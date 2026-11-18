ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, ons altının yeniden rekor seviyeye ulaşması için 2028 sonunu işaret etti. Açıklamada, 'Kısa vadede fiyat baskılanmaya devam eder, yeniden zirveyi görmesi 2 yılı bulur.' denildi.
Haber Giriş Tarihi: 18.11.2026 09:18
Haber Güncellenme Tarihi: 18.11.2026 09:18
Kaynak:
AA
Altın, ocak ayında 5 bin 595 dolarla gördüğü tarihi zirvenin ardından geriledi. ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, ons altının yeniden bu seviyeye ulaşması için 2028 sonunu işaret etti.
Banka, 2027 sonu tahminini 4 bin 650 dolar, 2028 sonu beklentisini 5 bin 600 dolar olarak açıkladı. Goldman Sachs, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarının kısa vadede altını baskılayacağını öngörüyor.
Fed'in aralıkta ve 2027 martta faiz artırması, altına talebi sınırlayabilir. Buna karşın merkez bankalarının, özellikle gelişmekte olan ülkelerin rezervlerini çeşitlendirmek amacıyla alımlarını sürdürmesi bekleniyor. Bu alımların, küresel piyasalarda altına yönelik talebin güçlü kalmasına katkı sağlayacağı değerlendiriliyor.
5 BİN 600 BEKLENTİSİ
Banka, Fed'in 2027 sonundan itibaren faiz indirimlerine yönelmesiyle Batılı yatırımcıların altın fonlarına döneceğini tahmin ediyor. Faizlerin gerilemesinin altının yatırımcılar açısından cazibesini artıracağı belirtiliyor. Bu talebin merkez bankası alımlarıyla birleşerek ons fiyatını 2028 sonunda 5.600 dolara taşıması bekleniyor.
FRANSIZ BANKADAN 60 LİRA TAHMİNİ
Fransız bankası Societe Generale, dolar/TL kurunun 2027 sonunda 60'a çıkacağını öngördü. Fransız banka, enflasyonun gelecek yılın ikinci çeyreğinde yüzde 23'e gerilemesini, TCMB'nin marttan itibaren yedi kez 100 baz puan faiz indirerek politika faizini yıl sonunda yüzde 28'e çekmesini bekliyor. Banka, büyümenin de 2027'de hızlanacağını tahmin ediyor.
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Altında yeni rekor için sürpriz tarih
ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, ons altının yeniden rekor seviyeye ulaşması için 2028 sonunu işaret etti. Açıklamada, 'Kısa vadede fiyat baskılanmaya devam eder, yeniden zirveyi görmesi 2 yılı bulur.' denildi.
Altın, ocak ayında 5 bin 595 dolarla gördüğü tarihi zirvenin ardından geriledi. ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, ons altının yeniden bu seviyeye ulaşması için 2028 sonunu işaret etti.
Banka, 2027 sonu tahminini 4 bin 650 dolar, 2028 sonu beklentisini 5 bin 600 dolar olarak açıkladı. Goldman Sachs, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarının kısa vadede altını baskılayacağını öngörüyor.
Fed'in aralıkta ve 2027 martta faiz artırması, altına talebi sınırlayabilir. Buna karşın merkez bankalarının, özellikle gelişmekte olan ülkelerin rezervlerini çeşitlendirmek amacıyla alımlarını sürdürmesi bekleniyor. Bu alımların, küresel piyasalarda altına yönelik talebin güçlü kalmasına katkı sağlayacağı değerlendiriliyor.
5 BİN 600 BEKLENTİSİ
Banka, Fed'in 2027 sonundan itibaren faiz indirimlerine yönelmesiyle Batılı yatırımcıların altın fonlarına döneceğini tahmin ediyor. Faizlerin gerilemesinin altının yatırımcılar açısından cazibesini artıracağı belirtiliyor. Bu talebin merkez bankası alımlarıyla birleşerek ons fiyatını 2028 sonunda 5.600 dolara taşıması bekleniyor.
FRANSIZ BANKADAN 60 LİRA TAHMİNİ
Fransız bankası Societe Generale, dolar/TL kurunun 2027 sonunda 60'a çıkacağını öngördü. Fransız banka, enflasyonun gelecek yılın ikinci çeyreğinde yüzde 23'e gerilemesini, TCMB'nin marttan itibaren yedi kez 100 baz puan faiz indirerek politika faizini yıl sonunda yüzde 28'e çekmesini bekliyor. Banka, büyümenin de 2027'de hızlanacağını tahmin ediyor.
Kaynak: AA
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