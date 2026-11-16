Sefer Karaahmetoğlu CHP'den ayrıldı AK Parti'ye geçiyor
Sefer Karaahmetoğlu CHP'den ayrıldı AK Parti'ye geçiyor
Beyoğlu Belediye Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Kararına gerekçe olarak parti içindeki tartışmaları ve ayrışmaları gösteren Karaahmetoğlu'nun bir süre sonra AK Parti'ye geçecek.
Haber Giriş Tarihi: 16.11.2026 17:25
Haber Güncellenme Tarihi: 16.11.2026 17:31
Kaynak:
ÖZEL HABER
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılması üzerine belediye meclisinde yapılan oylamayla başkan vekilliğine seçilen Karaahmetoğlu'nun istifası, ilçedeki siyasi gelişmeleri yeniden gündeme taşıdı.
Sefer Karaahmetoğlu, sosyal medya platformu X üzerinden yayımladığı açıklamada, CHP içerisinde yaşanan tartışmaların belediye çalışmalarını olumsuz etkilediğini ifade etti. Parti içindeki ayrışmalar nedeniyle yerel yönetim hizmetlerinin aksadığını savunan Karaahmetoğlu, mevcut siyasi yapı içerisinde görevini gerektiği şekilde sürdürebileceğine dair inancını kaybettiğini belirtti.
Karaahmetoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Cumhuriyet Halk Partisi içinde ayyuka çıkan hizip, tartışmaların ve ayrışmaların yerel yönetim çalışmalarını da olumsuz etkilediğini görüyor ve yaşıyorum. Enerjimizi çalışmaya ve üretmeye değil, iç kavgalara tükettiren bu bölünmüşlüğün, Beyoğlu'na hizmet kaybı olarak yansımasını kabul edemiyorum."
AK Parti'ye geçiş gündemde
CHP üyeliğinden ayrıldığını duyuran Sefer Karaahmetoğlu'nun siyasi kariyerine AK Parti çatısı altında devam edeceği bilgisi gündeme geldi. Bununla birlikte Karaahmetoğlu'nun AK Parti'ye katılım tarihi veya üyelik sürecine ilişkin şu an açıklama yapmadı. Karaahmetoğlu, ilerleyen sürede AK Partiye geçecek.
Beyoğlu'na hizmet vurgusu yaptı
Karaahmetoğlu, istifa açıklamasında belediye hizmetlerinin siyasi tartışmalardan etkilenmemesi gerektiğini belirterek vatandaşların beklentilerine öncelik verilmesi gerektiğini kaydetti.
Mevcut parti yapısında sorumluluklarını yerine getirebileceğine ilişkin inancını kaybettiğini ifade eden Karaahmetoğlu, kararını şu sözlerle duyurdu:
"Bu nedenle, yaptığım değerlendirme sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum."
Karaahmetoğlu, bundan sonraki çalışmalarında hukuk, kamu yararı ve Beyoğlu'nun ihtiyaçlarını esas alacağını belirterek birlikte görev yaptığı çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.
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Sefer Karaahmetoğlu CHP'den ayrıldı AK Parti'ye geçiyor
Beyoğlu Belediye Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Kararına gerekçe olarak parti içindeki tartışmaları ve ayrışmaları gösteren Karaahmetoğlu'nun bir süre sonra AK Parti'ye geçecek.
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılması üzerine belediye meclisinde yapılan oylamayla başkan vekilliğine seçilen Karaahmetoğlu'nun istifası, ilçedeki siyasi gelişmeleri yeniden gündeme taşıdı.
Sefer Karaahmetoğlu, sosyal medya platformu X üzerinden yayımladığı açıklamada, CHP içerisinde yaşanan tartışmaların belediye çalışmalarını olumsuz etkilediğini ifade etti. Parti içindeki ayrışmalar nedeniyle yerel yönetim hizmetlerinin aksadığını savunan Karaahmetoğlu, mevcut siyasi yapı içerisinde görevini gerektiği şekilde sürdürebileceğine dair inancını kaybettiğini belirtti.
Karaahmetoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
AK Parti'ye geçiş gündemde
CHP üyeliğinden ayrıldığını duyuran Sefer Karaahmetoğlu'nun siyasi kariyerine AK Parti çatısı altında devam edeceği bilgisi gündeme geldi. Bununla birlikte Karaahmetoğlu'nun AK Parti'ye katılım tarihi veya üyelik sürecine ilişkin şu an açıklama yapmadı. Karaahmetoğlu, ilerleyen sürede AK Partiye geçecek.
Beyoğlu'na hizmet vurgusu yaptı
Karaahmetoğlu, istifa açıklamasında belediye hizmetlerinin siyasi tartışmalardan etkilenmemesi gerektiğini belirterek vatandaşların beklentilerine öncelik verilmesi gerektiğini kaydetti.
Mevcut parti yapısında sorumluluklarını yerine getirebileceğine ilişkin inancını kaybettiğini ifade eden Karaahmetoğlu, kararını şu sözlerle duyurdu:
Karaahmetoğlu, bundan sonraki çalışmalarında hukuk, kamu yararı ve Beyoğlu'nun ihtiyaçlarını esas alacağını belirterek birlikte görev yaptığı çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.
Kaynak: ÖZEL HABER
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