Boru hattından sevkiyat tekrar başladı! Günlük hedef 500 bin varil
Boru hattından sevkiyat tekrar başladı! Günlük hedef 500 bin varil
Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hudayyır, Irak-Türkiye arasındaki 'eski boru hattı üzerinden ham petrol sevkiyatına yeniden başlandığını' açıkladı. İhracat kapasitesinin kademeli olarak artırılacağını aktaran Hudayyır, günlük taşıma miktarının ilerleyen süreçte 500 bin varile çıkarılmasının hedeflendiğini ifade etti.
Haber Giriş Tarihi: 17.11.2026 14:04
Haber Güncellenme Tarihi: 17.11.2026 14:04
Kaynak:
İHA
Irak'ın resmi haber ajansı INA'ya göre, Irak Petrol Bakanı Hudayyır, Irak-Türkiye arasındaki eski boru hattı üzerinden ilk aşamada günlük 120 bin varil ham petrolün ihraç edileceğini belirtti.
İhracat kapasitesinin kademeli olarak artırılacağını aktaran Hudayyır, günlük taşıma miktarının ilerleyen süreçte 500 bin varile çıkarılmasının hedeflendiğini ifade etti.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Boru hattından sevkiyat tekrar başladı! Günlük hedef 500 bin varil
Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hudayyır, Irak-Türkiye arasındaki 'eski boru hattı üzerinden ham petrol sevkiyatına yeniden başlandığını' açıkladı. İhracat kapasitesinin kademeli olarak artırılacağını aktaran Hudayyır, günlük taşıma miktarının ilerleyen süreçte 500 bin varile çıkarılmasının hedeflendiğini ifade etti.
Irak'ın resmi haber ajansı INA'ya göre, Irak Petrol Bakanı Hudayyır, Irak-Türkiye arasındaki eski boru hattı üzerinden ilk aşamada günlük 120 bin varil ham petrolün ihraç edileceğini belirtti.
İhracat kapasitesinin kademeli olarak artırılacağını aktaran Hudayyır, günlük taşıma miktarının ilerleyen süreçte 500 bin varile çıkarılmasının hedeflendiğini ifade etti.
Kaynak: İHA
Çok Okunanlar