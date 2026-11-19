Mustafa Yazıcı'ya ''fon soruşturması''nda adli kontrol kararı
Mustafa Yazıcı'ya ''fon soruşturması''nda adli kontrol kararı
Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen 'fon soruşturması' kapsamında ifadeye çağrılan Adil Varlık Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Yazıcı hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
Haber Giriş Tarihi: 19.11.2026 09:27
Haber Güncellenme Tarihi: 19.11.2026 09:27
Kaynak:
AA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen "fon soruşturması" sürüyor.
Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Yazıcı, İstanbul Adliyesi'ne geldi.
Yazıcı burada soruşturmayı yürüten savcıya yaklaşık 6 saat ifade verdi.
Mustafa Yazıcı, ifadesinin ardından "yurt dışı çıkış yasağı" ve "haftada bir imza atma" şartını içeren adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik Yazıcı hakkında talep doğrultusunda adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.
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Mustafa Yazıcı'ya ''fon soruşturması''nda adli kontrol kararı
Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen 'fon soruşturması' kapsamında ifadeye çağrılan Adil Varlık Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Yazıcı hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen "fon soruşturması" sürüyor.
Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Yazıcı, İstanbul Adliyesi'ne geldi.
Yazıcı burada soruşturmayı yürüten savcıya yaklaşık 6 saat ifade verdi.
Mustafa Yazıcı, ifadesinin ardından "yurt dışı çıkış yasağı" ve "haftada bir imza atma" şartını içeren adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik Yazıcı hakkında talep doğrultusunda adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.
Kaynak: AA
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