Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Kemerovo'da bir uçağın düştüğü bildirildi. Kemerovo Bölge Valisi İlya Seredyuk, Yagunovo köyü yakınlarında uçak kazası meydana geldiğini ve acil servis ekiplerinin olay yerinde çalışma yürüttüğünü açıkladı. Rus basınında yer alan haberlerde ise düşen uçağın An-12 tipi askeri nakliye uçağı olduğu ve içerisinde 17 kişi öldü.
Haber Giriş Tarihi: 17.11.2026 18:39
Haber Güncellenme Tarihi: 17.11.2026 21:22
Kaynak:
İHA
Rusya'nın Sibirya bölgesinde meydana geldiği belirtilen kazada, askeri nakliye uçağında bulunan 17 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.
Kemerovo Valisi uçak kazasını duyurdu
Kemerovo Bölge Valisi İlya Seredyuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bölgede uçak kazası yaşandığını bildirdi. Seredyuk, kazanın Yagunovo köyü yakınlarında meydana geldiğini belirtti.
Vali Seredyuk, "Bölgedeki Yahunovo köyü yakınlarında uçak kazası meydana geldi. Olay yerinde acil servis ekipleri çalışıyor" ifadelerini kullandı.
Açıklamada uçağın modeli, uçuş amacı ve kazanın meydana geliş koşullarına ilişkin ayrıntı verilmedi. Acil müdahale ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
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Rusya'da askeri nakliye uçağı düştü 17 kişi öldü
Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Kemerovo'da bir uçağın düştüğü bildirildi. Kemerovo Bölge Valisi İlya Seredyuk, Yagunovo köyü yakınlarında uçak kazası meydana geldiğini ve acil servis ekiplerinin olay yerinde çalışma yürüttüğünü açıkladı. Rus basınında yer alan haberlerde ise düşen uçağın An-12 tipi askeri nakliye uçağı olduğu ve içerisinde 17 kişi öldü.
Rusya'nın Sibirya bölgesinde meydana geldiği belirtilen kazada, askeri nakliye uçağında bulunan 17 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.
Kemerovo Valisi uçak kazasını duyurdu
Kemerovo Bölge Valisi İlya Seredyuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bölgede uçak kazası yaşandığını bildirdi. Seredyuk, kazanın Yagunovo köyü yakınlarında meydana geldiğini belirtti.
Vali Seredyuk, "Bölgedeki Yahunovo köyü yakınlarında uçak kazası meydana geldi. Olay yerinde acil servis ekipleri çalışıyor" ifadelerini kullandı.
Açıklamada uçağın modeli, uçuş amacı ve kazanın meydana geliş koşullarına ilişkin ayrıntı verilmedi. Acil müdahale ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Kaynak: İHA
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