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ABD'de facia! Düşen uçakta can verdiler
ABD'nin Arizona eyaletinin kuzeyindeki Büyük Kanyon yakınlarında küçük uçağın düşmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
ABD Ulusal Park Servisinden yapılan yazılı açıklamada yetkililerin, 3 kişiyi taşıyan "Piper Comanche" tipi bir uçağın kaybolduğuna ilişkin ihbar aldığı belirtildi.
Açıklamada, arama kurtarma çalışmaları sonucu yerel saatle 10.15 sularında Büyük Kanyon Ulusal Parkı yakınlarında uçağın enkazının bulunduğu ifade edildi.
Kazada uçaktaki 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Kaynak: İHA
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