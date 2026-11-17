Uluslar A Ligi'nde tutunamadık! Milli Takımı bekleyen kritik süreç
Uluslar A Ligi'nde tutunamadık! Milli Takımı bekleyen kritik süreç
A Milli Futbol Takımı, Uluslar A Ligi'nde oynadığı 6 maçın tamamını kaybederek grubunu puansız tamamladı. A Milli Takım'ın UEFA Uluslar B Ligi'ne düşmesi, EURO 2028 Elemeleri kura çekimindeki torbasını da belirledi. İşte detaylar...
Haber Giriş Tarihi: 17.11.2026 10:52
Haber Güncellenme Tarihi: 17.11.2026 10:53
Kaynak:
İHA
A Milli Futbol Takımımız için UEFA Uluslar Ligi macerası büyük bir hayal kırıklığıyla sona erdi. 2026-27 sezonunda Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika ile mücadele eden ay-yıldızlılar, oynadığı 6 karşılaşmanın tamamını kaybederek grubunu puansız tamamladı.
Rakip filelere yalnızca 4 gol gönderebilen milliler, kalesinde gördüğü 15 golle -11 averaja ulaştı ve B Ligi'ne geriledi.
Peki, Avrupa'nın en üst düzey millî takım organizasyonunda tutunamayan Türkiye'yi bundan sonra neler bekliyor? Küme düşmenin EURO 2028 yolculuğuna etkisi ne olacak? İşte merak edilenler...
EURO 2028 KURA ÇEKİMİNDE HANGİ TORBADA OLACAĞIZ?
A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar A Ligi'nden B Ligi'ne düşmesi, EURO 2028 Elemeleri kura çekimindeki torbasını da belirledi.
Uluslar Ligi'nde grubunu son sırada tamamlayan ay-yıldızlılar, Avrupa Şampiyonası Elemeleri kura çekimine 2. torbadan katılacak.
A Ligi'nde grubunu ilk üç sırada bitiren takımlar 1. torbada yer alma hakkı elde ederken Türkiye, yaşadığı puan kayıpları nedeniyle bu avantajı kaybetti.
Böylece milli takımımız, 6 Aralık 2026'da Kuzey İrlanda'nın Belfast kentinde gerçekleştirilecek kura çekiminde 1. torbada bulunan İspanya, Fransa, İngiltere, Almanya, Portekiz, İtalya ve Hollanda gibi güçlü rakiplerden biriyle aynı gruba düşecek.
ALT SEVİYEDEKİ TAKIMLARLA OYNAYACAĞIZ
Küme düşmenin bir diğer önemli sonucu ise milli takımın bir sonraki Uluslar Ligi sezonunda karşılaşacağı rakipler olacak.
2028-29 sezonunda B Ligi'nde mücadele edecek olan Türkiye, Fransa, İtalya ve Belçika gibi Avrupa futbolunun önde gelen ülkeleriyle aynı ligde yer alamayacak. Bunun yerine B Ligi'nde bulunan takımlarla karşı karşıya gelecek.
Bu durum, bir yandan daha ulaşılabilir rakiplerle mücadele etme fırsatı sunarken diğer yandan üst düzey karşılaşmalardan uzak kalınması anlamına geliyor.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Uluslar A Ligi'nde tutunamadık! Milli Takımı bekleyen kritik süreç
A Milli Futbol Takımı, Uluslar A Ligi'nde oynadığı 6 maçın tamamını kaybederek grubunu puansız tamamladı. A Milli Takım'ın UEFA Uluslar B Ligi'ne düşmesi, EURO 2028 Elemeleri kura çekimindeki torbasını da belirledi. İşte detaylar...
A Milli Futbol Takımımız için UEFA Uluslar Ligi macerası büyük bir hayal kırıklığıyla sona erdi. 2026-27 sezonunda Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika ile mücadele eden ay-yıldızlılar, oynadığı 6 karşılaşmanın tamamını kaybederek grubunu puansız tamamladı.
Rakip filelere yalnızca 4 gol gönderebilen milliler, kalesinde gördüğü 15 golle -11 averaja ulaştı ve B Ligi'ne geriledi.
Peki, Avrupa'nın en üst düzey millî takım organizasyonunda tutunamayan Türkiye'yi bundan sonra neler bekliyor? Küme düşmenin EURO 2028 yolculuğuna etkisi ne olacak? İşte merak edilenler...
EURO 2028 KURA ÇEKİMİNDE HANGİ TORBADA OLACAĞIZ?
A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar A Ligi'nden B Ligi'ne düşmesi, EURO 2028 Elemeleri kura çekimindeki torbasını da belirledi.
Uluslar Ligi'nde grubunu son sırada tamamlayan ay-yıldızlılar, Avrupa Şampiyonası Elemeleri kura çekimine 2. torbadan katılacak.
A Ligi'nde grubunu ilk üç sırada bitiren takımlar 1. torbada yer alma hakkı elde ederken Türkiye, yaşadığı puan kayıpları nedeniyle bu avantajı kaybetti.
Böylece milli takımımız, 6 Aralık 2026'da Kuzey İrlanda'nın Belfast kentinde gerçekleştirilecek kura çekiminde 1. torbada bulunan İspanya, Fransa, İngiltere, Almanya, Portekiz, İtalya ve Hollanda gibi güçlü rakiplerden biriyle aynı gruba düşecek.
ALT SEVİYEDEKİ TAKIMLARLA OYNAYACAĞIZ
Küme düşmenin bir diğer önemli sonucu ise milli takımın bir sonraki Uluslar Ligi sezonunda karşılaşacağı rakipler olacak.
2028-29 sezonunda B Ligi'nde mücadele edecek olan Türkiye, Fransa, İtalya ve Belçika gibi Avrupa futbolunun önde gelen ülkeleriyle aynı ligde yer alamayacak. Bunun yerine B Ligi'nde bulunan takımlarla karşı karşıya gelecek.
Bu durum, bir yandan daha ulaşılabilir rakiplerle mücadele etme fırsatı sunarken diğer yandan üst düzey karşılaşmalardan uzak kalınması anlamına geliyor.
Kaynak: İHA
Çok Okunanlar