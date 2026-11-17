İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'ye ait MQM-170 tipi İHA'nın Keşm Adası'nın güneyinde düzenlenen elektronik harp operasyonuyla sağlam şekilde ele geçirildiği duyurdu.
Haber Giriş Tarihi: 17.11.2026 08:26
Haber Güncellenme Tarihi: 17.11.2026 08:26
Kaynak:
İHA
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Keşm Adası'nın güneyinde ABD ordusuna ait MQM-170 tipi bir insansız hava aracını (İHA) sağlam şekilde ele geçirdiklerini duyurdu.
Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, gece saatlerinde, ABD ordusuna ait MQM-170 tipi İHA'nın Keşm Adası'nın güneyinde düzenlenen elektronik harp operasyonuyla sağlam şekilde ele geçirildiği belirtildi.
Açıklamada, ele geçirilen MQM-170 tipi İHA'nın bu türde ABD'ye ait ele geçirilen 9'uncu İHA olduğu öne sürüldü.
İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:
07.45 İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İsrail'in "sahte bayrak" operasyonlarına dikkati çekerek, "Kan üzerinden ticaret yapanlar mikrofonu eline aldı." dedi.
07.37 İran Devrim Muhafızları Ordusu, Keşm Adası'nın güneyinde ABD ordusuna ait MQM-170 tipi bir insansız hava aracını (İHA) sağlam şekilde ele geçirdiklerini duyurdu.
02.08 İran Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda kuralları ihlal ettiği belirtilen bir petrol tankerinin daha deniz mayınına çarparak alev aldığını ve ağır hasar gördüğünü açıkladı.
02.00 İran ordusu, Hürmüz Boğazı üzerinde tespit edilen MQ-1 tipi insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü duyurdu.
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İran'dan ABD'ye elektronik harp operasyonu!
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'ye ait MQM-170 tipi İHA'nın Keşm Adası'nın güneyinde düzenlenen elektronik harp operasyonuyla sağlam şekilde ele geçirildiği duyurdu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Keşm Adası'nın güneyinde ABD ordusuna ait MQM-170 tipi bir insansız hava aracını (İHA) sağlam şekilde ele geçirdiklerini duyurdu.
Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, gece saatlerinde, ABD ordusuna ait MQM-170 tipi İHA'nın Keşm Adası'nın güneyinde düzenlenen elektronik harp operasyonuyla sağlam şekilde ele geçirildiği belirtildi.
Açıklamada, ele geçirilen MQM-170 tipi İHA'nın bu türde ABD'ye ait ele geçirilen 9'uncu İHA olduğu öne sürüldü.
07.45 İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İsrail'in "sahte bayrak" operasyonlarına dikkati çekerek, "Kan üzerinden ticaret yapanlar mikrofonu eline aldı." dedi.
07.37 İran Devrim Muhafızları Ordusu, Keşm Adası'nın güneyinde ABD ordusuna ait MQM-170 tipi bir insansız hava aracını (İHA) sağlam şekilde ele geçirdiklerini duyurdu.
02.08 İran Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda kuralları ihlal ettiği belirtilen bir petrol tankerinin daha deniz mayınına çarparak alev aldığını ve ağır hasar gördüğünü açıkladı.
02.00 İran ordusu, Hürmüz Boğazı üzerinde tespit edilen MQ-1 tipi insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü duyurdu.
Kaynak: İHA
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