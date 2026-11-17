İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Sözcü TV ve Sözcü Gazetesi bağlantılı şirketlere yönelik operasyon düzenlendi. Başsavcılık, MASAK raporları ve mevcut yargılama dosyasındaki ihbarlara dayandırılan işlemde 4 yönetici hakkında gözaltı kararı verildiğini, Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret A.Ş.’ye ise TMSF’nin kayyum olarak atandığını duyurdu.
Haber Giriş Tarihi: 17.11.2026 08:35
Haber Güncellenme Tarihi: 17.11.2026 11:09
Kaynak:
İHA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Sözcü TV ve bağlı şirketlerde arama yapıldı, 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılık açıklaması ve kurum avukatının değerlendirmeleri haberimizde.
Sözcü Medya Grubu’na FETÖ soruşturması kapsamında operasyon: 4 gözaltı kararı ve TMSF kayyumu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Sözcü Medya Grubu bünyesindeki şirketlere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde polis ekiplerinin Sözcü TV ve Sözcü Gazetesi'nin bulunduğu adreslerde arama ve el koyma işlemleri başlattığı bildirildi.
Başsavcılıktan soruşturma ve MASAK raporlarına ilişkin açıklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan resmi açıklamada, şüpheli Burak Akbay hakkında 2016 yılında başlatılan soruşturma ve 27 Eylül 2017 tarihinde düzenlenen iddianameye atıfta bulunuldu. Açıklamada, yargılama sürecinin devam ettiği mahkemenin mali yönden değerlendirme yapılması amacıyla başsavcılığa ihbarda bulunması üzerine yeni soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.
Başsavcılığın paylaştığı metinde şu ifadelere yer verildi:
"Burak Akbay'ın FETÖ/PDY'nin amaçları, bilgi ve talimatları doğrultusunda Sözcü TV ve gazetesini faaliyete geçirdiği ve örgüt yöneticisi konumunda olduğu iddialarına yer verildiği, Burak Akbay hakkında İstanbul (Kapatılan) 37. Ağır Ceza Mahkemesinin 2019/462 Esas sayılı dosyası üzerinden yargılaması devam ederken mahkemenin Burak Akbay yönünden mali yönden değerlendirme yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımıza ihbarda bulunulması ile işbu soruşturmaya başlanıldı."
Soruşturma dosyasına giren Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarının incelenmesi neticesinde, Akbay’ın yurt dışı banka hesaplarından Estetik Yayıncılık A.Ş. ile Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret A.Ş.'yi finanse ettiği ve örgüt yöneticiliği faaliyetlerini bu şirketler üzerinden sürdürdüğüne dair kuvvetli şüphe oluştuğu öne sürüldü.
4 yönetici hakkında gözaltı kararı ve TMSF kayyumu
Operasyon çerçevesinde şirket yöneticisi veya yetkilisi olduğu belirlenen 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, Sözcü TV Yönetim Kurulu Başkanı Funda Tuncer Sıdalı ile Sözcü Medya Grubu eski Genel Müdürü Mustafa Asım Akgül’ün gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltı kararı çıkarılan diğer iki ismin ise İsmail Öz ve Yonca Yücekaleli olduğu bildirildi.
Ayrıca İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan karar doğrultusunda, Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret A.Ş.’nin yönetimine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atandığı açıklandı.
Kurum avukatı ve siyasi isimlerden açıklamalar
Operasyonun ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Sözcü Medya Grubu avukatı Ersan Barkın, işlemin geçmiş yıllarda yargılaması yapılan ve yerel mahkemece beraat kararı verilen dosyayla bağlantılı olduğunu ifade etti. Barkın, kayyum kararının yalnızca televizyon ve internet yayıncılığını kapsadığını, basılı gazete faaliyetlerine dair bir karar bulunmadığını belirtti.
Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada operasyona ve kayyum kararına tepki göstererek basın özgürlüğüne yönelik müdahaleleri eleştirdi. Emniyet birimlerinin şüpheliler ve şirket hesaplarına yönelik incelemeleri devam ediyor.
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Sözcü Medya Grubu'na FETÖ operasyonu! Kayyum atandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Sözcü TV ve Sözcü Gazetesi bağlantılı şirketlere yönelik operasyon düzenlendi. Başsavcılık, MASAK raporları ve mevcut yargılama dosyasındaki ihbarlara dayandırılan işlemde 4 yönetici hakkında gözaltı kararı verildiğini, Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret A.Ş.’ye ise TMSF’nin kayyum olarak atandığını duyurdu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Sözcü TV ve bağlı şirketlerde arama yapıldı, 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılık açıklaması ve kurum avukatının değerlendirmeleri haberimizde.
Sözcü Medya Grubu’na FETÖ soruşturması kapsamında operasyon: 4 gözaltı kararı ve TMSF kayyumu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Sözcü Medya Grubu bünyesindeki şirketlere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde polis ekiplerinin Sözcü TV ve Sözcü Gazetesi'nin bulunduğu adreslerde arama ve el koyma işlemleri başlattığı bildirildi.
Başsavcılıktan soruşturma ve MASAK raporlarına ilişkin açıklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan resmi açıklamada, şüpheli Burak Akbay hakkında 2016 yılında başlatılan soruşturma ve 27 Eylül 2017 tarihinde düzenlenen iddianameye atıfta bulunuldu. Açıklamada, yargılama sürecinin devam ettiği mahkemenin mali yönden değerlendirme yapılması amacıyla başsavcılığa ihbarda bulunması üzerine yeni soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.
Başsavcılığın paylaştığı metinde şu ifadelere yer verildi:
Soruşturma dosyasına giren Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarının incelenmesi neticesinde, Akbay’ın yurt dışı banka hesaplarından Estetik Yayıncılık A.Ş. ile Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret A.Ş.'yi finanse ettiği ve örgüt yöneticiliği faaliyetlerini bu şirketler üzerinden sürdürdüğüne dair kuvvetli şüphe oluştuğu öne sürüldü.
4 yönetici hakkında gözaltı kararı ve TMSF kayyumu
Operasyon çerçevesinde şirket yöneticisi veya yetkilisi olduğu belirlenen 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, Sözcü TV Yönetim Kurulu Başkanı Funda Tuncer Sıdalı ile Sözcü Medya Grubu eski Genel Müdürü Mustafa Asım Akgül’ün gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltı kararı çıkarılan diğer iki ismin ise İsmail Öz ve Yonca Yücekaleli olduğu bildirildi.
Ayrıca İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan karar doğrultusunda, Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret A.Ş.’nin yönetimine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atandığı açıklandı.
Kurum avukatı ve siyasi isimlerden açıklamalar
Operasyonun ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Sözcü Medya Grubu avukatı Ersan Barkın, işlemin geçmiş yıllarda yargılaması yapılan ve yerel mahkemece beraat kararı verilen dosyayla bağlantılı olduğunu ifade etti. Barkın, kayyum kararının yalnızca televizyon ve internet yayıncılığını kapsadığını, basılı gazete faaliyetlerine dair bir karar bulunmadığını belirtti.
Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada operasyona ve kayyum kararına tepki göstererek basın özgürlüğüne yönelik müdahaleleri eleştirdi. Emniyet birimlerinin şüpheliler ve şirket hesaplarına yönelik incelemeleri devam ediyor.
Kaynak: İHA
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