Van Gölü'nde saat 18.57'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) paylaşılan verilerine göre, Van'ın Gevaş ilçesi yakınlarında kaydedilen depremin yerin 13,61 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
Haber Giriş Tarihi: 17.11.2026 21:13
Haber Güncellenme Tarihi: 17.11.2026 21:15
Kaynak:
HÜRHABER
AFAD'ın internet sitesinde yayımlandığı belirtilen deprem verilerine göre, sarsıntının merkez üssü Van Gölü olarak kaydedildi. Depremin büyüklüğü 4,3, derinliği ise 13,61 kilometre olarak bildirildi.
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Van'da korkutan deprem!
Van Gölü'nde saat 18.57'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) paylaşılan verilerine göre, Van'ın Gevaş ilçesi yakınlarında kaydedilen depremin yerin 13,61 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
AFAD'ın internet sitesinde yayımlandığı belirtilen deprem verilerine göre, sarsıntının merkez üssü Van Gölü olarak kaydedildi. Depremin büyüklüğü 4,3, derinliği ise 13,61 kilometre olarak bildirildi.
Van Gölü depremine ilişkin ilk veriler
Deprem bilgisi
Açıklanan veri
Merkez üssü
Van Gölü
Yakın yerleşim
Van / Gevaş
Büyüklük
4,3
Saat
18.57
Derinlik
13,61 kilometre
Kaynak
AFAD
Kaynak: HÜRHABER
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