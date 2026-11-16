Peskov'dan Trump'ın Ukrayna sözlerine dikkat çeken yanıt
Peskov'dan Trump'ın Ukrayna sözlerine dikkat çeken yanıt
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'nın Ukrayna'da daha sert davranabileceğine ilişkin sözlerine katıldıklarını açıkladı. Moskova'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, Rusya'nın askerî açıdan daha sert adımlar atmasının mümkün olduğunu belirtti. Peskov ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında 19 Kasım 2026'da gerçekleştirilmesi planlandığını söylediği üçlü görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Haber Giriş Tarihi: 16.11.2026 23:11
Haber Güncellenme Tarihi: 16.11.2026 23:17
Kaynak:
AA
Dmitriy Peskov, Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da çok daha sert davranabileceği yönündeki açıklamasını değerlendirdi. Trump'ın sözlerine katıldıklarını belirten Peskov, Rusya'nın askerî faaliyetlerinin kapsamına ilişkin ayrıntı paylaşmadı.
Peskov, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Başkan Trump'a katılabiliriz çünkü çok daha sert davranmak mümkün."
Rusya'nın Ukrayna'da nasıl daha sert davranabileceği yönündeki soruya ise Peskov, bu konunun askerî yetkililere yöneltilmesi gerektiğini söyleyerek yanıt verdi.
Kremlin Sözcüsü'nün açıklamasında Ukrayna'daki askerî faaliyetlere ilişkin yeni bir operasyon takvimi veya somut karar yer almadı.
Putin ve Trump için ayrı görüşme seçeneği değerlendiriliyor
Peskov, Putin ile Trump arasında yapılabilecek ikili görüşmenin formatına ilişkin çalışmaların sürdüğünü aktardı. İki liderin bir araya gelmesi için farklı seçeneklerin değerlendirildiğini belirten Peskov, Kremlin'in önceden planlanmış ve daha uzun süreli bir görüşmeyi tercih ettiğini ifade etti.
Peskov, görüşme formatına ilişkin şu açıklamayı yaptı:
"Bizim tercihimiz, önceden kararlaştırılmış ayrı bir görüşme yapılması ve bir saat, hatta daha uzun süre sakin bir şekilde konuşulması."
Zirve sırasında iki lider arasında kısa bir görüşmenin de mümkün olduğunu belirten Peskov, ikili temasın kesin saatinin henüz belirlenmediğini kaydetti.
Putin, Trump ve Şi Cinping'in üçlü görüşmesi gündemde
Kremlin Sözcüsü, Putin, Trump ve Şi Cinping arasında 19 Kasım'da yapılması planlandığını belirttiği üçlü görüşmeye de değindi. Peskov, toplantının uluslararası diplomasi açısından önemli olduğunu ifade ederek görüşmenin basına açık bölümünün de bulunacağını söyledi.
Üçlü görüşmenin İkinci Dünya Savaşı döneminde gerçekleştirilen Yalta ve Tahran konferanslarıyla karşılaştırılmasını değerlendiren Peskov, bu benzetmeleri gerçeklikle ilgisi olmayan siyasi değerlendirmeler olarak nitelendirdi.
Rusya ve Çin'in çok kutuplu dünya düzenini desteklediğini belirten Peskov, iki ülkenin başka devletlerin geleceğine dışarıdan karar verilmesine karşı çıktığını ifade etti.
Avrupa'nın Ukrayna müzakerelerindeki rolüne değindi
Peskov, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın Rus askerlerine ilişkin bilgilerin siber saldırılar yoluyla ele geçirilmesi konusundaki açıklamalarını da değerlendirdi.
Kallas'ın Avrupa'nın Ukrayna müzakerelerine katılması planlanan heyetinde yer alabileceğini belirten Peskov, Avrupa tarafının barış görüşmelerine sağlayabileceği katkıları sorguladı.
Kremlin Sözcüsü, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeyi kullandı:
"Bu müzakerecilerin barış sürecine ne gibi katkılar sağlayabileceğini merak ediyoruz."
Üçlü zirvenin programına ilişkin açıklamalar bekleniyor
Kremlin'in aktardığı bilgilere göre 19 Kasım'daki görüşmenin basına açık bir bölümü bulunacak. Putin ile Trump arasında ayrıca yapılması değerlendirilen ikili görüşmenin zamanı ve süresi ise henüz kesinleşmedi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Peskov'dan Trump'ın Ukrayna sözlerine dikkat çeken yanıt
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'nın Ukrayna'da daha sert davranabileceğine ilişkin sözlerine katıldıklarını açıkladı. Moskova'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, Rusya'nın askerî açıdan daha sert adımlar atmasının mümkün olduğunu belirtti. Peskov ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında 19 Kasım 2026'da gerçekleştirilmesi planlandığını söylediği üçlü görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Dmitriy Peskov, Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da çok daha sert davranabileceği yönündeki açıklamasını değerlendirdi. Trump'ın sözlerine katıldıklarını belirten Peskov, Rusya'nın askerî faaliyetlerinin kapsamına ilişkin ayrıntı paylaşmadı.
Peskov, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Başkan Trump'a katılabiliriz çünkü çok daha sert davranmak mümkün."
Rusya'nın Ukrayna'da nasıl daha sert davranabileceği yönündeki soruya ise Peskov, bu konunun askerî yetkililere yöneltilmesi gerektiğini söyleyerek yanıt verdi.
Kremlin Sözcüsü'nün açıklamasında Ukrayna'daki askerî faaliyetlere ilişkin yeni bir operasyon takvimi veya somut karar yer almadı.
Putin ve Trump için ayrı görüşme seçeneği değerlendiriliyor
Peskov, Putin ile Trump arasında yapılabilecek ikili görüşmenin formatına ilişkin çalışmaların sürdüğünü aktardı. İki liderin bir araya gelmesi için farklı seçeneklerin değerlendirildiğini belirten Peskov, Kremlin'in önceden planlanmış ve daha uzun süreli bir görüşmeyi tercih ettiğini ifade etti.
Peskov, görüşme formatına ilişkin şu açıklamayı yaptı:
"Bizim tercihimiz, önceden kararlaştırılmış ayrı bir görüşme yapılması ve bir saat, hatta daha uzun süre sakin bir şekilde konuşulması."
Zirve sırasında iki lider arasında kısa bir görüşmenin de mümkün olduğunu belirten Peskov, ikili temasın kesin saatinin henüz belirlenmediğini kaydetti.
Putin, Trump ve Şi Cinping'in üçlü görüşmesi gündemde
Kremlin Sözcüsü, Putin, Trump ve Şi Cinping arasında 19 Kasım'da yapılması planlandığını belirttiği üçlü görüşmeye de değindi. Peskov, toplantının uluslararası diplomasi açısından önemli olduğunu ifade ederek görüşmenin basına açık bölümünün de bulunacağını söyledi.
Üçlü görüşmenin İkinci Dünya Savaşı döneminde gerçekleştirilen Yalta ve Tahran konferanslarıyla karşılaştırılmasını değerlendiren Peskov, bu benzetmeleri gerçeklikle ilgisi olmayan siyasi değerlendirmeler olarak nitelendirdi.
Rusya ve Çin'in çok kutuplu dünya düzenini desteklediğini belirten Peskov, iki ülkenin başka devletlerin geleceğine dışarıdan karar verilmesine karşı çıktığını ifade etti.
Avrupa'nın Ukrayna müzakerelerindeki rolüne değindi
Peskov, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın Rus askerlerine ilişkin bilgilerin siber saldırılar yoluyla ele geçirilmesi konusundaki açıklamalarını da değerlendirdi.
Kallas'ın Avrupa'nın Ukrayna müzakerelerine katılması planlanan heyetinde yer alabileceğini belirten Peskov, Avrupa tarafının barış görüşmelerine sağlayabileceği katkıları sorguladı.
Kremlin Sözcüsü, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeyi kullandı:
"Bu müzakerecilerin barış sürecine ne gibi katkılar sağlayabileceğini merak ediyoruz."
Üçlü zirvenin programına ilişkin açıklamalar bekleniyor
Kremlin'in aktardığı bilgilere göre 19 Kasım'daki görüşmenin basına açık bir bölümü bulunacak. Putin ile Trump arasında ayrıca yapılması değerlendirilen ikili görüşmenin zamanı ve süresi ise henüz kesinleşmedi.
Kaynak: AA
Çok Okunanlar