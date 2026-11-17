Kulüpler Birliğinden 500 milyon dolarlık yayın hedefi
Kulüpler Birliğinden 500 milyon dolarlık yayın hedefi
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan, Türk futbolunda kulüplerin mali sorunlarının çözümü için naklen yayın gelirlerinin artırılması gerektiğini belirterek yeni yayın ihalesinde 500 milyon dolar seviyesine ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı. İstanbul'da düzenlenen Futbol Zirvesi'nin ardından konuşan Doğan, yayın ihalesinde artan rekabetin kulüplerin gelirlerine katkı sağlayabileceğini ifade etti. Stopaj iadesindeki oranların eski seviyesine dönmemesi halinde ise altyapılar dahil bazı spor branşlarının kapanabileceği uyarısında bulundu.
Haber Giriş Tarihi: 17.11.2026 22:23
Haber Güncellenme Tarihi: 17.11.2026 22:27
Kaynak:
TV100
Kulüplerin yayın hakları, vergi yükümlülükleri ve finansman ihtiyaçlarının ele alındığı toplantının ardından açıklamalarda bulunan Doğan, yayın ihalesine ilişkin görüşmelerin önümüzdeki 7-10 gün içerisinde yoğunlaşacağını bildirdi. Kulüpler Birliği bünyesindeki ihale komisyonunun federasyon ve ilgili şirketlerle temaslarını sürdüreceğini belirtti.
Naklen yayın ihalesinde hedef 500 milyon dolar
Ertuğrul Doğan, kulüplerin yayın gelirlerinde daha önce ulaşılan 500 milyon dolarlık seviyeyi yeniden görmek istediğini söyledi. Söz konusu tutarın Göksel Gümüşdağ'ın Kulüpler Birliği başkanlığı döneminde elde edildiğini hatırlatan Doğan, mevcut mali koşullarda yayın gelirlerinin artırılmasının kulüpler açısından önemli olduğunu vurguladı.
Doğan, "Kulüplerimizin beklentisi, daha önce Sayın Göksel Gümüşdağ zamanında gelen 500 milyon dolar seviyesine yeniden gelmek. Bunun altını çiziyoruz. Kulüplerin mali sıkıntıları çok büyük ve bu rakamları görmemiz gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
Kulüpler Birliğinin ortak beklentisinin yayın haklarından mümkün olan en yüksek geliri elde etmek olduğunu belirten Doğan, bu konuda kulüpler arasında görüş birliği bulunduğunu aktardı.
Turkcell'in ihaleye ilgisi rekabeti artırabilir
Yayın ihalesine yönelik rekabet ortamının genişlemesinden memnuniyet duyduklarını belirten Doğan, Turkcell'in sürece yönelik çalışmalarına dikkat çekti. Şirketin ihaleye katılımının yayın haklarının piyasa değerini artırabileceğini ifade etti.
Turkcell yönetimine teşekkür eden Doğan, "İhaleye ciddi bir rekabeti getireceklerini biliyoruz artık" dedi.
Kulüpler Birliğinin yayın ihalesine ilişkin görüşmelere başladığı dönemle mevcut durum arasında olumlu yönde fark bulunduğunu savunan Doğan, hedeflenen gelir seviyesine henüz ulaşılmadığını belirtti. İhaleye ilgi gösteren şirket sayısının artmasının kulüplerin pazarlık sürecini etkileyebileceğini değerlendirdi.
Stopaj düzenlemesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu istenecek
Kulüplerin mali sorunları arasında vergi yükünün önemli yer tuttuğunu belirten Ertuğrul Doğan, özellikle stopaj iadesi uygulamasının amatör spor branşlarının finansmanında belirleyici olduğunu söyledi.
Stopaj iadesi kapsamında kulüplere sağlanan desteğin önceki seviyelerine dönmesi gerektiğini ifade eden Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yeniden randevu talep edeceklerini açıkladı.
Doğan, dört büyük kulüp dahil birçok spor kulübünün amatör branşlarını bu kaynakla finanse ettiğini belirtti. Stopaj iadesindeki azalışın voleybol, basketbol, kadın futbolu ve altyapı faaliyetleri üzerinde mali baskı oluşturduğunu ifade etti.
Ertuğrul Doğan bazı branşların kapanabileceğini söyledi
Stopaj oranlarının eski seviyesine dönmemesi halinde kulüplerin bazı branşlarını sürdürmekte zorlanacağını belirten Doğan, özellikle Anadolu kulüplerinin finansman imkanlarının sınırlı olduğunu söyledi.
Doğan, "Eğer bu oranlar eski haline gelmezse altyapımız dahil olmak üzere pek çok branşı kapatmak durumunda kalırız" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un farklı spor branşlarında önemli yatırımlar yaptığını belirten Doğan, mevcut desteklerin azalmasının bu faaliyetleri olumsuz etkileyebileceğini savundu.
Kulüplerin amatör branşlara yönelik harcamalarının önemli bölümünün stopaj iadeleriyle karşılandığını ifade eden Doğan, uygulamanın yeniden değerlendirilmesi için ortak girişimde bulunacaklarını açıkladı.
Yayın ihalesi komisyonu görüşmelerini sürdürecek
Kulüpler Birliği bünyesinde yayın ihalesine ilişkin özel bir çalışma grubu bulunduğunu belirten Doğan, komisyonda dört büyük kulübün yanı sıra farklı kulüplerden temsilcilerin yer aldığını söyledi.
Komisyonun Türkiye Futbol Federasyonu ve ihaleye katılması beklenen şirketlerle düzenli görüşmeler gerçekleştirdiğini aktaran Doğan, kulüplerden yeni değerlendirmeler alınacağını bildirdi.
Önümüzdeki 7-10 gün içerisinde temasların yoğunlaşacağını belirten Doğan, bu süreçte geniş katılımlı Kulüpler Birliği toplantısı yerine komisyon düzeyindeki görüşmelerin öne çıkabileceğini ifade etti.
Yayın kalitesinin artırılması için rapor hazırlandı
Ertuğrul Doğan, Türk futbolunda yayın kalitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Kulüpler Birliğinin farklı kurum ve şirketlerden görüşler alarak bir rapor hazırladığını ve bunu Türkiye Futbol Federasyonuna sunduğunu açıkladı.
Yayın haklarının yönetiminde profesyonel bir yapıya ihtiyaç bulunduğunu savunan Doğan, mevcut yasal düzenlemeler nedeniyle Kulüpler Birliğinin tek başına yeni bir şirket kurarak yayın haklarını devralmasının mümkün olmadığını belirtti.
Doğan, bu konuda yeni çalışmalar yapılacağını ve hazırlanan raporun ilgili taraflarla paylaşılacağını ifade etti.
Milli takım için Sergen Yalçın'a destek mesajı
Ertuğrul Doğan, A Milli Futbol Takımı'nın performansına ilişkin soruları da yanıtladı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın göreve yeni başladığını belirten Doğan, kısa süre içerisinde yapılan değerlendirmelerin yeterli olmadığını savundu.
Milli futbolcuların desteklenmesi gerektiğini ifade eden Doğan, eleştirilerin belirli sınırlar içerisinde yapılmasının önemli olduğunu söyledi.
Sergen Yalçın'ın milli takıma katkı sağlayacağına inandığını belirten Doğan, teknik heyet ve oyunculara zaman tanınması gerektiğini dile getirdi.
Kulüpler yayın gelirleri ve vergi düzenlemesini bekliyor
Kulüpler Birliğinin önümüzdeki dönemdeki gündeminde naklen yayın ihalesinin mali koşulları ve stopaj iadesi uygulamasına yönelik görüşmeler bulunuyor.
500 milyon dolarlık yayın geliri hedefi, kulüplerin ortak beklentisi olarak açıklanırken ihalede bu seviyeye ulaşılacağına ilişkin kesinleşmiş bir sonuç bulunmuyor. Stopaj konusunda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılması planlanan görüşmenin ardından ilgili düzenlemelere ilişkin gelişmeler takip edilecek.
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Kulüpler Birliğinden 500 milyon dolarlık yayın hedefi
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan, Türk futbolunda kulüplerin mali sorunlarının çözümü için naklen yayın gelirlerinin artırılması gerektiğini belirterek yeni yayın ihalesinde 500 milyon dolar seviyesine ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı. İstanbul'da düzenlenen Futbol Zirvesi'nin ardından konuşan Doğan, yayın ihalesinde artan rekabetin kulüplerin gelirlerine katkı sağlayabileceğini ifade etti. Stopaj iadesindeki oranların eski seviyesine dönmemesi halinde ise altyapılar dahil bazı spor branşlarının kapanabileceği uyarısında bulundu.
Kulüplerin yayın hakları, vergi yükümlülükleri ve finansman ihtiyaçlarının ele alındığı toplantının ardından açıklamalarda bulunan Doğan, yayın ihalesine ilişkin görüşmelerin önümüzdeki 7-10 gün içerisinde yoğunlaşacağını bildirdi. Kulüpler Birliği bünyesindeki ihale komisyonunun federasyon ve ilgili şirketlerle temaslarını sürdüreceğini belirtti.
Naklen yayın ihalesinde hedef 500 milyon dolar
Ertuğrul Doğan, kulüplerin yayın gelirlerinde daha önce ulaşılan 500 milyon dolarlık seviyeyi yeniden görmek istediğini söyledi. Söz konusu tutarın Göksel Gümüşdağ'ın Kulüpler Birliği başkanlığı döneminde elde edildiğini hatırlatan Doğan, mevcut mali koşullarda yayın gelirlerinin artırılmasının kulüpler açısından önemli olduğunu vurguladı.
Doğan, "Kulüplerimizin beklentisi, daha önce Sayın Göksel Gümüşdağ zamanında gelen 500 milyon dolar seviyesine yeniden gelmek. Bunun altını çiziyoruz. Kulüplerin mali sıkıntıları çok büyük ve bu rakamları görmemiz gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
Kulüpler Birliğinin ortak beklentisinin yayın haklarından mümkün olan en yüksek geliri elde etmek olduğunu belirten Doğan, bu konuda kulüpler arasında görüş birliği bulunduğunu aktardı.
Turkcell'in ihaleye ilgisi rekabeti artırabilir
Yayın ihalesine yönelik rekabet ortamının genişlemesinden memnuniyet duyduklarını belirten Doğan, Turkcell'in sürece yönelik çalışmalarına dikkat çekti. Şirketin ihaleye katılımının yayın haklarının piyasa değerini artırabileceğini ifade etti.
Turkcell yönetimine teşekkür eden Doğan, "İhaleye ciddi bir rekabeti getireceklerini biliyoruz artık" dedi.
Kulüpler Birliğinin yayın ihalesine ilişkin görüşmelere başladığı dönemle mevcut durum arasında olumlu yönde fark bulunduğunu savunan Doğan, hedeflenen gelir seviyesine henüz ulaşılmadığını belirtti. İhaleye ilgi gösteren şirket sayısının artmasının kulüplerin pazarlık sürecini etkileyebileceğini değerlendirdi.
Stopaj düzenlemesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu istenecek
Kulüplerin mali sorunları arasında vergi yükünün önemli yer tuttuğunu belirten Ertuğrul Doğan, özellikle stopaj iadesi uygulamasının amatör spor branşlarının finansmanında belirleyici olduğunu söyledi.
Stopaj iadesi kapsamında kulüplere sağlanan desteğin önceki seviyelerine dönmesi gerektiğini ifade eden Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yeniden randevu talep edeceklerini açıkladı.
Doğan, dört büyük kulüp dahil birçok spor kulübünün amatör branşlarını bu kaynakla finanse ettiğini belirtti. Stopaj iadesindeki azalışın voleybol, basketbol, kadın futbolu ve altyapı faaliyetleri üzerinde mali baskı oluşturduğunu ifade etti.
Ertuğrul Doğan bazı branşların kapanabileceğini söyledi
Stopaj oranlarının eski seviyesine dönmemesi halinde kulüplerin bazı branşlarını sürdürmekte zorlanacağını belirten Doğan, özellikle Anadolu kulüplerinin finansman imkanlarının sınırlı olduğunu söyledi.
Doğan, "Eğer bu oranlar eski haline gelmezse altyapımız dahil olmak üzere pek çok branşı kapatmak durumunda kalırız" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un farklı spor branşlarında önemli yatırımlar yaptığını belirten Doğan, mevcut desteklerin azalmasının bu faaliyetleri olumsuz etkileyebileceğini savundu.
Kulüplerin amatör branşlara yönelik harcamalarının önemli bölümünün stopaj iadeleriyle karşılandığını ifade eden Doğan, uygulamanın yeniden değerlendirilmesi için ortak girişimde bulunacaklarını açıkladı.
Yayın ihalesi komisyonu görüşmelerini sürdürecek
Kulüpler Birliği bünyesinde yayın ihalesine ilişkin özel bir çalışma grubu bulunduğunu belirten Doğan, komisyonda dört büyük kulübün yanı sıra farklı kulüplerden temsilcilerin yer aldığını söyledi.
Komisyonun Türkiye Futbol Federasyonu ve ihaleye katılması beklenen şirketlerle düzenli görüşmeler gerçekleştirdiğini aktaran Doğan, kulüplerden yeni değerlendirmeler alınacağını bildirdi.
Önümüzdeki 7-10 gün içerisinde temasların yoğunlaşacağını belirten Doğan, bu süreçte geniş katılımlı Kulüpler Birliği toplantısı yerine komisyon düzeyindeki görüşmelerin öne çıkabileceğini ifade etti.
Yayın kalitesinin artırılması için rapor hazırlandı
Ertuğrul Doğan, Türk futbolunda yayın kalitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Kulüpler Birliğinin farklı kurum ve şirketlerden görüşler alarak bir rapor hazırladığını ve bunu Türkiye Futbol Federasyonuna sunduğunu açıkladı.
Yayın haklarının yönetiminde profesyonel bir yapıya ihtiyaç bulunduğunu savunan Doğan, mevcut yasal düzenlemeler nedeniyle Kulüpler Birliğinin tek başına yeni bir şirket kurarak yayın haklarını devralmasının mümkün olmadığını belirtti.
Doğan, bu konuda yeni çalışmalar yapılacağını ve hazırlanan raporun ilgili taraflarla paylaşılacağını ifade etti.
Milli takım için Sergen Yalçın'a destek mesajı
Ertuğrul Doğan, A Milli Futbol Takımı'nın performansına ilişkin soruları da yanıtladı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın göreve yeni başladığını belirten Doğan, kısa süre içerisinde yapılan değerlendirmelerin yeterli olmadığını savundu.
Milli futbolcuların desteklenmesi gerektiğini ifade eden Doğan, eleştirilerin belirli sınırlar içerisinde yapılmasının önemli olduğunu söyledi.
Sergen Yalçın'ın milli takıma katkı sağlayacağına inandığını belirten Doğan, teknik heyet ve oyunculara zaman tanınması gerektiğini dile getirdi.
Kulüpler yayın gelirleri ve vergi düzenlemesini bekliyor
Kulüpler Birliğinin önümüzdeki dönemdeki gündeminde naklen yayın ihalesinin mali koşulları ve stopaj iadesi uygulamasına yönelik görüşmeler bulunuyor.
500 milyon dolarlık yayın geliri hedefi, kulüplerin ortak beklentisi olarak açıklanırken ihalede bu seviyeye ulaşılacağına ilişkin kesinleşmiş bir sonuç bulunmuyor. Stopaj konusunda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılması planlanan görüşmenin ardından ilgili düzenlemelere ilişkin gelişmeler takip edilecek.
Kaynak: TV100
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