Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Sinem Dedetaş'a evinde ziyaret
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Sinem Dedetaş'a evinde ziyaret
Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ı İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki evinde ziyaret ettiği bildirildi. Paylaşılan bilgilere göre ziyaret, Üsküdar Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında 90 gün tutuklu kaldıktan sonra 29 Ekim 2026'da konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla tahliye edilen Dedetaş'ın evinde gerçekleşti. Kılıçdaroğlu'nun görüşme sonrasında Dedetaş'ın yeniden görevine dönmesi yönünde açıklamalarda bulunduğu aktarıldı.
Haber Giriş Tarihi: 18.11.2026 20:14
Haber Güncellenme Tarihi: 18.11.2026 20:17
Kaynak:
AA
Ziyaretin ardından basın mensuplarına konuştuğu belirtilen Kılıçdaroğlu, Dedetaş'ın sağlık ve moral durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yargı sürecinin tamamlanmasını ve Dedetaş'ın belediye başkanlığı görevine dönmesini istediğini ifade etti.
Kılıçdaroğlu'ndan göreve dönüş çağrısı
Paylaşılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Sinem Dedetaş'ın Üsküdar Belediye Başkanlığı dönemindeki çalışmalarına değinerek yeniden görevine başlaması yönündeki beklentisini dile getirdi.
Kılıçdaroğlu'na atfedilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Başarılı bir Üsküdar Belediye Başkanı’ydı. Bir dönem tutuklandı, şimdi ev hapsinde. Bir an önce adaletin gerçekleşmesini, Sinem Hanım’ın tekrar görevine başlayarak Üsküdarlılara hizmet etmesini istiyorum. En büyük arzumuz bu. Başarılı bir belediye başkanı; hizmet etme aşkı içinde görevine hazır. Bunu rahatlıkla ifade edebilirim. Morali de gayet iyi ancak adaletin bir an önce tecelli etmesini bekliyor."
Sinem Dedetaş'ın yargı sürecine ilişkin iddialar
İletilen bilgilere göre Sinem Dedetaş, Üsküdar Belediyesine yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Yaklaşık 90 gün süren tutukluluğun ardından 29 Ekim 2026 tarihinde konutu terk etmeme adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.
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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Sinem Dedetaş'a evinde ziyaret
Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ı İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki evinde ziyaret ettiği bildirildi. Paylaşılan bilgilere göre ziyaret, Üsküdar Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında 90 gün tutuklu kaldıktan sonra 29 Ekim 2026'da konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla tahliye edilen Dedetaş'ın evinde gerçekleşti. Kılıçdaroğlu'nun görüşme sonrasında Dedetaş'ın yeniden görevine dönmesi yönünde açıklamalarda bulunduğu aktarıldı.
Ziyaretin ardından basın mensuplarına konuştuğu belirtilen Kılıçdaroğlu, Dedetaş'ın sağlık ve moral durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yargı sürecinin tamamlanmasını ve Dedetaş'ın belediye başkanlığı görevine dönmesini istediğini ifade etti.
Kılıçdaroğlu'ndan göreve dönüş çağrısı
Paylaşılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Sinem Dedetaş'ın Üsküdar Belediye Başkanlığı dönemindeki çalışmalarına değinerek yeniden görevine başlaması yönündeki beklentisini dile getirdi.
Kılıçdaroğlu'na atfedilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Sinem Dedetaş'ın yargı sürecine ilişkin iddialar
İletilen bilgilere göre Sinem Dedetaş, Üsküdar Belediyesine yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Yaklaşık 90 gün süren tutukluluğun ardından 29 Ekim 2026 tarihinde konutu terk etmeme adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.
Kaynak: AA
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