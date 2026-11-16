İstanbul'un hemşehri haritasında ilk 10 il belli oldu
İstanbul'un hemşehri haritasında ilk 10 il belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2025 yılı nüfus verilerine göre İstanbul'da yaşayanların nüfusa kayıtlı oldukları illere ilişkin sıralama açıklandı. Türkiye'nin en kalabalık kentinde Sivas, 758 bin 939 kişiyle listenin ilk sırasında yer alırken Kastamonu ve Ordu onu takip etti. Veriler, İstanbul'daki nüfusun farklı illere kayıtlı vatandaşlardan oluşan yapısını ortaya koydu.
Haber Giriş Tarihi: 16.11.2026 18:29
Haber Güncellenme Tarihi: 16.11.2026 18:37
Kaynak:
HÜRHABER
İstanbul'da ikamet edenlerin nüfusa kayıtlı oldukları iller incelendiğinde Sivas ilk sırada yer aldı. Paylaşılan 2025 verilerine göre kentte Sivas nüfusuna kayıtlı 758 bin 939 kişi bulunuyor. Kastamonu 545 bin 503 kişiyle ikinci, Ordu ise 520 bin 192 kişiyle üçüncü sırada yer aldı.
Tokat, Erzurum ve Malatya da İstanbul'da nüfusa kayıtlı kişi sayısının yüksek olduğu iller arasında bulunuyor. Karadeniz Bölgesi'nden Samsun, Trabzon ve Sinop da ilk 10 sıralamasında yer alıyor.
İstanbul'da yaşayanların nüfusa kayıtlı olduğu iller
2025 yılı · Paylaşılan TÜİK verileri · Kişi sayısı
1.Sivas
758.939
2.
Kastamonu
545.503
3.
Ordu
520.192
5.
Tokat
475.035
6.
Erzurum
460.356
7.
Malatya
421.637
8.
Trabzon
414.429
9.
Samsun
413.585
10.
Sinop
365.868
Kadeniz illeri sıralamada öne çıktı
İstanbul'daki nüfus kayıt dağılımında Karadeniz Bölgesi'nden çok sayıda il bulunuyor. Kastamonu ve Ordu ilk üçte yer alırken Tokat, Trabzon, Samsun ve Sinop da sıralamaya girdi.
Tokat nüfusuna kayıtlı 475 bin 35 kişi İstanbul'da yaşarken Trabzon için bu sayı 414 bin 429, Samsun için 413 bin 585 ve Sinop için 365 bin 868 olarak aktarıldı.
Nüfusa kayıtlı olunan il ile doğum yeri farklı
TÜİK'in nüfusa kayıtlı olunan ile ilişkin verileri, kişilerin doğdukları ili değil, nüfus kütüğünde kayıtlı oldukları ili esas alıyor. Bu nedenle İstanbul'da doğup büyüyen bir kişi de ailesinin nüfus kaydının bulunduğu il kapsamında sayılabiliyor.
Bu ayrım, İstanbul'un demografik yapısının değerlendirilmesinde önem taşıyor. İkamet edilen il, doğum yeri ve nüfusa kayıtlı olunan il farklı istatistiksel göstergeler olarak kullanılıyor.
2025 verileri İstanbul'un nüfus yapısını gösteriyor
Paylaşılan sıralamada Sivas ile ikinci sıradaki Kastamonu arasında 213 bin 436 kişilik fark bulunuyor. İlk üç sıradaki Sivas, Kastamonu ve Ordu nüfusuna kayıtlı kişilerin toplamı ise 1 milyon 824 bin 634'e ulaşıyor.
İstanbul'un nüfus yapısındaki değişimin izlenmesinde TÜİK'in sonraki yıllara ait Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları belirleyici olacak.
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İstanbul'un hemşehri haritasında ilk 10 il belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2025 yılı nüfus verilerine göre İstanbul'da yaşayanların nüfusa kayıtlı oldukları illere ilişkin sıralama açıklandı. Türkiye'nin en kalabalık kentinde Sivas, 758 bin 939 kişiyle listenin ilk sırasında yer alırken Kastamonu ve Ordu onu takip etti. Veriler, İstanbul'daki nüfusun farklı illere kayıtlı vatandaşlardan oluşan yapısını ortaya koydu.
İstanbul'da ikamet edenlerin nüfusa kayıtlı oldukları iller incelendiğinde Sivas ilk sırada yer aldı. Paylaşılan 2025 verilerine göre kentte Sivas nüfusuna kayıtlı 758 bin 939 kişi bulunuyor. Kastamonu 545 bin 503 kişiyle ikinci, Ordu ise 520 bin 192 kişiyle üçüncü sırada yer aldı.
Tokat, Erzurum ve Malatya da İstanbul'da nüfusa kayıtlı kişi sayısının yüksek olduğu iller arasında bulunuyor. Karadeniz Bölgesi'nden Samsun, Trabzon ve Sinop da ilk 10 sıralamasında yer alıyor.
İstanbul'da yaşayanların nüfusa kayıtlı olduğu iller
2025 yılı · Paylaşılan TÜİK verileri · Kişi sayısı
1.Sivas
758.939
2.
Kastamonu
545.503
3.
Ordu
520.192
5.
Tokat
475.035
6.
Erzurum
460.356
7.
Malatya
421.637
8.
Trabzon
414.429
9.
Samsun
413.585
10.
Sinop
365.868
Kadeniz illeri sıralamada öne çıktı
İstanbul'daki nüfus kayıt dağılımında Karadeniz Bölgesi'nden çok sayıda il bulunuyor. Kastamonu ve Ordu ilk üçte yer alırken Tokat, Trabzon, Samsun ve Sinop da sıralamaya girdi.
Tokat nüfusuna kayıtlı 475 bin 35 kişi İstanbul'da yaşarken Trabzon için bu sayı 414 bin 429, Samsun için 413 bin 585 ve Sinop için 365 bin 868 olarak aktarıldı.
Nüfusa kayıtlı olunan il ile doğum yeri farklı
TÜİK'in nüfusa kayıtlı olunan ile ilişkin verileri, kişilerin doğdukları ili değil, nüfus kütüğünde kayıtlı oldukları ili esas alıyor. Bu nedenle İstanbul'da doğup büyüyen bir kişi de ailesinin nüfus kaydının bulunduğu il kapsamında sayılabiliyor.
Bu ayrım, İstanbul'un demografik yapısının değerlendirilmesinde önem taşıyor. İkamet edilen il, doğum yeri ve nüfusa kayıtlı olunan il farklı istatistiksel göstergeler olarak kullanılıyor.
2025 verileri İstanbul'un nüfus yapısını gösteriyor
Paylaşılan sıralamada Sivas ile ikinci sıradaki Kastamonu arasında 213 bin 436 kişilik fark bulunuyor. İlk üç sıradaki Sivas, Kastamonu ve Ordu nüfusuna kayıtlı kişilerin toplamı ise 1 milyon 824 bin 634'e ulaşıyor.
İstanbul'un nüfus yapısındaki değişimin izlenmesinde TÜİK'in sonraki yıllara ait Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları belirleyici olacak.
Kaynak: HÜRHABER
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