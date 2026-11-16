Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Türkiye'ye geliyor
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Türkiye'ye geliyor
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve beraberindeki heyet, 17 Kasım 2026 Salı günü Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suriyeli yetkililerin de yer alacağı heyetin Türkiye'ye geleceği bildirildi.
Haber Giriş Tarihi: 16.11.2026 20:33
Haber Güncellenme Tarihi: 16.11.2026 20:36
Kaynak:
HÜRHABER
Dışişleri Bakanlığı, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin Türkiye ziyaretine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Şeybani ve beraberindeki Suriyeli yetkililerden oluşan heyetin 17 Kasım'da çalışma ziyareti gerçekleştireceği belirtildi.
Ziyaretin gerçekleştirileceği kent, görüşmelerin programı ve heyette yer alacak diğer yetkililerin isimlerine ilişkin ayrıntılar açıklamada yer almadı.
Türkiye ile Suriye arasında diplomatik temas
Suriye heyetinin ziyareti, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler kapsamında gerçekleştirilecek.
Ziyaret 17 Kasım'da gerçekleştirilecek
Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin Türkiye programı 17 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
Ziyaret kapsamında yapılabilecek görüşmelere ve iki ülke arasındaki diplomatik temasların sonuçlarına ilişkin açıklamalar takip edilecek.
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Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Türkiye'ye geliyor
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve beraberindeki heyet, 17 Kasım 2026 Salı günü Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suriyeli yetkililerin de yer alacağı heyetin Türkiye'ye geleceği bildirildi.
Dışişleri Bakanlığı, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin Türkiye ziyaretine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Şeybani ve beraberindeki Suriyeli yetkililerden oluşan heyetin 17 Kasım'da çalışma ziyareti gerçekleştireceği belirtildi.
Ziyaretin gerçekleştirileceği kent, görüşmelerin programı ve heyette yer alacak diğer yetkililerin isimlerine ilişkin ayrıntılar açıklamada yer almadı.
Türkiye ile Suriye arasında diplomatik temas
Suriye heyetinin ziyareti, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler kapsamında gerçekleştirilecek.
Ziyaret 17 Kasım'da gerçekleştirilecek
Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin Türkiye programı 17 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
Ziyaret kapsamında yapılabilecek görüşmelere ve iki ülke arasındaki diplomatik temasların sonuçlarına ilişkin açıklamalar takip edilecek.
Kaynak: HÜRHABER
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