Karadeniz'de yük gemisi battı 12 Türk denizci kayıp
Karadeniz'de yük gemisi battı 12 Türk denizci kayıp
Karadeniz'de Romanya'dan Mısır'a yaklaşık 3 bin ton buğday taşıyan Somali bayraklı BETUL 8 adlı yük gemisinin Bulgaristan açıklarında battığı bildirildi. Gemide bulunan 12 Türk mürettebattan haber alınamazken Türkiye, Bulgaristan ve Romanya'nın katılımıyla arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Haber Giriş Tarihi: 16.11.2026 18:59
Haber Güncellenme Tarihi: 16.11.2026 19:02
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bulgaristan Ulaştırma Bakanlığının paylaştığı bilgilere göre BETUL 8 adlı yük gemisi, Karadeniz'de seyrettiği sırada Varna Deniz Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezine acil yardım çağrısında bulundu. Yardım çağrısının ardından geminin Bulgaristan açıklarında battığı belirtildi.
Olayın Bulgaristan'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisinde, Kaliakra Burnu'nun yaklaşık 40 deniz mili güneydoğusunda meydana geldiği aktarıldı. Yaklaşık 74 kilometreye karşılık gelen bu mesafede arama-kurtarma ekiplerinin çalışmaları başlatıldı.
12 Türk denizci için üç ülke harekete geçti
Gemide bulunan 12 Türk mürettebata ulaşılması amacıyla Türkiye, Bulgaristan ve Romanya tarafından arama-kurtarma operasyonu başlatıldı. Bölgeye Bulgaristan'dan iki, Türkiye ve Romanya'dan ise birer geminin sevk edildiği bildirildi.
Bulgaristan Hava Kuvvetlerine ait iki Cougar helikopteri ile bir Su-25 uçağının da çalışmalara katıldığı belirtildi. Deniz ve hava unsurlarıyla yürütülen operasyonda kayıp mürettebatın bulunmasına öncelik veriliyor.
Mürettebatın durumuna ilişkin henüz kesinleşmiş bir bilgi paylaşılmadı.
Gemide patlama meydana geldiği iddiası araştırılıyor
Bulgaristan basınında yer alan haberlerde, 1988 yapımı BETUL 8 adlı yük gemisinin bir patlama sonrasında battığı öne sürüldü. Patlamanın deniz mayınından veya insansız hava aracı (İHA) saldırısından kaynaklanmış olabileceği iddiaları gündeme geldi.
Ancak geminin batış nedenine ilişkin bu iddiaları doğrulayan kesinleşmiş bir resmî açıklama bulunmuyor. Olayın meydana geliş şekli ve olası dış etkenlerin belirlenmesi için incelemelerin sürdüğü bildirildi.
BETUL 8 yaklaşık 3 bin ton buğday taşıyordu
Somali bayraklı BETUL 8'in Romanya'nın Tulcea Limanı'ndan hareket ederek Mısır'a gitmek üzere yola çıktığı belirtildi. Geminin yaklaşık 3 bin ton dökme buğday taşıdığı aktarıldı.
1988 yılında inşa edilen yük gemisinin Marşal Adaları merkezli Optimus Marine şirketine kayıtlı olduğu ve aynı şirket tarafından işletildiği bildirildi.
Geminin taşıdığı yükün durumu ve batmanın çevresel etkilerine ilişkin ayrıntılı bir açıklama paylaşılmadı.
Arama-kurtarma çalışmalarından gelecek açıklamalar bekleniyor
Karadeniz'deki deniz kazasının ardından üç ülkenin katılımıyla başlatıldığı bildirilen arama-kurtarma operasyonunda 12 Türk denizcinin durumuna ilişkin gelişmeler bekleniyor.
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Karadeniz'de yük gemisi battı 12 Türk denizci kayıp
Karadeniz'de Romanya'dan Mısır'a yaklaşık 3 bin ton buğday taşıyan Somali bayraklı BETUL 8 adlı yük gemisinin Bulgaristan açıklarında battığı bildirildi. Gemide bulunan 12 Türk mürettebattan haber alınamazken Türkiye, Bulgaristan ve Romanya'nın katılımıyla arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Bulgaristan Ulaştırma Bakanlığının paylaştığı bilgilere göre BETUL 8 adlı yük gemisi, Karadeniz'de seyrettiği sırada Varna Deniz Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezine acil yardım çağrısında bulundu. Yardım çağrısının ardından geminin Bulgaristan açıklarında battığı belirtildi.
Olayın Bulgaristan'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisinde, Kaliakra Burnu'nun yaklaşık 40 deniz mili güneydoğusunda meydana geldiği aktarıldı. Yaklaşık 74 kilometreye karşılık gelen bu mesafede arama-kurtarma ekiplerinin çalışmaları başlatıldı.
12 Türk denizci için üç ülke harekete geçti
Gemide bulunan 12 Türk mürettebata ulaşılması amacıyla Türkiye, Bulgaristan ve Romanya tarafından arama-kurtarma operasyonu başlatıldı. Bölgeye Bulgaristan'dan iki, Türkiye ve Romanya'dan ise birer geminin sevk edildiği bildirildi.
Bulgaristan Hava Kuvvetlerine ait iki Cougar helikopteri ile bir Su-25 uçağının da çalışmalara katıldığı belirtildi. Deniz ve hava unsurlarıyla yürütülen operasyonda kayıp mürettebatın bulunmasına öncelik veriliyor.
Mürettebatın durumuna ilişkin henüz kesinleşmiş bir bilgi paylaşılmadı.
Gemide patlama meydana geldiği iddiası araştırılıyor
Bulgaristan basınında yer alan haberlerde, 1988 yapımı BETUL 8 adlı yük gemisinin bir patlama sonrasında battığı öne sürüldü. Patlamanın deniz mayınından veya insansız hava aracı (İHA) saldırısından kaynaklanmış olabileceği iddiaları gündeme geldi.
Ancak geminin batış nedenine ilişkin bu iddiaları doğrulayan kesinleşmiş bir resmî açıklama bulunmuyor. Olayın meydana geliş şekli ve olası dış etkenlerin belirlenmesi için incelemelerin sürdüğü bildirildi.
BETUL 8 yaklaşık 3 bin ton buğday taşıyordu
Somali bayraklı BETUL 8'in Romanya'nın Tulcea Limanı'ndan hareket ederek Mısır'a gitmek üzere yola çıktığı belirtildi. Geminin yaklaşık 3 bin ton dökme buğday taşıdığı aktarıldı.
1988 yılında inşa edilen yük gemisinin Marşal Adaları merkezli Optimus Marine şirketine kayıtlı olduğu ve aynı şirket tarafından işletildiği bildirildi.
Geminin taşıdığı yükün durumu ve batmanın çevresel etkilerine ilişkin ayrıntılı bir açıklama paylaşılmadı.
Arama-kurtarma çalışmalarından gelecek açıklamalar bekleniyor
Karadeniz'deki deniz kazasının ardından üç ülkenin katılımıyla başlatıldığı bildirilen arama-kurtarma operasyonunda 12 Türk denizcinin durumuna ilişkin gelişmeler bekleniyor.
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