmeyecek. Yılmaz, nihai tasfiyenin hukuki ve mali işlemler nedeniyle daha uzun sürebileceğini belirtti.
371 bin yatırımcının ara ödeme süreci tamamlandı
Yılmaz'ın verdiği bilgilere göre 371 bin 21 yatırımcı, net yatırım tutarının veya portföy değerinin tamamını aldı. Henüz hiçbir ödeme yapılmayan yatırımcı sayısı ise 10 bin 771 olarak açıklandı.
Olağan tasfiye kapsamındaki 97 fondan 94'ünde ödemeler tamamlandı. Bu fonlar için 55,4 milyar lira nakdi ve 12,6 milyar lira ayni olmak üzere toplam 68 milyar lira ödeme gerçekleştirildi.
Olağanüstü ödeme kapsamında ise 415 bin 955 tekil yatırımcıya ulaşıldı. Bu gruptaki ödemelerin toplamı 92,9 milyar lira olarak bildirildi.
Fon soruşturmasında 466 şüpheli bulunuyor
Fon soruşturmasının adli boyutuna ilişkin de bilgi veren Yılmaz, süreç kapsamında 466 şüphelinin bulunduğunu açıkladı. Şüphelilerden 123'ünün tutuklandığını, 279 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirtti.
Ayrıca 124 gerçek ve tüzel kişinin banka hesaplarının dondurulduğu, 285 el koyma işleminin gerçekleştirildiği bildirildi.
Devlet Denetleme Kurulunun (DDK) ilgili kurumlarda incelemelerini sürdürdüğünü belirten Yılmaz, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) da piyasa manipülasyonlarına ilişkin soruşturma ve denetim faaliyetlerine devam ettiğini söyledi.
Sermaye piyasalarında yaptırımlar ağırlaştırılacak
Yılmaz, sermaye piyasalarında hukuka aykırı işlemlere yönelik yaptırımların artırılmasını öngören yeni bir kanun hazırlığının sürdüğünü açıkladı. Taslağın kısa süre içinde tamamlanarak ilgili siyasi gruba iletilmesinin planlandığını belirtti.
Yeni düzenlemeyle denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi, kurumsal kapasitenin artırılması ve piyasa manipülasyonlarına karşı daha etkin yaptırımlar uygulanması hedefleniyor.
SPK'nın ayrıca yapay zekâ destekli sistemlerle piyasa işlemlerindeki manipülasyonların daha hızlı tespit edilmesine yönelik çalışmalar yürüttüğü bildirildi.
2027 enflasyon hedefi yüzde 21
Ekonomideki gelişmeleri değerlendiren Yılmaz, Türkiye'nin enerji fiyatları ve küresel çatışmalar nedeniyle enflasyon baskısıyla karşı karşıya kaldığını söyledi.
Yılmaz, mevcut enflasyon oranının yüzde 29,8 seviyesine gerilediğini belirterek Rusya-Ukrayna ve İran-ABD savaşlarının enflasyona etkisinin yaklaşık 7 puan olarak hesaplandığını ifade etti.
Hükümetin açıkladığı enflasyon hedeflerine göre 2027 yılında yüzde 21, 2028 yılında yüzde 13,5 ve 2029 yılında tek haneli enflasyon amaçlanıyor.
Asgari ücret görüşmeleri aralık ayında yapılacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, asgari ücret müzakerelerinin henüz başlamadığını belirtti. Yeni asgari ücretin aralık ayında yürütülecek görüşmeler sonucunda belirleneceğini ifade etti.
Görüşmelerde çalışanların refahı ve satın alma gücünün yanı sıra işletmelerin rekabet koşulları, istihdamın korunması ve kayıt dışılıkla mücadele gibi başlıkların da dikkate alınacağını bildirdi.
Emekli aylıklarına yönelik düzenlemenin TBMM'ye sunulması ve fon yatırımcılarına yapılacak son ara ödemeler, önümüzdeki haftalarda ekonomi gündeminin takip edilen başlıkları arasında yer alacak.
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