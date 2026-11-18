Yeni Yol'da istifa krizi CHP'den milletvekili hamlesi
Yeni Yol'da istifa krizi CHP'den milletvekili hamlesi
Yeni Yol Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya'nın partisinden istifa ettiği bildirildi. Kaya'nın ayrılığıyla Türkiye Büyük Millet Meclisindeki (TBMM) milletvekili sayısının 19'a düştüğü belirtilen Yeni Yol Partisinin, Meclis grubunu koruyabilmesi için Cumhuriyet Halk Partisinden (CHP) milletvekili geçişi yaşandığı aktarıldı. CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün Yeni Yol Partisine katıldığı yönündeki gelişme, Meclisteki siyasi parti gruplarının sandalye dağılımını gündeme taşıdı.
Haber Giriş Tarihi: 18.11.2026 21:26
Haber Güncellenme Tarihi: 18.11.2026 21:29
Kaynak:
HÜRHABER
TBMM İçtüzüğü uyarınca siyasi partilerin Mecliste grup oluşturabilmesi için en az 20 milletvekiline sahip olması gerekiyor. Kaya'nın istifasıyla bu sınırın altına düştüğü belirtilen Yeni Yol Partisinin, Ediz Ün'ün katılımıyla yeniden 20 milletvekiline ulaştığı ifade edildi.
Ertuğrul Kaya'nın istifası sonrası sayı 19'a düştü
Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya'nın Yeni Yol Partisinden ayrılmasıyla partinin TBMM'deki milletvekili sayısının 20'den 19'a gerilediği bildirildi. Bu gelişme, siyasi parti grubu oluşturmak için gereken asgari milletvekili sayısı açısından önem taşıdı.
CHP'li Ediz Ün Yeni Yol Partisine geçti
Yeni Yol Partisinin Meclis grubunu koruması amacıyla CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün parti değiştirdiği aktarıldı. Ün'ün Yeni Yol Partisine katılmasıyla partinin milletvekili sayısının yeniden 20'ye yükseldiği belirtildi.
Yeni Yol daha önce de CHP'den destek almıştı
Paylaşılan bilgilere göre Yeni Yol Partisi, daha önce de milletvekili sayısının 20'nin altına düşmesi üzerine CHP'den gelen bir milletvekiliyle grup sayısını korumuştu.
İzmir Milletvekili Mustafa Bilici'nin AK Parti'ye katılmasının ardından Yeni Yol Partisinin milletvekili sayısının 19'a düştüğü, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın ise Yeni Yol Partisine geçerek grubun devamını sağladığı aktarıldı.
Mecliste grup kurmak için 20 milletvekili gerekiyor
TBMM İçtüzüğü'nün 18. maddesine göre siyasi parti grupları en az 20 milletvekilinden oluşuyor. Bu sayı, siyasi partilerin Mecliste grup statüsüne sahip olabilmesi açısından belirleyici ölçüt olarak uygulanıyor.
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Yeni Yol'da istifa krizi CHP'den milletvekili hamlesi
Yeni Yol Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya'nın partisinden istifa ettiği bildirildi. Kaya'nın ayrılığıyla Türkiye Büyük Millet Meclisindeki (TBMM) milletvekili sayısının 19'a düştüğü belirtilen Yeni Yol Partisinin, Meclis grubunu koruyabilmesi için Cumhuriyet Halk Partisinden (CHP) milletvekili geçişi yaşandığı aktarıldı. CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün Yeni Yol Partisine katıldığı yönündeki gelişme, Meclisteki siyasi parti gruplarının sandalye dağılımını gündeme taşıdı.
TBMM İçtüzüğü uyarınca siyasi partilerin Mecliste grup oluşturabilmesi için en az 20 milletvekiline sahip olması gerekiyor. Kaya'nın istifasıyla bu sınırın altına düştüğü belirtilen Yeni Yol Partisinin, Ediz Ün'ün katılımıyla yeniden 20 milletvekiline ulaştığı ifade edildi.
Ertuğrul Kaya'nın istifası sonrası sayı 19'a düştü
Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya'nın Yeni Yol Partisinden ayrılmasıyla partinin TBMM'deki milletvekili sayısının 20'den 19'a gerilediği bildirildi. Bu gelişme, siyasi parti grubu oluşturmak için gereken asgari milletvekili sayısı açısından önem taşıdı.
CHP'li Ediz Ün Yeni Yol Partisine geçti
Yeni Yol Partisinin Meclis grubunu koruması amacıyla CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün parti değiştirdiği aktarıldı. Ün'ün Yeni Yol Partisine katılmasıyla partinin milletvekili sayısının yeniden 20'ye yükseldiği belirtildi.
Yeni Yol daha önce de CHP'den destek almıştı
Paylaşılan bilgilere göre Yeni Yol Partisi, daha önce de milletvekili sayısının 20'nin altına düşmesi üzerine CHP'den gelen bir milletvekiliyle grup sayısını korumuştu.
İzmir Milletvekili Mustafa Bilici'nin AK Parti'ye katılmasının ardından Yeni Yol Partisinin milletvekili sayısının 19'a düştüğü, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın ise Yeni Yol Partisine geçerek grubun devamını sağladığı aktarıldı.
Mecliste grup kurmak için 20 milletvekili gerekiyor
TBMM İçtüzüğü'nün 18. maddesine göre siyasi parti grupları en az 20 milletvekilinden oluşuyor. Bu sayı, siyasi partilerin Mecliste grup statüsüne sahip olabilmesi açısından belirleyici ölçüt olarak uygulanıyor.
Kaynak: HÜRHABER
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