ABD'de bir sistem krizi daha NSA Net devre dışı kaldı mı?
ABD'de bir sistem krizi daha NSA Net devre dışı kaldı mı?
ABD'de havacılık, bankacılık ve teknoloji altyapılarında yaşanan teknik sorunların ardından Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) kurum içi gizli iletişim ağı NSA Net'te de kesinti meydana geldiği öne sürüldü. CNN'e konuşan kaynaklar, sistemde erişim sorunu yaşandığını doğrularken arızanın nedeninin henüz belirlenemediğini aktardı. Yetkililer, ilk incelemelerde kesintinin bir siber saldırıdan kaynaklandığına ilişkin kanıta rastlanmadığını bildirdi.
Haber Giriş Tarihi: 17.11.2026 22:10
Haber Güncellenme Tarihi: 17.11.2026 22:14
Kaynak:
CNN
NSA'nın gizli haberleşme altyapısında yaşandığı belirtilen sorunun kapsamı ve hangi hizmetleri etkilediği konusunda ayrıntılı bilgi paylaşılmadı. Kesintinin giderilip giderilmediği ve sistemin normal çalışma düzenine ne zaman döneceği de henüz netleşmedi.
NSA'nın gizli iletişim ağında erişim sorunu
ABD'nin istihbarat ve elektronik haberleşme güvenliği alanındaki kurumlarından NSA'nın kullandığı NSA Net sisteminde teknik arıza yaşandığı iddia edildi. CNN'e konuşan ve kimlikleri açıklanmayan kaynaklar, kurum içi iletişim altyapısındaki kesintiyi doğruladı.
NSA Net, kurumun gizli bilgi paylaşımı ve haberleşme faaliyetleriyle ilişkilendirilen iletişim altyapısı olarak biliniyor. Sistemdeki sorunun hangi birimleri etkilediği veya kurumun operasyonel faaliyetlerinde aksama meydana getirip getirmediği konusunda doğrulanmış bilgi bulunmuyor.
Siber saldırıya ilişkin bulgu bulunamadı
Kesintinin ardından arızanın kaynağına ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi. CNN'e konuşan kaynakların aktardığı bilgilere göre, ilk değerlendirmelerde olayın siber saldırıdan kaynaklandığını gösteren herhangi bir kanıt tespit edilmedi.
ABD'de havacılık sistemlerinde de arıza yaşandı
NSA Net'e ilişkin kesinti iddiası, ABD'de son dönemde yaşandığı bildirilen diğer altyapı sorunlarının ardından gündeme geldi. Federal Havacılık İdaresinin (FAA) sistemlerinde bir yönlendiriciden kaynaklanan teknik arıza nedeniyle hava trafiğinde ciddi aksaklıklar meydana geldiği aktarıldı.
Paylaşılan bilgilere göre, arıza nedeniyle ülke genelinde uçuş operasyonları saatlerce kesintiye uğradı ve binlerce sefer iptal edildi. Havacılık sistemlerinde yaşanan sorunun NSA Net'teki kesintiyle bağlantılı olduğuna ilişkin herhangi bir bulgu açıklanmadı.
JPMorgan Chase müşterileri hesaplarına erişemedi
ABD'deki teknik aksaklıkların bankacılık sektörünü de etkilediği bildirildi. JPMorgan Chase müşterilerinin çevrimiçi bankacılık hizmetlerine erişiminde sorun yaşandığı ve binlerce kullanıcının hesaplarına ulaşamadığı aktarıldı.
Bankacılık hizmetlerindeki kesintinin yanı sıra Microsoft'un bazı dijital servislerinde de erişim sorunları meydana geldiği belirtildi. E-posta ve çevrimiçi toplantı sistemlerini etkileyen aksaklıkların kurumların günlük faaliyetlerinde kesintilere neden olduğu bildirildi.
Diğer büyük bankalarda da benzer teknik sorunlar yaşandığı aktarılırken, olayların ortak bir nedenden kaynaklandığını gösteren doğrulanmış bilgi paylaşılmadı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
ABD'de bir sistem krizi daha NSA Net devre dışı kaldı mı?
ABD'de havacılık, bankacılık ve teknoloji altyapılarında yaşanan teknik sorunların ardından Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) kurum içi gizli iletişim ağı NSA Net'te de kesinti meydana geldiği öne sürüldü. CNN'e konuşan kaynaklar, sistemde erişim sorunu yaşandığını doğrularken arızanın nedeninin henüz belirlenemediğini aktardı. Yetkililer, ilk incelemelerde kesintinin bir siber saldırıdan kaynaklandığına ilişkin kanıta rastlanmadığını bildirdi.
NSA'nın gizli haberleşme altyapısında yaşandığı belirtilen sorunun kapsamı ve hangi hizmetleri etkilediği konusunda ayrıntılı bilgi paylaşılmadı. Kesintinin giderilip giderilmediği ve sistemin normal çalışma düzenine ne zaman döneceği de henüz netleşmedi.
NSA'nın gizli iletişim ağında erişim sorunu
ABD'nin istihbarat ve elektronik haberleşme güvenliği alanındaki kurumlarından NSA'nın kullandığı NSA Net sisteminde teknik arıza yaşandığı iddia edildi. CNN'e konuşan ve kimlikleri açıklanmayan kaynaklar, kurum içi iletişim altyapısındaki kesintiyi doğruladı.
NSA Net, kurumun gizli bilgi paylaşımı ve haberleşme faaliyetleriyle ilişkilendirilen iletişim altyapısı olarak biliniyor. Sistemdeki sorunun hangi birimleri etkilediği veya kurumun operasyonel faaliyetlerinde aksama meydana getirip getirmediği konusunda doğrulanmış bilgi bulunmuyor.
Siber saldırıya ilişkin bulgu bulunamadı
Kesintinin ardından arızanın kaynağına ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi. CNN'e konuşan kaynakların aktardığı bilgilere göre, ilk değerlendirmelerde olayın siber saldırıdan kaynaklandığını gösteren herhangi bir kanıt tespit edilmedi.
ABD'de havacılık sistemlerinde de arıza yaşandı
NSA Net'e ilişkin kesinti iddiası, ABD'de son dönemde yaşandığı bildirilen diğer altyapı sorunlarının ardından gündeme geldi. Federal Havacılık İdaresinin (FAA) sistemlerinde bir yönlendiriciden kaynaklanan teknik arıza nedeniyle hava trafiğinde ciddi aksaklıklar meydana geldiği aktarıldı.
Paylaşılan bilgilere göre, arıza nedeniyle ülke genelinde uçuş operasyonları saatlerce kesintiye uğradı ve binlerce sefer iptal edildi. Havacılık sistemlerinde yaşanan sorunun NSA Net'teki kesintiyle bağlantılı olduğuna ilişkin herhangi bir bulgu açıklanmadı.
JPMorgan Chase müşterileri hesaplarına erişemedi
ABD'deki teknik aksaklıkların bankacılık sektörünü de etkilediği bildirildi. JPMorgan Chase müşterilerinin çevrimiçi bankacılık hizmetlerine erişiminde sorun yaşandığı ve binlerce kullanıcının hesaplarına ulaşamadığı aktarıldı.
Bankacılık hizmetlerindeki kesintinin yanı sıra Microsoft'un bazı dijital servislerinde de erişim sorunları meydana geldiği belirtildi. E-posta ve çevrimiçi toplantı sistemlerini etkileyen aksaklıkların kurumların günlük faaliyetlerinde kesintilere neden olduğu bildirildi.
Diğer büyük bankalarda da benzer teknik sorunlar yaşandığı aktarılırken, olayların ortak bir nedenden kaynaklandığını gösteren doğrulanmış bilgi paylaşılmadı.
Kaynak: CNN
Çok Okunanlar