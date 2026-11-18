Sözcü TV'ye FETÖ operasyonu! Bakan Çiftçi algıları çürüttü
Sözcü TV'ye FETÖ operasyonu! Bakan Çiftçi algıları çürüttü
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 'Sözcü TV'ye kayyum atanması İçişleri Bakanlığının başlattığı bir tasarruf değil, adli makamlarca yürütülen ve yargı denetimine açık olan bir soruşturmadır. Başsavcılığın açıklamasına göre, soruşturmanın konusu herhangi bir yayın politikası veya eleştirel görüş değil, MASAK raporlarına yansıdığı belirtilen mali hareketler ve terörizmin finansmanına ilişkin ciddi iddialardır' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 18.11.2026 09:08
Haber Güncellenme Tarihi: 18.11.2026 09:09
Kaynak:
AA
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Sözcü TV’ye kayyum atanmasına ilişkin tartışmalara açıklık getirdi. Soruşturmanın yayın politikası veya eleştirel görüşlerle ilgili olmadığını belirten Çiftçi, MASAK raporlarına yansıyan mali hareketler ve terörizmin finansmanına ilişkin iddialara dikkat çekti.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Sözcü TV’ye kayyum atanması, POLSAN yatırımları, polislerin çalışma koşulları ve Emniyet teşkilatının yeniden yapılandırılması hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Sözcü TV operasyonunda 250 Çevik Kuvvet personeli görev aldı
Sözcü TV’ye kayyum atanmasına ilişkin konuşan Bakan Çiftçi, sürecin İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan bir işlem olmadığını, adli makamlarca yürütüldüğünü vurguladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret AŞ’ye TMSF’nin kayyum olarak atanmasına, arama, el koyma ve gözaltı tedbirlerinin uygulanmasına karar verildiğini belirten Çiftçi, operasyonda 100 tim ve 250 Çevik Kuvvet personelinin görev yaptığını açıkladı.
Çiftçi, soruşturmanın kapsamına ilişkin şu ifadeleri kullandı:
“Başsavcılığın açıklamasına göre, soruşturmanın konusu herhangi bir yayın politikası veya eleştirel görüş değil, MASAK raporlarına yansıdığı belirtilen mali hareketler ve terörizmin finansmanına ilişkin ciddi iddialardır.”
POLSAN yatırımlarında 114 milyon lira net kâr
POLSAN ve Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı’nın yatırım işlemlerine ilişkin iddialara da değinen Çiftçi, yapılan tespitlerde herhangi bir zararın bulunmadığını söyledi.
Söz konusu fonlarda toplam 1 milyar 113 milyon 559 bin liralık yatırım yapıldığını belirten Çiftçi, bu işlemlerden elde edilen net kârın 114 milyon 97 bin lira olduğunu açıkladı.
Yatırım sürecinin Ocak 2022’de başladığını aktaran Çiftçi, 2025 yılı ortası itibarıyla fonların getirilerinin piyasa koşullarının üzerinde olmadığı değerlendirilerek bu yatırım alanından çıkıldığını ifade etti.
İşlemlerde kasıt, ihmal veya başka bir sorumluluk bulunup bulunmadığının belirlenmesi için teftiş kurulunun görevlendirildiğini de kaydetti.
450 bin 758 yatırımcı işlem yaptı
Soruşturmanın mali boyutunun MASAK tarafından cumhuriyet savcılarının talimatları doğrultusunda incelendiğini belirten Çiftçi, süreçte Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun da iş birliği yaptığını söyledi.
Fonlarda 450 bin 758 tekil yatırımcının işlem yaptığını açıklayan Çiftçi, mülki idare amirlerine ilişkin iddialar hakkında da konuştu.
Bakan Çiftçi, bugüne kadar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca suç şüphesi nedeniyle hakkında işlem yürütülen herhangi bir mülki idare amirine ilişkin bakanlığa bilgi ulaşmadığını belirtti. Muğla Valisi’nin de bu kapsamda bulunduğunu ifade etti.
Emniyet Genel Müdürlüğünün başkanlık yapısına geçişinde sona gelindi
Bakan Çiftçi, Emniyet Genel Müdürlüğünün başkanlık adı altında yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmaların son aşamaya geldiğini açıkladı.
Teşkilat yapısının Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle belirlenmesinin önünü açacak düzenlemeler üzerinde çalışıldığını belirten Çiftçi, personel temininden terfiye, çalışma şartlarından özlük haklarına kadar birçok konuyu kapsayan yeni bir personel kanunu hazırlığının da sürdüğünü söyledi.
Polislerin görev yaptıkları birim, risk ve iş yoğunluğu dikkate alınarak ilave ve yan ödemelerin planlandığını da kaydetti.
55 ilde 12/36 mesai sistemine geçildi
Polislerin çalışma saatlerinin iyileştirilmesine yönelik uygulamaya ilişkin bilgi veren Çiftçi, 55 ilde tamamen, 20 ilde ise kısmen 12/36 sistemine geçildiğini açıkladı. Altı ilde geçiş çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Jandarmada ise 12/36 mesai sistemine geçişin Ocak 2027’de büyük ölçüde tamamlanacağını, Haziran 2027’de tamamen uygulanmasının hedeflendiğini bildirdi.
İkamet izni sahibi yabancıların sayısı yüzde 11,7 arttı
Türkiye’de ikamet izni sahibi yabancıların sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,7 yükseldiğini açıklayan Çiftçi, artışın geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerle bağlantılı olmadığını söyledi.
Bakan Çiftçi, yükselişin temel nedeninin uluslararası öğrenci sayısındaki artış ile aile ve çalışma amaçlı verilen ikamet izinleri olduğunu belirtti.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yapılan görüşmelerin ardından İçişleri Bakanlığı ile bağlı kurumların 2027 yılı bütçeleri kabul edildi.
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Sözcü TV'ye FETÖ operasyonu! Bakan Çiftçi algıları çürüttü
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 'Sözcü TV'ye kayyum atanması İçişleri Bakanlığının başlattığı bir tasarruf değil, adli makamlarca yürütülen ve yargı denetimine açık olan bir soruşturmadır. Başsavcılığın açıklamasına göre, soruşturmanın konusu herhangi bir yayın politikası veya eleştirel görüş değil, MASAK raporlarına yansıdığı belirtilen mali hareketler ve terörizmin finansmanına ilişkin ciddi iddialardır' dedi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Sözcü TV’ye kayyum atanmasına ilişkin tartışmalara açıklık getirdi. Soruşturmanın yayın politikası veya eleştirel görüşlerle ilgili olmadığını belirten Çiftçi, MASAK raporlarına yansıyan mali hareketler ve terörizmin finansmanına ilişkin iddialara dikkat çekti.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Sözcü TV’ye kayyum atanması, POLSAN yatırımları, polislerin çalışma koşulları ve Emniyet teşkilatının yeniden yapılandırılması hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Sözcü TV operasyonunda 250 Çevik Kuvvet personeli görev aldı
Sözcü TV’ye kayyum atanmasına ilişkin konuşan Bakan Çiftçi, sürecin İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan bir işlem olmadığını, adli makamlarca yürütüldüğünü vurguladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret AŞ’ye TMSF’nin kayyum olarak atanmasına, arama, el koyma ve gözaltı tedbirlerinin uygulanmasına karar verildiğini belirten Çiftçi, operasyonda 100 tim ve 250 Çevik Kuvvet personelinin görev yaptığını açıkladı.
Çiftçi, soruşturmanın kapsamına ilişkin şu ifadeleri kullandı:
“Başsavcılığın açıklamasına göre, soruşturmanın konusu herhangi bir yayın politikası veya eleştirel görüş değil, MASAK raporlarına yansıdığı belirtilen mali hareketler ve terörizmin finansmanına ilişkin ciddi iddialardır.”
POLSAN yatırımlarında 114 milyon lira net kâr
POLSAN ve Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı’nın yatırım işlemlerine ilişkin iddialara da değinen Çiftçi, yapılan tespitlerde herhangi bir zararın bulunmadığını söyledi.
Söz konusu fonlarda toplam 1 milyar 113 milyon 559 bin liralık yatırım yapıldığını belirten Çiftçi, bu işlemlerden elde edilen net kârın 114 milyon 97 bin lira olduğunu açıkladı.
Yatırım sürecinin Ocak 2022’de başladığını aktaran Çiftçi, 2025 yılı ortası itibarıyla fonların getirilerinin piyasa koşullarının üzerinde olmadığı değerlendirilerek bu yatırım alanından çıkıldığını ifade etti.
İşlemlerde kasıt, ihmal veya başka bir sorumluluk bulunup bulunmadığının belirlenmesi için teftiş kurulunun görevlendirildiğini de kaydetti.
450 bin 758 yatırımcı işlem yaptı
Soruşturmanın mali boyutunun MASAK tarafından cumhuriyet savcılarının talimatları doğrultusunda incelendiğini belirten Çiftçi, süreçte Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun da iş birliği yaptığını söyledi.
Fonlarda 450 bin 758 tekil yatırımcının işlem yaptığını açıklayan Çiftçi, mülki idare amirlerine ilişkin iddialar hakkında da konuştu.
Bakan Çiftçi, bugüne kadar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca suç şüphesi nedeniyle hakkında işlem yürütülen herhangi bir mülki idare amirine ilişkin bakanlığa bilgi ulaşmadığını belirtti. Muğla Valisi’nin de bu kapsamda bulunduğunu ifade etti.
Emniyet Genel Müdürlüğünün başkanlık yapısına geçişinde sona gelindi
Bakan Çiftçi, Emniyet Genel Müdürlüğünün başkanlık adı altında yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmaların son aşamaya geldiğini açıkladı.
Teşkilat yapısının Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle belirlenmesinin önünü açacak düzenlemeler üzerinde çalışıldığını belirten Çiftçi, personel temininden terfiye, çalışma şartlarından özlük haklarına kadar birçok konuyu kapsayan yeni bir personel kanunu hazırlığının da sürdüğünü söyledi.
Polislerin görev yaptıkları birim, risk ve iş yoğunluğu dikkate alınarak ilave ve yan ödemelerin planlandığını da kaydetti.
55 ilde 12/36 mesai sistemine geçildi
Polislerin çalışma saatlerinin iyileştirilmesine yönelik uygulamaya ilişkin bilgi veren Çiftçi, 55 ilde tamamen, 20 ilde ise kısmen 12/36 sistemine geçildiğini açıkladı. Altı ilde geçiş çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Jandarmada ise 12/36 mesai sistemine geçişin Ocak 2027’de büyük ölçüde tamamlanacağını, Haziran 2027’de tamamen uygulanmasının hedeflendiğini bildirdi.
İkamet izni sahibi yabancıların sayısı yüzde 11,7 arttı
Türkiye’de ikamet izni sahibi yabancıların sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,7 yükseldiğini açıklayan Çiftçi, artışın geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerle bağlantılı olmadığını söyledi.
Bakan Çiftçi, yükselişin temel nedeninin uluslararası öğrenci sayısındaki artış ile aile ve çalışma amaçlı verilen ikamet izinleri olduğunu belirtti.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yapılan görüşmelerin ardından İçişleri Bakanlığı ile bağlı kurumların 2027 yılı bütçeleri kabul edildi.
Kaynak: AA
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