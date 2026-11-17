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Meclis'te sürpriz görüşme! Bakanlar Çiftçi ve Gürlek'ten Bahçeli'ye ziyaret
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.
Bahçeli'nin Meclis'teki makam odasında basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü.
BAKAN ÇİFTÇİ'DEN BAHÇELİ'YE ZİYARET
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.
Bahçeli'nin Meclis'teki makam odasında basına kapalı gerçekleşen görüşmede, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş da yer aldı.
Kaynak: İHA
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