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Edirne ve Kırklareli'nde 20 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne ve Kırklareli'nde 20 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 13 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçlerinin yakaladığı 7 düzensiz göçmen, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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