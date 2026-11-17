Meteoroloji ''sarı'' kodla uyardı: Kuvvetli sağanak ve fırtınaya dikkat!
Meteoroloji ''sarı'' kodla uyardı: Kuvvetli sağanak ve fırtınaya dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu 13 il için kuvvetli yağış nedeniyle 'sarı' kodlu uyarı yayımladı. Çarşamba günü rüzgarın hızının saatte 70 kilometreye ulaşması bekleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 17.11.2026 10:51
Haber Güncellenme Tarihi: 17.11.2026 10:52
Kaynak:
İHA
Türkiye genelinde yağışlı ve fırtınalı hava dalgası etkisini artırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli sağanak yağış beklentisi nedeniyle aralarında İstanbul ve İzmir'in de yer aldığı 13 il için "sarı" kodlu uyarı yayımladı. Hafta ortasına kadar etkisini sürdürecek yağışlarla birlikte yarın bazı bölgelerde rüzgarın hızının saatte 70 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor.
Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu başta olmak üzere yurdun büyük bölümünde sağanak beklenirken, Meteoroloji tarafından bugün için kuvvetli yağış uyarısı yapılan iller şöyle sıralandı: İstanbul, İzmir, Balıkesir, Çanakkale, Hatay, Kocaeli, Tekirdağ, Osmaniye, Bursa, Edirne, Kırklareli, Kahramanmaraş ve Yalova. Yarın Marmara, Kuzey Ege ve Karadeniz'in bazı kesimlerinde rüzgarın saatte 50 ila 70 kilometre hızla esmesi beklenirken; perşembe günü Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Hava sıcaklıklarının ise hafta ortasından itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkacağı öngörülüyor.
3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul: Bugün kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağış hafta boyunca sürecek, en yüksek sıcaklık 16 derece olacak.
Ankara: Başkentte üç gün boyunca aralıklı yağmur etkili olacak, sıcaklık 14 derece civarında seyredecek.
İzmir: Üç gün boyunca sağanak yağış bekleniyor, bugün günün en yüksek sıcaklığı 21 derece ölçülecek.
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Meteoroloji ''sarı'' kodla uyardı: Kuvvetli sağanak ve fırtınaya dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu 13 il için kuvvetli yağış nedeniyle 'sarı' kodlu uyarı yayımladı. Çarşamba günü rüzgarın hızının saatte 70 kilometreye ulaşması bekleniyor.
Türkiye genelinde yağışlı ve fırtınalı hava dalgası etkisini artırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli sağanak yağış beklentisi nedeniyle aralarında İstanbul ve İzmir'in de yer aldığı 13 il için "sarı" kodlu uyarı yayımladı. Hafta ortasına kadar etkisini sürdürecek yağışlarla birlikte yarın bazı bölgelerde rüzgarın hızının saatte 70 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor.
Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu başta olmak üzere yurdun büyük bölümünde sağanak beklenirken, Meteoroloji tarafından bugün için kuvvetli yağış uyarısı yapılan iller şöyle sıralandı: İstanbul, İzmir, Balıkesir, Çanakkale, Hatay, Kocaeli, Tekirdağ, Osmaniye, Bursa, Edirne, Kırklareli, Kahramanmaraş ve Yalova. Yarın Marmara, Kuzey Ege ve Karadeniz'in bazı kesimlerinde rüzgarın saatte 50 ila 70 kilometre hızla esmesi beklenirken; perşembe günü Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Hava sıcaklıklarının ise hafta ortasından itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkacağı öngörülüyor.
3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul: Bugün kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağış hafta boyunca sürecek, en yüksek sıcaklık 16 derece olacak.
Ankara: Başkentte üç gün boyunca aralıklı yağmur etkili olacak, sıcaklık 14 derece civarında seyredecek.
İzmir: Üç gün boyunca sağanak yağış bekleniyor, bugün günün en yüksek sıcaklığı 21 derece ölçülecek.
Kaynak: İHA
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