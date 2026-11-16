Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada 15 şüpheli adliyeye sevk edildi
Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada 15 şüpheli adliyeye sevk edildi
Sarıgül ailesine yönelik suç örgütü, kara para aklama ve rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında eski belediye başkan adayı Gamze Kılınç Büyük de bulunuyor.
Haber Giriş Tarihi: 16.11.2026 11:03
Haber Güncellenme Tarihi: 16.11.2026 11:04
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul'da Sarıgül ailesine yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 15 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Suç örgütü üyeliği, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve rüşvet iddialarını kapsayan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye getirildi.
15 şüpheli adliyeye sevk edildi
Soruşturma kapsamında toplam 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Adliyeye gönderilen şüphelilerin Ahmet Tunç Akan, Sibel Aslanbaş, Arda Ali Can, Rıza Selim Demir, Hülya Turan, Meltem Ülgez, Elif Gülhan Eskicioğlu, Gamze Kılınç Büyük, Alper Gündüz, Ramazan Elmas, Burak Çelebi, Mustafa Körpe, Yılmaz Güney, Remzi Onuk ve Emin Eres olduğu öğrenildi.
Eski belediye başkan adayı da şüpheliler arasında
Adliyeye sevk edilenler arasında Gamze Kılınç Büyük'ün de bulunması dikkat çekti. Büyük'ün, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisi'nin Ankara Yenimahalle Belediye Başkan adayı olduğu ve halen parti yönetiminde görev aldığı belirtildi.
İki şüpheli aranıyor
Hakkında gözaltı kararı bulunan Ç.K. ve H.M. isimli iki şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık işlemlerinin ardından adli durumlarının netleşmesi bekleniyor.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada 15 şüpheli adliyeye sevk edildi
Sarıgül ailesine yönelik suç örgütü, kara para aklama ve rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında eski belediye başkan adayı Gamze Kılınç Büyük de bulunuyor.
İstanbul'da Sarıgül ailesine yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 15 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Suç örgütü üyeliği, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve rüşvet iddialarını kapsayan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye getirildi.
15 şüpheli adliyeye sevk edildi
Soruşturma kapsamında toplam 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Adliyeye gönderilen şüphelilerin Ahmet Tunç Akan, Sibel Aslanbaş, Arda Ali Can, Rıza Selim Demir, Hülya Turan, Meltem Ülgez, Elif Gülhan Eskicioğlu, Gamze Kılınç Büyük, Alper Gündüz, Ramazan Elmas, Burak Çelebi, Mustafa Körpe, Yılmaz Güney, Remzi Onuk ve Emin Eres olduğu öğrenildi.
Eski belediye başkan adayı da şüpheliler arasında
Adliyeye sevk edilenler arasında Gamze Kılınç Büyük'ün de bulunması dikkat çekti. Büyük'ün, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisi'nin Ankara Yenimahalle Belediye Başkan adayı olduğu ve halen parti yönetiminde görev aldığı belirtildi.
İki şüpheli aranıyor
Hakkında gözaltı kararı bulunan Ç.K. ve H.M. isimli iki şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık işlemlerinin ardından adli durumlarının netleşmesi bekleniyor.
Çok Okunanlar