Rusya'nın çeşitli bölgelerine gece saatlerinde insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırılarda bir kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı, enerji ve sanayi tesisleri hasar gördü.
Haber Giriş Tarihi: 16.11.2026 09:00
Haber Güncellenme Tarihi: 16.11.2026 10:58
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Krasnodar Bölge Valiliğine bağlı kriz merkezinden yapılan açıklamada, Severskiy ilçesindeki İlskiy yerleşiminde faaliyet gösteren işletmede yangın çıktığı, ilçede İHA parçalarının düşmesi sonucu aralarında bir çocuğun da bulunduğu 3 kişinin yaralandığı bildirildi.
Rostov Bölge Valisi Yuriy Slyusar, Taganrog şehrinde iki elektrik trafo merkezinin hasar gördüğünü, birinde yangın çıktığını duyurdu.
Slyusar, saldırılarda bölge genelinde bir kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı, bir köprünün hasar gördüğü ve demir yolu ulaşımının aksadığı bilgisini paylaştı.
NİJNEKAMSK ŞEHRİNDE 6 KİŞİ YARALANDI
Tataristan Cumhuriyeti'nin Nijnekamsk şehrinde de sanayi tesisleri ve bir apartmanın hasar gördüğü saldırılarda 6 kişi yaralandı.
Belgorod bölgesinin Novooskolsk ilçesinde enerji nakil hattının hasar görmesi nedeniyle bazı yerleşim yerlerinde elektrik kesintileri yaşandı.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, gece boyunca Moskova bölgesine yaklaşık 600 İHA'nın yöneldiğini, büyük bölümünün uzak mesafede etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Öte yandan, sosyal medyada paylaşılan videolarda Rostov bölgesindeki Azov şehrinde yangın çıktığı görülüyor. Yangının iki petrol deposunun bulunduğu bölgede çıktığı iddia edildi.
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Rus tesislerine İHA saldırısı: 1 ölü 14 yaralı
Rusya'nın çeşitli bölgelerine gece saatlerinde insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırılarda bir kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı, enerji ve sanayi tesisleri hasar gördü.
Krasnodar Bölge Valiliğine bağlı kriz merkezinden yapılan açıklamada, Severskiy ilçesindeki İlskiy yerleşiminde faaliyet gösteren işletmede yangın çıktığı, ilçede İHA parçalarının düşmesi sonucu aralarında bir çocuğun da bulunduğu 3 kişinin yaralandığı bildirildi.
Rostov Bölge Valisi Yuriy Slyusar, Taganrog şehrinde iki elektrik trafo merkezinin hasar gördüğünü, birinde yangın çıktığını duyurdu.
Slyusar, saldırılarda bölge genelinde bir kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı, bir köprünün hasar gördüğü ve demir yolu ulaşımının aksadığı bilgisini paylaştı.
NİJNEKAMSK ŞEHRİNDE 6 KİŞİ YARALANDI
Tataristan Cumhuriyeti'nin Nijnekamsk şehrinde de sanayi tesisleri ve bir apartmanın hasar gördüğü saldırılarda 6 kişi yaralandı.
Belgorod bölgesinin Novooskolsk ilçesinde enerji nakil hattının hasar görmesi nedeniyle bazı yerleşim yerlerinde elektrik kesintileri yaşandı.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, gece boyunca Moskova bölgesine yaklaşık 600 İHA'nın yöneldiğini, büyük bölümünün uzak mesafede etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Öte yandan, sosyal medyada paylaşılan videolarda Rostov bölgesindeki Azov şehrinde yangın çıktığı görülüyor. Yangının iki petrol deposunun bulunduğu bölgede çıktığı iddia edildi.
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