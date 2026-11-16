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Edirne ve Kırklareli'nde 20 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Haber Giriş Tarihi: 16.11.2026 09:11
Haber Güncellenme Tarihi: 16.11.2026 10:58
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Edirne ve Kırklareli'nde 20 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 13 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiğini tespit etti.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli'nde de güvenlik güçlerinin yakaladığı 7 düzensiz göçmen, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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