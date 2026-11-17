Fon soruşturmasında yeni gelişme: 7 kişi tutuklandı
Fon soruşturmasında yeni gelişme: 7 kişi tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 7'si tutuklandı, 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkındaki kararlar, savcılık ifadelerinin tamamlanmasının ardından Sulh Ceza Hakimliği tarafından verildi.
Haber Giriş Tarihi: 17.11.2026 23:07
Haber Güncellenme Tarihi: 17.11.2026 23:12
Kaynak:
TV100
Sermaye piyasası işlemlerine yönelik soruşturma devam ederken, şüpheliler hakkında alınan yeni kararlarla birlikte adli süreçte bir aşama daha tamamlandı. Soruşturmanın kapsamına ve yeni delillere ilişkin yetkili makamlardan yapılacak açıklamalar takip edilecek.
Fon soruşturmasında 17 şüpheli adliyeye sevk edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 17 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerin dosyaları, haklarında uygulanması talep edilen adli tedbirlerin değerlendirilmesi amacıyla Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi. Soruşturmanın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olduğu bildirildi.
Savcılık 8 şüpheli için tutuklama talep etti
Savcılık, ifade işlemlerinin ardından 8 şüpheliyi tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Diğer 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını istedi.
Böylece gözaltına alınan 17 kişinin tamamı hakkında tutuklama veya adli kontrol talebiyle mahkemeye başvuruldu. Şüphelilerin hangi suçlamalarla karşı karşıya olduklarına ilişkin paylaşılan bilgilerde ayrıntı yer almadı.
Mahkemeden 7 tutuklama ve 10 adli kontrol kararı
Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın sevk işlemlerinin ardından şüphelilerin durumunu değerlendirdi. Mahkeme, 17 şüpheliden 7'sinin tutuklanmasına karar verdi.
Diğer 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece savcılığın tutuklama talebiyle sevk ettiği 8 kişiden biri hakkında tutuklama yerine adli kontrol tedbiri uygulanmış oldu.
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Fon soruşturmasında yeni gelişme: 7 kişi tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 7'si tutuklandı, 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkındaki kararlar, savcılık ifadelerinin tamamlanmasının ardından Sulh Ceza Hakimliği tarafından verildi.
Sermaye piyasası işlemlerine yönelik soruşturma devam ederken, şüpheliler hakkında alınan yeni kararlarla birlikte adli süreçte bir aşama daha tamamlandı. Soruşturmanın kapsamına ve yeni delillere ilişkin yetkili makamlardan yapılacak açıklamalar takip edilecek.
Fon soruşturmasında 17 şüpheli adliyeye sevk edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 17 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerin dosyaları, haklarında uygulanması talep edilen adli tedbirlerin değerlendirilmesi amacıyla Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi. Soruşturmanın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olduğu bildirildi.
Savcılık 8 şüpheli için tutuklama talep etti
Savcılık, ifade işlemlerinin ardından 8 şüpheliyi tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Diğer 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını istedi.
Böylece gözaltına alınan 17 kişinin tamamı hakkında tutuklama veya adli kontrol talebiyle mahkemeye başvuruldu. Şüphelilerin hangi suçlamalarla karşı karşıya olduklarına ilişkin paylaşılan bilgilerde ayrıntı yer almadı.
Mahkemeden 7 tutuklama ve 10 adli kontrol kararı
Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın sevk işlemlerinin ardından şüphelilerin durumunu değerlendirdi. Mahkeme, 17 şüpheliden 7'sinin tutuklanmasına karar verdi.
Diğer 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece savcılığın tutuklama talebiyle sevk ettiği 8 kişiden biri hakkında tutuklama yerine adli kontrol tedbiri uygulanmış oldu.
Kaynak: TV100
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