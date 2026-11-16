Sarıgül dosyasında 9 şüpheliye tutuklama talebi

Sarıgül ailesine yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 15 şüpheli, İstanbul'da savcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İlk bilgilere göre şüphelilerden 9'u hakkında tutuklama, 6'sı hakkında adli kontrol talep edildi.
Haber Giriş Tarihi: 16.11.2026 19:24
Haber Güncellenme Tarihi: 16.11.2026 19:26
Kaynak:
HÜRHABER
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Savcılık, şüphelileri tutuklama ve adli kontrol talepleriyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.
Paylaşılan isim listesine göre Ahmet Tunç Akan, Emin Eres, Ramazan Elmas, Yılmaz Güney, Burak Utku Çelebi, Arda Ali, Can Rıza, Selim Demir, Alper Gündüz ve Elif Gülhan Eskicioğlu hakkında tutuklama talep edildi.
Mustafa Körpe, Gamze Kılınç, Remzi Onuk, Sibel Aslanbaş ve Hülya Turan Meltem Ülgez hakkında ise adli kontrol uygulanması istendi.
Şüpheliler hakkında hakimlik tarafından verilecek karar henüz açıklanmadı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının daha önce yaptığı açıklamaya göre soruşturma, Alman vatandaşı K.P. ve M.B. tarafından dile getirilen mali işlem iddiaları üzerine başlatıldı.
Müştekilerin, Türkiye'de ve yurt dışında kurulan şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüksek tutarlı paraların aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiğini öne sürdüğü belirtildi.
Soruşturma dosyasında 80 milyon avroluk sözleşme düzenlendiği, 100 milyon avroluk havale işlemi gerçekleştirildiği ve 1 milyar avroluk fonun kamu gücü ile nüfuz kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vadedildiği yönünde iddialar bulunuyor.
Soruşturmada 27 kişinin tutuklu olduğu bildirildi
Şüphelilere yönelik suçlamalar arasında örgüt üyeliği, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve rüşvet bulunuyor.
Paylaşılan bilgilere göre soruşturma kapsamında aralarında milletvekili Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil, oğlu Ömer Sarıgül ve gazeteci Murat Ağırel'in de bulunduğu 27 kişi tutuklu bulunuyor.
Tutukluluk, kişiler hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı verildiği anlamına gelmiyor. Soruşturma kapsamındaki iddialara ilişkin adli süreç devam ediyor.
Ömer Sarıgül ek ifade için adliyeye getirildi
Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Ömer Sarıgül'ün ek ifadesinin alınması amacıyla cezaevinden İstanbul Adalet Sarayı'na getirildiği bildirildi.
Ömer Sarıgül'ün ek ifadesinin içeriğine veya soruşturmadaki yeni delillere ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
Sulh ceza hakimliğine sevk edilen 15 şüpheli hakkında verilecek kararlar ve soruşturmanın sonraki aşamalarına ilişkin açıklamalar bekleniyor.
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Sarıgül dosyasında 9 şüpheliye tutuklama talebi
Sarıgül ailesine yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 15 şüpheli, İstanbul'da savcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İlk bilgilere göre şüphelilerden 9'u hakkında tutuklama, 6'sı hakkında adli kontrol talep edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Savcılık, şüphelileri tutuklama ve adli kontrol talepleriyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.
Paylaşılan isim listesine göre Ahmet Tunç Akan, Emin Eres, Ramazan Elmas, Yılmaz Güney, Burak Utku Çelebi, Arda Ali, Can Rıza, Selim Demir, Alper Gündüz ve Elif Gülhan Eskicioğlu hakkında tutuklama talep edildi.
Mustafa Körpe, Gamze Kılınç, Remzi Onuk, Sibel Aslanbaş ve Hülya Turan Meltem Ülgez hakkında ise adli kontrol uygulanması istendi.
Şüpheliler hakkında hakimlik tarafından verilecek karar henüz açıklanmadı.
Soruşturmada milyonlarca avroluk işlemler inceleniyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının daha önce yaptığı açıklamaya göre soruşturma, Alman vatandaşı K.P. ve M.B. tarafından dile getirilen mali işlem iddiaları üzerine başlatıldı.
Müştekilerin, Türkiye'de ve yurt dışında kurulan şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüksek tutarlı paraların aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiğini öne sürdüğü belirtildi.
Soruşturma dosyasında 80 milyon avroluk sözleşme düzenlendiği, 100 milyon avroluk havale işlemi gerçekleştirildiği ve 1 milyar avroluk fonun kamu gücü ile nüfuz kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vadedildiği yönünde iddialar bulunuyor.
Soruşturmada 27 kişinin tutuklu olduğu bildirildi
Şüphelilere yönelik suçlamalar arasında örgüt üyeliği, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve rüşvet bulunuyor.
Paylaşılan bilgilere göre soruşturma kapsamında aralarında milletvekili Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil, oğlu Ömer Sarıgül ve gazeteci Murat Ağırel'in de bulunduğu 27 kişi tutuklu bulunuyor.
Tutukluluk, kişiler hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı verildiği anlamına gelmiyor. Soruşturma kapsamındaki iddialara ilişkin adli süreç devam ediyor.
Ömer Sarıgül ek ifade için adliyeye getirildi
Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Ömer Sarıgül'ün ek ifadesinin alınması amacıyla cezaevinden İstanbul Adalet Sarayı'na getirildiği bildirildi.
Ömer Sarıgül'ün ek ifadesinin içeriğine veya soruşturmadaki yeni delillere ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
Sulh ceza hakimliğine sevk edilen 15 şüpheli hakkında verilecek kararlar ve soruşturmanın sonraki aşamalarına ilişkin açıklamalar bekleniyor.
Kaynak: HÜRHABER
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