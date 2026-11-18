Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Muharip Uçak KAAN projesi kapsamında 2030 yılı sonuna kadar Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na 20 adet uçağın teslim edilmesinin ve 2035 yılı sonuna kadar ise bu sayının 100’e ulaşmasının planlandığını söyledi.
Haber Giriş Tarihi: 18.11.2026 21:29
Haber Güncellenme Tarihi: 18.11.2026 21:31
Kaynak:
AA
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye’nin savunma sanayii hedefleri ve devam eden tedarik süreçlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Milli Muharip Uçak KAAN projesi kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na 2030 yılı sonuna kadar 20 adet, 2035 yılı sonuna kadar ise toplam 100 adet uçağın teslim edilmesinin hedeflendiğini belirtti. Yerli imkanlar gelişene kadar hava gücünü dengeli bir stratejiyle korumayı amaçladıklarını ifade eden Güler, bu kapsamda İngiltere ile 20 adet Eurofighter Typhoon uçağı ve ilgili mühimmatın temini için sürecin devam ettiğini, ayrıca 12 adet C-130J nakliye uçağından ilk ikisinin Aralık 2026’da teslim alınacağını duyurdu.
ABD ile yürütülen F-16 Blok 70 ve F-35 süreçlerine de değinen Bakan Güler, 6 adet F-35 uçağının teslimi için görüşmelerin sürdüğünü ve CAATSA yaptırımları başta olmak üzere savunma sanayiine yönelik kısıtlamaların kaldırılmasını beklediklerini vurguladı. Deniz kuvvetlerinin sondaj faaliyetlerine refakat etmeye devam ettiğini ve 2026 başından itibaren 1156 NAVTEX ilanı yapıldığını belirten Güler, son olarak C-130 uçak kazasıyla ilgili üretici firma Lockheed Martin’in teknik incelemelerinin sürdüğünü ve sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağını ekledi.
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KAAN'ın teslimat takvimi belli oldu
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Muharip Uçak KAAN projesi kapsamında 2030 yılı sonuna kadar Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na 20 adet uçağın teslim edilmesinin ve 2035 yılı sonuna kadar ise bu sayının 100’e ulaşmasının planlandığını söyledi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye’nin savunma sanayii hedefleri ve devam eden tedarik süreçlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Milli Muharip Uçak KAAN projesi kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na 2030 yılı sonuna kadar 20 adet, 2035 yılı sonuna kadar ise toplam 100 adet uçağın teslim edilmesinin hedeflendiğini belirtti. Yerli imkanlar gelişene kadar hava gücünü dengeli bir stratejiyle korumayı amaçladıklarını ifade eden Güler, bu kapsamda İngiltere ile 20 adet Eurofighter Typhoon uçağı ve ilgili mühimmatın temini için sürecin devam ettiğini, ayrıca 12 adet C-130J nakliye uçağından ilk ikisinin Aralık 2026’da teslim alınacağını duyurdu.
ABD ile yürütülen F-16 Blok 70 ve F-35 süreçlerine de değinen Bakan Güler, 6 adet F-35 uçağının teslimi için görüşmelerin sürdüğünü ve CAATSA yaptırımları başta olmak üzere savunma sanayiine yönelik kısıtlamaların kaldırılmasını beklediklerini vurguladı. Deniz kuvvetlerinin sondaj faaliyetlerine refakat etmeye devam ettiğini ve 2026 başından itibaren 1156 NAVTEX ilanı yapıldığını belirten Güler, son olarak C-130 uçak kazasıyla ilgili üretici firma Lockheed Martin’in teknik incelemelerinin sürdüğünü ve sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağını ekledi.
Kaynak: AA
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