Apple'da sistem krizi: App Store ve iCloud etkilendi
Apple'da sistem krizi: App Store ve iCloud etkilendi
Apple'ın App Store, Apple Music ve iCloud başta olmak üzere birçok dijital hizmetinde erişim sorunları yaşandığı bildirildi. Şirketin resmî sistem durumu sayfasında bazı servislerin yavaş çalışabileceği veya kullanılamayabileceği uyarısı yer alırken, Downdetector verilerine göre Türkiye saatiyle 20.00 civarında binlerce kullanıcı kesinti bildirimi yaptı. iCloud hesaplarına girişte yaşanan sorunların ise tüm kullanıcıları etkilediği belirtildi.
Haber Giriş Tarihi: 17.11.2026 22:16
Haber Güncellenme Tarihi: 17.11.2026 22:18
Kaynak:
AA
Apple'ın sistem durumu bildirimlerine göre farklı hizmetlerdeki kesintiler TSİ 19.15 ve 19.45 itibarıyla başladı.
App Store ve Apple Music hizmetlerinde kesinti
Apple'ın hizmetlerinin çalışma durumunu gösteren resmî internet sitesinde App Store ve Apple Music için erişim sorunu uyarısı yayımlandı. Şirket, her iki hizmette de TSİ 19.45'ten itibaren kesinti yaşandığını bildirdi.
Apple tarafından yayımlanan uyarıda, "Bu hizmet yavaş çalışabilir veya kullanılamayabilir" ifadeleri kullanıldı.
App Store üzerinden uygulama indirme ve güncelleme işlemleri ile Apple Music üzerinden müzik dinleme hizmetlerinin hangi bölgelerde ve ne ölçüde etkilendiğine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
iCloud hesaplarına girişte tüm kullanıcıları etkileyen sorun
Apple'ın sistem durumu sayfasında iCloud hesaplarına giriş işlemlerinde de sorun yaşandığı bildirildi. Şirket, TSİ 19.45'ten itibaren başlayan oturum açma probleminin tüm kullanıcıları etkilediğini belirtti.
iCloud, Apple kullanıcılarının fotoğraf, dosya, yedekleme ve diğer verilerini bulut ortamında saklamasına ve cihazlar arasında eşitlemesine olanak sağlıyor. Oturum açma hizmetindeki kesinti, hesaplarına yeniden giriş yapmak isteyen kullanıcıların erişim işlemlerini etkileyebiliyor.
Apple Pay ve Apple Support için de sorun bildirildi
Kesintileri takip eden Downdetector platformunda Apple'ın farklı hizmetlerine ilişkin kullanıcı şikayetlerinde artış yaşandı. TSİ 20.00 civarında başlayan bildirimlerde App Store ve iCloud dışında başka servislerin de yer aldığı aktarıldı.
AppleCare hizmetinde sorun daha erken başladı
Apple'ın sistem durumu güncellemelerine göre AppleCare on Device hizmetindeki kesinti TSİ 19.15 itibarıyla başladı. Böylece bu hizmetteki sorunun App Store, Apple Music ve iCloud için bildirilen kesintilerden daha erken kaydedildiği görüldü.
AppleCare on Device, Apple cihazları üzerinden destek ve servis işlemlerine erişim sağlanmasına yönelik hizmetler arasında bulunuyor. Kesintinin kullanıcıların hangi destek işlemlerini etkilediğine ilişkin ayrıntılı bilgi açıklanmadı.
Kullanıcılar, App Store, Apple Music, iCloud ve diğer Apple hizmetlerinin güncel çalışma durumunu şirketin resmî sistem durumu sayfası üzerinden takip edebiliyor.
Şirketin yayımlayacağı yeni güncellemeler, erişim sorunlarının kapsamı ve hizmetlerin normale dönüş süreci hakkında bilgi sağlayacak.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Apple'da sistem krizi: App Store ve iCloud etkilendi
Apple'ın App Store, Apple Music ve iCloud başta olmak üzere birçok dijital hizmetinde erişim sorunları yaşandığı bildirildi. Şirketin resmî sistem durumu sayfasında bazı servislerin yavaş çalışabileceği veya kullanılamayabileceği uyarısı yer alırken, Downdetector verilerine göre Türkiye saatiyle 20.00 civarında binlerce kullanıcı kesinti bildirimi yaptı. iCloud hesaplarına girişte yaşanan sorunların ise tüm kullanıcıları etkilediği belirtildi.
Apple'ın sistem durumu bildirimlerine göre farklı hizmetlerdeki kesintiler TSİ 19.15 ve 19.45 itibarıyla başladı.
App Store ve Apple Music hizmetlerinde kesinti
Apple'ın hizmetlerinin çalışma durumunu gösteren resmî internet sitesinde App Store ve Apple Music için erişim sorunu uyarısı yayımlandı. Şirket, her iki hizmette de TSİ 19.45'ten itibaren kesinti yaşandığını bildirdi.
Apple tarafından yayımlanan uyarıda, "Bu hizmet yavaş çalışabilir veya kullanılamayabilir" ifadeleri kullanıldı.
App Store üzerinden uygulama indirme ve güncelleme işlemleri ile Apple Music üzerinden müzik dinleme hizmetlerinin hangi bölgelerde ve ne ölçüde etkilendiğine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
iCloud hesaplarına girişte tüm kullanıcıları etkileyen sorun
Apple'ın sistem durumu sayfasında iCloud hesaplarına giriş işlemlerinde de sorun yaşandığı bildirildi. Şirket, TSİ 19.45'ten itibaren başlayan oturum açma probleminin tüm kullanıcıları etkilediğini belirtti.
iCloud, Apple kullanıcılarının fotoğraf, dosya, yedekleme ve diğer verilerini bulut ortamında saklamasına ve cihazlar arasında eşitlemesine olanak sağlıyor. Oturum açma hizmetindeki kesinti, hesaplarına yeniden giriş yapmak isteyen kullanıcıların erişim işlemlerini etkileyebiliyor.
Apple Pay ve Apple Support için de sorun bildirildi
Kesintileri takip eden Downdetector platformunda Apple'ın farklı hizmetlerine ilişkin kullanıcı şikayetlerinde artış yaşandı. TSİ 20.00 civarında başlayan bildirimlerde App Store ve iCloud dışında başka servislerin de yer aldığı aktarıldı.
AppleCare hizmetinde sorun daha erken başladı
Apple'ın sistem durumu güncellemelerine göre AppleCare on Device hizmetindeki kesinti TSİ 19.15 itibarıyla başladı. Böylece bu hizmetteki sorunun App Store, Apple Music ve iCloud için bildirilen kesintilerden daha erken kaydedildiği görüldü.
AppleCare on Device, Apple cihazları üzerinden destek ve servis işlemlerine erişim sağlanmasına yönelik hizmetler arasında bulunuyor. Kesintinin kullanıcıların hangi destek işlemlerini etkilediğine ilişkin ayrıntılı bilgi açıklanmadı.
Kullanıcılar, App Store, Apple Music, iCloud ve diğer Apple hizmetlerinin güncel çalışma durumunu şirketin resmî sistem durumu sayfası üzerinden takip edebiliyor.
Şirketin yayımlayacağı yeni güncellemeler, erişim sorunlarının kapsamı ve hizmetlerin normale dönüş süreci hakkında bilgi sağlayacak.
Kaynak: AA
Çok Okunanlar