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Yeni Parti'de liste krizi! Kurucu ekibi gönderdi

Yeni Parti'nin 1. Olağan Kurultayı'ndaki Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimleri krize sahne oldu. Genel Başkan Özgür Özel, Başarır, Ağbaba, Tezcan ve Günaydın dahil yola çıktığı ağır topları PM'ye almadı.

Haber Giriş Tarihi: 16.11.2026 09:42
Haber Güncellenme Tarihi: 16.11.2026 10:59
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Yeni Parti'de liste krizi! Kurucu ekibi gönderdi

Yeni Parti'nin 1. Olağan Kurultayı'ndaki Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimleri krize sahne oldu.

Tüzük değişikliğiyle 80'den 150'ye çıkarılan PM üye sayısı, liste krizinin büyümesi üzerine Genel Başkan Özgür Özel yetkisini kullanarak sayıyı 160'a yükseltti.

Seçimler ise blok liste yöntemiyle yapıldı. Özgür Özel, yolsuzluk soruşturmalarında isimleri geçen bazı milletvekilleri ile parti ağır topları Tekin Bingöl, Murat Emir, Gökhan Günaydın, Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba, Asu Kaya ve Bülent Tezcan'ı PM'ye almadı.

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