HGS cezalarında değişiklik için yeni adım atılıyor
HGS cezalarında değişiklik için yeni adım atılıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kapsamında ihlalli otoyol ve köprü geçişlerine uygulanan cezaların yeniden değerlendirileceğini açıkladı. Mevcut uygulamanın iyileştirilmesi amacıyla Karayolları Genel Müdürlüğü ve otoyol işletmecilerinin katılımıyla toplantı yapılacağını belirten Uraloğlu, özellikle dört kat ceza ve avukat aracılığıyla yürütülen takip süreçlerinin ele alınacağını bildirdi.
Haber Giriş Tarihi: 17.11.2026 18:35
Haber Güncellenme Tarihi: 17.11.2026 18:39
Kaynak:
İHA
Bakan Uraloğlu, düzenleme çalışmalarında vatandaşların cezai yaptırımlarla karşılaşmadan ödeme yapabilmesine yönelik seçeneklerin değerlendirileceğini ifade etti. Toplantıda alınacak kararlar, HGS ihlalli geçişlerinde uygulanacak ödeme ve bildirim süreçleri açısından önem taşıyor.
HGS geçişleri plaka üzerinden de tespit ediliyor
Uraloğlu, otoyol ve köprü geçişlerinin HGS etiketi ve araç plakası üzerinden iki farklı yöntemle tespit edildiğini belirtti. Araçta HGS etiketi bulunmasa bile plaka tanıma sistemi aracılığıyla geçiş bilgilerinin kayıt altına alınabildiğini söyledi.
Eskimiş HGS etiketleri ile kirlenmiş veya deforme olmuş plakaların tespit işlemlerinde sorunlara neden olabildiğini aktaran Uraloğlu, mevcut sistemde yapay zekâ destekli plaka algılama teknolojisinin kullanıldığını açıkladı. Hatalı tespitlerin bildirilmesi durumunda geçmişe dönük işlemlerin iptal edildiğini kaydetti.
HGS ihlalli geçişlerde ilk 15 gün ceza uygulanmıyor
HGS hesabında yeterli bakiye bulunmaması veya aracın sisteme kayıtlı olmaması durumunda ihlalli geçiş süreci başlıyor. Uraloğlu, geçişin ardından sistemde kayıtlı telefon numaralarına SMS gönderilerek araç sahiplerinin bilgilendirildiğini belirtti.
İhlalli geçiş tarihinden itibaren 15 gün içerisinde eksik bakiyenin tamamlanması veya HGS hesabı açılarak geçiş ücretinin ödenmesi halinde cezai işlem uygulanmıyor. Bakan Uraloğlu, araç sahiplerinin iletişim bilgilerini e-Devlet veya HGS sistemleri üzerinden güncel tutmalarının bildirimlerin ulaşması açısından önemli olduğunu vurguladı.
45'inci güne kadar bir kat ceza uygulanıyor
İhlalli geçiş ücretinin ilk 15 gün içerisinde ödenmemesi halinde cezalı ödeme dönemi başlıyor. Uraloğlu'nun açıklamasına göre 15 günlük sürenin ardından 45'inci güne kadar yapılan ödemelerde geçiş ücretine bir kat ceza uygulanıyor.
Ödemenin 46'ncı güne kadar yapılmaması durumunda ise özellikle Kamu Özel İşbirliği modeliyle işletilen otoyollarda tebligat süreci devreye giriyor. Bakan Uraloğlu, araç sahiplerine bildirim yapılarak borcun hukuki takip aşamasına ulaşmadan ödenmesinin amaçlandığını belirtti.
Tebligata rağmen ödeme veya başvuru yapılmaması halinde dosya avukat aracılığıyla takip sürecine taşınabiliyor. Uraloğlu, bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmeciler hakkında idari yaptırım uygulanabildiğini de ifade etti.
HGS cezalarında dört kat uygulaması masaya yatırılacak
Bakan Uraloğlu, mevcut ceza ve tahsilat sisteminin iyileştirilmesi için otoyol işletmecileriyle yeni bir toplantı gerçekleştirileceğini açıkladı. Toplantının temel gündemini, ihlalli geçişlerin dört kat ceza ve avukatlık takibi aşamasına ulaşmadan çözüme kavuşturulmasına yönelik seçenekler oluşturacak.
Uraloğlu, konuya ilişkin açıklamasında, "Amacımız vatandaşa asla ceza vermek, cezalandırmak değil. Biz işletmecileri yarın tekrar topluyoruz. Avukata gitmeden, 4 kat cezaya gitmeden daha ne yapabiliriz? Bunu da bir masaya oturup etraflıca değerlendirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.
Karayolları Genel Müdürlüğüne mevcut uygulamanın iyileştirilmesi yönünde talimat verdiğini belirten Uraloğlu, belirlenen prosedürler dışında işlemle karşılaşan vatandaşların ilgili kurumlara başvurabileceğini bildirdi.
HGS borç sorgulamasında kişisel veri sınırlaması
Uraloğlu, geçmişte araç plakası üzerinden HGS geçiş bilgilerinin sorgulanabildiğini, ancak Kişisel Verilerin Korunması Kurulu kararı sonrasında bu işlemin yalnızca ilgili kişiler tarafından yapılabildiğini söyledi.
Araç sahiplerinin HGS bakiyelerini, ihlalli geçişlerini ve ödeme bildirimlerini düzenli olarak takip etmeleri gerektiğini belirten Uraloğlu, e-Devlet üzerinden iletişim bilgilerinin güncellenmesini istedi.
HGS cezalarına ilişkin toplantının ardından mevcut ödeme sürelerinde, bildirim yöntemlerinde veya hukuki takip aşamalarında değişiklik yapılıp yapılmayacağına ilişkin açıklamalar takip edilecek.
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HGS cezalarında değişiklik için yeni adım atılıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kapsamında ihlalli otoyol ve köprü geçişlerine uygulanan cezaların yeniden değerlendirileceğini açıkladı. Mevcut uygulamanın iyileştirilmesi amacıyla Karayolları Genel Müdürlüğü ve otoyol işletmecilerinin katılımıyla toplantı yapılacağını belirten Uraloğlu, özellikle dört kat ceza ve avukat aracılığıyla yürütülen takip süreçlerinin ele alınacağını bildirdi.
Bakan Uraloğlu, düzenleme çalışmalarında vatandaşların cezai yaptırımlarla karşılaşmadan ödeme yapabilmesine yönelik seçeneklerin değerlendirileceğini ifade etti. Toplantıda alınacak kararlar, HGS ihlalli geçişlerinde uygulanacak ödeme ve bildirim süreçleri açısından önem taşıyor.
HGS geçişleri plaka üzerinden de tespit ediliyor
Uraloğlu, otoyol ve köprü geçişlerinin HGS etiketi ve araç plakası üzerinden iki farklı yöntemle tespit edildiğini belirtti. Araçta HGS etiketi bulunmasa bile plaka tanıma sistemi aracılığıyla geçiş bilgilerinin kayıt altına alınabildiğini söyledi.
Eskimiş HGS etiketleri ile kirlenmiş veya deforme olmuş plakaların tespit işlemlerinde sorunlara neden olabildiğini aktaran Uraloğlu, mevcut sistemde yapay zekâ destekli plaka algılama teknolojisinin kullanıldığını açıkladı. Hatalı tespitlerin bildirilmesi durumunda geçmişe dönük işlemlerin iptal edildiğini kaydetti.
HGS ihlalli geçişlerde ilk 15 gün ceza uygulanmıyor
HGS hesabında yeterli bakiye bulunmaması veya aracın sisteme kayıtlı olmaması durumunda ihlalli geçiş süreci başlıyor. Uraloğlu, geçişin ardından sistemde kayıtlı telefon numaralarına SMS gönderilerek araç sahiplerinin bilgilendirildiğini belirtti.
İhlalli geçiş tarihinden itibaren 15 gün içerisinde eksik bakiyenin tamamlanması veya HGS hesabı açılarak geçiş ücretinin ödenmesi halinde cezai işlem uygulanmıyor. Bakan Uraloğlu, araç sahiplerinin iletişim bilgilerini e-Devlet veya HGS sistemleri üzerinden güncel tutmalarının bildirimlerin ulaşması açısından önemli olduğunu vurguladı.
45'inci güne kadar bir kat ceza uygulanıyor
İhlalli geçiş ücretinin ilk 15 gün içerisinde ödenmemesi halinde cezalı ödeme dönemi başlıyor. Uraloğlu'nun açıklamasına göre 15 günlük sürenin ardından 45'inci güne kadar yapılan ödemelerde geçiş ücretine bir kat ceza uygulanıyor.
Ödemenin 46'ncı güne kadar yapılmaması durumunda ise özellikle Kamu Özel İşbirliği modeliyle işletilen otoyollarda tebligat süreci devreye giriyor. Bakan Uraloğlu, araç sahiplerine bildirim yapılarak borcun hukuki takip aşamasına ulaşmadan ödenmesinin amaçlandığını belirtti.
Tebligata rağmen ödeme veya başvuru yapılmaması halinde dosya avukat aracılığıyla takip sürecine taşınabiliyor. Uraloğlu, bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmeciler hakkında idari yaptırım uygulanabildiğini de ifade etti.
HGS cezalarında dört kat uygulaması masaya yatırılacak
Bakan Uraloğlu, mevcut ceza ve tahsilat sisteminin iyileştirilmesi için otoyol işletmecileriyle yeni bir toplantı gerçekleştirileceğini açıkladı. Toplantının temel gündemini, ihlalli geçişlerin dört kat ceza ve avukatlık takibi aşamasına ulaşmadan çözüme kavuşturulmasına yönelik seçenekler oluşturacak.
Uraloğlu, konuya ilişkin açıklamasında, "Amacımız vatandaşa asla ceza vermek, cezalandırmak değil. Biz işletmecileri yarın tekrar topluyoruz. Avukata gitmeden, 4 kat cezaya gitmeden daha ne yapabiliriz? Bunu da bir masaya oturup etraflıca değerlendirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.
Karayolları Genel Müdürlüğüne mevcut uygulamanın iyileştirilmesi yönünde talimat verdiğini belirten Uraloğlu, belirlenen prosedürler dışında işlemle karşılaşan vatandaşların ilgili kurumlara başvurabileceğini bildirdi.
HGS borç sorgulamasında kişisel veri sınırlaması
Uraloğlu, geçmişte araç plakası üzerinden HGS geçiş bilgilerinin sorgulanabildiğini, ancak Kişisel Verilerin Korunması Kurulu kararı sonrasında bu işlemin yalnızca ilgili kişiler tarafından yapılabildiğini söyledi.
Araç sahiplerinin HGS bakiyelerini, ihlalli geçişlerini ve ödeme bildirimlerini düzenli olarak takip etmeleri gerektiğini belirten Uraloğlu, e-Devlet üzerinden iletişim bilgilerinin güncellenmesini istedi.
HGS cezalarına ilişkin toplantının ardından mevcut ödeme sürelerinde, bildirim yöntemlerinde veya hukuki takip aşamalarında değişiklik yapılıp yapılmayacağına ilişkin açıklamalar takip edilecek.
Kaynak: İHA
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