Kadıköy'de 24 Ocak 2025'te uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin cinayetine ilişkin davada beraat ederek tahliye edilen Müslüm Ayberk Doğan, sosyal medya paylaşımları nedeniyle yürütülen yeni soruşturma kapsamında tutuklandı. TikTok üzerinden tehdit içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirtilen Doğan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber Giriş Tarihi: 16.11.2026 23:06
Haber Güncellenme Tarihi: 16.11.2026 23:09
Kaynak:
HÜRHABER
Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümünün ardından sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlar hakkında güvenlik birimleri tarafından inceleme başlatıldı. Çalışmalar kapsamında Müslüm Ayberk Doğan'ın TikTok hesabından tehdit içerikli paylaşımlarda bulunduğu tespit edildiği bildirildi.
İncelemelerin ardından Doğan gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanması üzerine şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Üç ayrı suçlama kapsamında tutuklandı
Müslüm Ayberk Doğan, adliyedeki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Hakimlik, sosyal medya paylaşımlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Doğan'ın tutuklanmasına karar verdi.
Doğan hakkında tutuklama kararına konu olan suçlamalar arasında halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek, tehdit ve halk arasında panik ve korku yaratmak amacıyla tehdit yer aldı.
Minguzzi cinayeti davasında beraat etmişti
Müslüm Ayberk Doğan, İstanbul Kadıköy'de Mattia Ahmet Minguzzi'nin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıya ilişkin yargılama kapsamında daha önce hakim karşısına çıkmıştı.
Cinayet davasında beraat kararı verilen Doğan tahliye edilmişti. Sosyal medya paylaşımları nedeniyle verilen yeni tutuklama kararı ise önceki cinayet davasından ayrı bir soruşturma kapsamında alındı.
Mattia Ahmet Minguzzi 2025 yılında saldırıya uğramıştı
Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak 2025 tarihinde İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bıçaklı saldırıya uğramış, saldırının ardından hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ve yargılama süreci kamuoyunun gündeminde yer almıştı.
Cinayetin ardından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar da adli incelemelere konu oldu. Müslüm Ayberk Doğan hakkındaki son tutuklama kararı, bu paylaşımlara ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından verildi.
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Minguzzi davasında beraat eden Doğan tutuklandı
Kadıköy'de 24 Ocak 2025'te uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin cinayetine ilişkin davada beraat ederek tahliye edilen Müslüm Ayberk Doğan, sosyal medya paylaşımları nedeniyle yürütülen yeni soruşturma kapsamında tutuklandı. TikTok üzerinden tehdit içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirtilen Doğan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümünün ardından sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlar hakkında güvenlik birimleri tarafından inceleme başlatıldı. Çalışmalar kapsamında Müslüm Ayberk Doğan'ın TikTok hesabından tehdit içerikli paylaşımlarda bulunduğu tespit edildiği bildirildi.
İncelemelerin ardından Doğan gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanması üzerine şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Üç ayrı suçlama kapsamında tutuklandı
Müslüm Ayberk Doğan, adliyedeki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Hakimlik, sosyal medya paylaşımlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Doğan'ın tutuklanmasına karar verdi.
Doğan hakkında tutuklama kararına konu olan suçlamalar arasında halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek, tehdit ve halk arasında panik ve korku yaratmak amacıyla tehdit yer aldı.
Minguzzi cinayeti davasında beraat etmişti
Müslüm Ayberk Doğan, İstanbul Kadıköy'de Mattia Ahmet Minguzzi'nin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıya ilişkin yargılama kapsamında daha önce hakim karşısına çıkmıştı.
Cinayet davasında beraat kararı verilen Doğan tahliye edilmişti. Sosyal medya paylaşımları nedeniyle verilen yeni tutuklama kararı ise önceki cinayet davasından ayrı bir soruşturma kapsamında alındı.
Mattia Ahmet Minguzzi 2025 yılında saldırıya uğramıştı
Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak 2025 tarihinde İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bıçaklı saldırıya uğramış, saldırının ardından hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ve yargılama süreci kamuoyunun gündeminde yer almıştı.
Cinayetin ardından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar da adli incelemelere konu oldu. Müslüm Ayberk Doğan hakkındaki son tutuklama kararı, bu paylaşımlara ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından verildi.
Kaynak: HÜRHABER
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