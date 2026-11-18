Brent petrolün düşüşüne paralel olarak motorin fiyatlarında düşüş yaşanması bekleniyor. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 5 lira 20 kuruş indirim öngörülüyor.
Haber Giriş Tarihi: 18.11.2026 21:32
Haber Güncellenme Tarihi: 18.11.2026 21:33
Kaynak:
AA
Brent petrol fiyatlarındaki gerileme ve küresel piyasalardaki normalleşme adımları, motorin fiyatlarında büyük bir indirimi beraberinde getiriyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre, 20 Kasım Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 5 lira 20 kuruşluk bir düşüş öngörülüyor.
Bu indirimin ardından İstanbul'da motorin fiyatlarının 90 lira sınırına çekilmesi, Ankara'da 91,20 TL, İzmir'de ise 91,40 TL seviyelerine gerilemesi bekleniyor. Söz konusu indirimle birlikte 50 litrelik bir deponun maliyeti 260 TL azalacak. Mevcut durumda 95-96 TL bandında seyreden motorin fiyatları, Brent petrolün 90 doların altına düşmesi ve ABD-İran geriliminin azalmasıyla birlikte aşağı yönlü ivme kazandı. Türkiye'deki akaryakıt fiyatları; Akdeniz piyasasındaki ürün fiyatları, dolar kuru ve vergiler eklenerek hesaplanmaya devam ediyor.
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Motorin fiyatlarına dev indirim
Brent petrolün düşüşüne paralel olarak motorin fiyatlarında düşüş yaşanması bekleniyor. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 5 lira 20 kuruş indirim öngörülüyor.
Brent petrol fiyatlarındaki gerileme ve küresel piyasalardaki normalleşme adımları, motorin fiyatlarında büyük bir indirimi beraberinde getiriyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre, 20 Kasım Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 5 lira 20 kuruşluk bir düşüş öngörülüyor.
Bu indirimin ardından İstanbul'da motorin fiyatlarının 90 lira sınırına çekilmesi, Ankara'da 91,20 TL, İzmir'de ise 91,40 TL seviyelerine gerilemesi bekleniyor. Söz konusu indirimle birlikte 50 litrelik bir deponun maliyeti 260 TL azalacak. Mevcut durumda 95-96 TL bandında seyreden motorin fiyatları, Brent petrolün 90 doların altına düşmesi ve ABD-İran geriliminin azalmasıyla birlikte aşağı yönlü ivme kazandı. Türkiye'deki akaryakıt fiyatları; Akdeniz piyasasındaki ürün fiyatları, dolar kuru ve vergiler eklenerek hesaplanmaya devam ediyor.
Kaynak: AA
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