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Savunma devlerinden 1.3 milyar avroluk imza!

ASELSAN ile ROKETSAN arasında füze veri bağı ve arayıcı başlık sistemlerinin tedariki kapsamında toplam tutarı 1,3 milyar avro olan sözleşme imzalandı.

Haber Giriş Tarihi: 16.11.2026 13:34
Haber Güncellenme Tarihi: 16.11.2026 13:34
Kaynak: İHA
Savunma devlerinden 1.3 milyar avroluk imza!

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yaptığı açıklamada, ROKETSAN ile füze veri bağı ve arayıcı başlık sistemlerinin tedariki kapsamında toplam tutarı 1,3 milyar avro olan sözleşmelerin imzalandığını bildirdi.

Kaynak: İHA

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