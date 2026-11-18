CHP kurultay davasında İmamoğlu dahil 9 kişiye ceza
CHP kurultay davasında İmamoğlu dahil 9 kişiye ceza
CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenen 38. Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddialarıyla açılan davada karar açıklandığı bildirildi. Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davanın 10. duruşmasında, 9 sanık hakkında hapis ve siyasi yasak, 3 sanık hakkında ise beraat kararı verildiği aktarıldı.
Haber Giriş Tarihi: 18.11.2026 18:25
Haber Güncellenme Tarihi: 18.11.2026 18:28
Kaynak:
HÜRHABER
Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı sırasında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan yargılamada, sanıkların Seçim Kanunu’na muhalefet suçlamasıyla yargılandığı belirtildi. Mahkemenin açıkladığı aktarılan kararda, sanıklar hakkında farklı hükümler kuruldu.
Ekrem İmamoğlu dahil 9 sanığa hapis cezası
Paylaşılan karar bilgilerine göre mahkeme, Ekrem İmamoğlu, Rıza Akpolat, Özgür Çelik, Nihat Yeşiltaş, Baki Aydöner, Erkan Aydın, Mehmet Kılınçarslan, Metin Güzelkaya ve Serhat Can Eş hakkında 2 yıl 1'er ay hapis cezasına hükmetti.
Üç sanık hakkında beraat kararı
Aynı davada yargılanan Cemil Tugay, Hüseyin Yaşar ve Özgen Nama hakkında ise beraat kararı verildiği aktarıldı. Böylece 12 sanığın yargılandığı davada 9 kişi hakkında mahkûmiyet, 3 kişi hakkında beraat hükmü kurulduğu belirtildi.
Beraat kararlarının gerekçelerine ilişkin ayrıntılar, paylaşılan bilgiler arasında yer almadı.
Dava 2023 yılındaki kurultaya dayanıyor
Yargılamanın konusu, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı sırasında usulsüzlük yapıldığı yönündeki iddialardan oluşuyor. Kurultay sürecine ilişkin suçlamalar kapsamında açılan davada toplam 12 kişi sanık olarak yer aldı.
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CHP kurultay davasında İmamoğlu dahil 9 kişiye ceza
CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenen 38. Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddialarıyla açılan davada karar açıklandığı bildirildi. Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davanın 10. duruşmasında, 9 sanık hakkında hapis ve siyasi yasak, 3 sanık hakkında ise beraat kararı verildiği aktarıldı.
Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı sırasında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan yargılamada, sanıkların Seçim Kanunu’na muhalefet suçlamasıyla yargılandığı belirtildi. Mahkemenin açıkladığı aktarılan kararda, sanıklar hakkında farklı hükümler kuruldu.
Ekrem İmamoğlu dahil 9 sanığa hapis cezası
Paylaşılan karar bilgilerine göre mahkeme, Ekrem İmamoğlu, Rıza Akpolat, Özgür Çelik, Nihat Yeşiltaş, Baki Aydöner, Erkan Aydın, Mehmet Kılınçarslan, Metin Güzelkaya ve Serhat Can Eş hakkında 2 yıl 1'er ay hapis cezasına hükmetti.
Üç sanık hakkında beraat kararı
Aynı davada yargılanan Cemil Tugay, Hüseyin Yaşar ve Özgen Nama hakkında ise beraat kararı verildiği aktarıldı. Böylece 12 sanığın yargılandığı davada 9 kişi hakkında mahkûmiyet, 3 kişi hakkında beraat hükmü kurulduğu belirtildi.
Beraat kararlarının gerekçelerine ilişkin ayrıntılar, paylaşılan bilgiler arasında yer almadı.
Dava 2023 yılındaki kurultaya dayanıyor
Yargılamanın konusu, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı sırasında usulsüzlük yapıldığı yönündeki iddialardan oluşuyor. Kurultay sürecine ilişkin suçlamalar kapsamında açılan davada toplam 12 kişi sanık olarak yer aldı.
Kaynak: HÜRHABER
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