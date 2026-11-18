AB ülkesinde dikkat çeken Türkiye çağrısı: F-35 yerine KAAN satın alalım
AB ülkesinde dikkat çeken Türkiye çağrısı: F-35 yerine KAAN satın alalım
Kamuoyunu 'Avrupa romantizminden uyanmaya' çağıran İspanyol savunma analisti Roberto Escámez, ABD'den F-35 savaş uçakları yerine, Türkiye'den Millî Muharip Uçak KAAN satın alınması teklifinde bulundu.
Haber Giriş Tarihi: 18.11.2026 09:21
Haber Güncellenme Tarihi: 18.11.2026 09:21
Kaynak:
AA
İspanyol savunma yazarı Roberto Escámez, FCAS savaş uçağı projesinin çökmesi ve Almanya'nın GCAP programına yönelmesinin ardından İspanya Hava Kuvvetleri için en gerçekçi seçeneğin Millî Muharip Uçak KAAN olduğunu belirtti.
İspanya'nın yalnızca alıcı konumunda kalmaması ve endüstriyel egemenliğini koruması gerektiğini vurgulayan yazar, donanma için F-35B'nin zorunlu olduğunu, hava kuvvetlerinde ise HÜRJET ile başlayan işbirliğinin KAAN ortaklığıyla genişletilmesinin stratejik bir gereklilik haline geldiğini ifade etti.
Escámez, "Bazıları beğenmese de İspanya Hava Kuvvetleri için en iyi seçenek Türk KAAN programıdır. Hava Kuvvetlerinin omurgasını oluşturan KAAN, güçlü İspanyol endüstrisiyle (Indra, ITP Aero) ve halihazırda hizmette olan Batılı silahların entegrasyonuyla desteklenecektir." ifadelerini kullandı.
İspanyol yazar, "KAAN'ı hedeflemek sadece cazip bir seçenek değil, İspanyol Hava Kuvvetleri için sadece müşteri olmaktan öteye geçmek istiyorsak neredeyse stratejik bir zorunluluktur." dedi.
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AB ülkesinde dikkat çeken Türkiye çağrısı: F-35 yerine KAAN satın alalım
Kamuoyunu 'Avrupa romantizminden uyanmaya' çağıran İspanyol savunma analisti Roberto Escámez, ABD'den F-35 savaş uçakları yerine, Türkiye'den Millî Muharip Uçak KAAN satın alınması teklifinde bulundu.
İspanyol savunma yazarı Roberto Escámez, FCAS savaş uçağı projesinin çökmesi ve Almanya'nın GCAP programına yönelmesinin ardından İspanya Hava Kuvvetleri için en gerçekçi seçeneğin Millî Muharip Uçak KAAN olduğunu belirtti.
Madrid merkezli DefensaySeguridad sitesinde yazan Escámez, kamuoyunu 'Avrupa romantizminden uyanmaya' çağırdı.
İspanya'nın yalnızca alıcı konumunda kalmaması ve endüstriyel egemenliğini koruması gerektiğini vurgulayan yazar, donanma için F-35B'nin zorunlu olduğunu, hava kuvvetlerinde ise HÜRJET ile başlayan işbirliğinin KAAN ortaklığıyla genişletilmesinin stratejik bir gereklilik haline geldiğini ifade etti.
Escámez, "Bazıları beğenmese de İspanya Hava Kuvvetleri için en iyi seçenek Türk KAAN programıdır. Hava Kuvvetlerinin omurgasını oluşturan KAAN, güçlü İspanyol endüstrisiyle (Indra, ITP Aero) ve halihazırda hizmette olan Batılı silahların entegrasyonuyla desteklenecektir." ifadelerini kullandı.
İspanyol yazar, "KAAN'ı hedeflemek sadece cazip bir seçenek değil, İspanyol Hava Kuvvetleri için sadece müşteri olmaktan öteye geçmek istiyorsak neredeyse stratejik bir zorunluluktur." dedi.
Kaynak: AA
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