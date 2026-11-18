Türkiye ve Özbekistan ticaretinde 5 milyar dolar hedefi
Türkiye ve Özbekistan ticaretinde 5 milyar dolar hedefi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ile Özbekistan arasındaki ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarma hedefi doğrultusunda Türk iş dünyasına ortak hareket etme çağrısında bulundu. Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen İş Dünyası Toplantısı'nda konuşan Yılmaz, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2025 yılında 3 milyar doları aştığını, Özbekistan'daki Türk yatırımlarının ise 8,2 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Yılmaz, Türk şirketlerinin yerel ekonomiyle bütünleşerek ortak projeler geliştirmesi gerektiğini belirtti.
Haber Giriş Tarihi: 18.11.2026 21:30
Haber Güncellenme Tarihi: 18.11.2026 21:32
Kaynak:
DÜNYA
Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Özbekistan tarafından düzenlenen toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da katıldı. Toplantıda ikili ticaret, doğrudan yatırımlar, müteahhitlik hizmetleri ve Türk şirketleri arasındaki iş birliği imkanları ele alındı.
Türkiye ile Özbekistan arasındaki ticaret 3 milyar doları aştı
Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin Özbekistan'ın en büyük dış ticaret ortaklarından biri olduğunu belirterek iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2017 yılından bu yana iki katına çıktığını söyledi. Yılmaz'ın paylaştığı verilere göre ikili ticaret hacmi 2025 yılında 3 milyar doların üzerine yükseldi.
Cumhurbaşkanları tarafından belirlenen 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak amacıyla çalışmaların sürdürüldüğünü ifade eden Yılmaz, ticari ilişkilerin mal ticareti, hizmetler ve yatırımlar üzerinden geliştirilmesinin amaçlandığını kaydetti.
Özbekistan'daki Türk yatırımları 8,2 milyar dolara ulaştı
Yılmaz, Özbekistan'daki Türk doğrudan yatırımlarının 8,2 milyar dolar seviyesine ulaştığını açıkladı. Türkiye'nin bu yatırımlarla Özbekistan'da en fazla yatırım yapan üçüncü ülke konumunda bulunduğunu belirtti.
Özbekistan'da faaliyet gösteren Türk sermayeli firma sayısının 2 bin 365 olduğunu aktaran Yılmaz, Türkiye'nin ülkede en fazla firmaya sahip üçüncü ülke olduğunu ifade etti. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in gelecek 10 yılda 450 milyar dolar yabancı yatırım çekme hedefinin de Türk şirketleri açısından yeni iş birliği alanları oluşturabileceğini söyledi.
Özbekistan ekonomisi 2025'te yüzde 7,7 büyüdü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yaklaşık 40 milyonluk nüfusa sahip Özbekistan ekonomisinin 2025 yılında yüzde 7,7 büyüyerek 147 milyar dolar seviyesine ulaştığını bildirdi. Aynı dönemde dünya ekonomisinin yaklaşık yüzde 3 büyüdüğünü hatırlatan Yılmaz, Özbekistan'ın küresel ortalamanın iki katından fazla büyüme kaydettiğini belirtti.
Özbekistan'ın 2017 yılından bu yana uyguladığı reformlara değinen Yılmaz, ülkenin Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) üyelik sürecinin tamamlanmasının ticaret ortamının öngörülebilirliğine katkı sağlayacağını ifade etti. İki ülke arasındaki ulaştırma bağlantılarının geliştirilmesi ve Orta Koridor'un güçlendirilmesi yönündeki çalışmaların sürdüğünü kaydetti.
Türk müteahhitler 333 projede görev aldı
Türkiye ile Özbekistan arasındaki ekonomik ilişkilerde müteahhitlik sektörünün önemli bir yer tuttuğunu belirten Yılmaz, Türk firmalarının bugüne kadar Özbekistan'da yaklaşık 9,5 milyar dolar değerinde 333 proje üstlendiğini açıkladı.
Yılmaz, mal ticaretinin yanı sıra müteahhitlik ve hizmet sektörlerinde de ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin hedeflendiğini söyledi. Türk şirketlerinin Özbekistan'daki faaliyetlerinde bilgi paylaşımı, ortak yatırım ve yerel iş birliklerine ağırlık vermesi gerektiğini vurguladı.
İki ülke arasında 762 bin ziyaretçi hareketliliği
Turizm verilerini de paylaşan Yılmaz, 2025 yılında Özbekistan'dan Türkiye'ye yaklaşık 650 bin turist geldiğini, aynı dönemde 112 bin Türk vatandaşının Özbekistan'ı ziyaret ettiğini belirtti. Böylece iki ülke arasındaki toplam ziyaretçi sayısının 762 bine ulaştığını ifade etti.
Turizm ve diğer hizmet sektörlerinin ikili ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinde önemli bir alan olduğunu belirten Yılmaz, ticaret ve yatırım ilişkilerinin daha geniş sektörlere yayılmasının amaçlandığını aktardı.
Yılmaz'dan Türk iş dünyasına ortak hareket çağrısı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türk şirketlerinin Özbekistan'da birbirini destekleyen, ortak projeler geliştiren ve ölçek ekonomisi oluşturan bir iş ekosistemi kurması gerektiğini söyledi.
Yılmaz, iş dünyasına yönelik çağrısında şu ifadeleri kullandı:
"Bu doğrultuda bireysel başarı hikayelerinin ötesine geçerek, Özbekistan'da birbirini besleyen ölçek ekonomisi oluşturan ve ortak hareket kabiliyeti yüksek bir Türk iş ekosistemi inşa etmemiz gerekmektedir."
Türk şirketlerinin yerel ekonomiye daha güçlü şekilde entegre olmasını isteyen Yılmaz, firmalar arasındaki bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması ve ortak projelerin geliştirilmesi gerektiğini belirtti.
Ekonomik iş birliğinde yeni toplantı takvimi
Yılmaz, Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Saida Mirziyoyeva ile eş başkanlığını yürütecekleri İş Dünyasının Desteklenmesine Dair Yüksek Düzeyli İş Konseyinin iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmeyi amaçladığını ifade etti.
Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Maliye Bakanı Cemşid Koçkarov ile eş başkanlığını yürüttüğü Karma Ekonomik Komisyonun 9. toplantısının ise 23-24 Aralık 2026 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirileceğini açıkladı. Toplantı, Türkiye ile Özbekistan arasındaki ekonomik iş birliği gündeminin ele alınacağı bir sonraki üst düzey temas olarak planlanıyor.
Türkiye-Özbekistan ekonomik ilişkilerinde öne çıkan veriler
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Türkiye ve Özbekistan ticaretinde 5 milyar dolar hedefi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ile Özbekistan arasındaki ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarma hedefi doğrultusunda Türk iş dünyasına ortak hareket etme çağrısında bulundu. Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen İş Dünyası Toplantısı'nda konuşan Yılmaz, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2025 yılında 3 milyar doları aştığını, Özbekistan'daki Türk yatırımlarının ise 8,2 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Yılmaz, Türk şirketlerinin yerel ekonomiyle bütünleşerek ortak projeler geliştirmesi gerektiğini belirtti.
Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Özbekistan tarafından düzenlenen toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da katıldı. Toplantıda ikili ticaret, doğrudan yatırımlar, müteahhitlik hizmetleri ve Türk şirketleri arasındaki iş birliği imkanları ele alındı.
Türkiye ile Özbekistan arasındaki ticaret 3 milyar doları aştı
Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin Özbekistan'ın en büyük dış ticaret ortaklarından biri olduğunu belirterek iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2017 yılından bu yana iki katına çıktığını söyledi. Yılmaz'ın paylaştığı verilere göre ikili ticaret hacmi 2025 yılında 3 milyar doların üzerine yükseldi.
Cumhurbaşkanları tarafından belirlenen 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak amacıyla çalışmaların sürdürüldüğünü ifade eden Yılmaz, ticari ilişkilerin mal ticareti, hizmetler ve yatırımlar üzerinden geliştirilmesinin amaçlandığını kaydetti.
Özbekistan'daki Türk yatırımları 8,2 milyar dolara ulaştı
Yılmaz, Özbekistan'daki Türk doğrudan yatırımlarının 8,2 milyar dolar seviyesine ulaştığını açıkladı. Türkiye'nin bu yatırımlarla Özbekistan'da en fazla yatırım yapan üçüncü ülke konumunda bulunduğunu belirtti.
Özbekistan'da faaliyet gösteren Türk sermayeli firma sayısının 2 bin 365 olduğunu aktaran Yılmaz, Türkiye'nin ülkede en fazla firmaya sahip üçüncü ülke olduğunu ifade etti. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in gelecek 10 yılda 450 milyar dolar yabancı yatırım çekme hedefinin de Türk şirketleri açısından yeni iş birliği alanları oluşturabileceğini söyledi.
Özbekistan ekonomisi 2025'te yüzde 7,7 büyüdü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yaklaşık 40 milyonluk nüfusa sahip Özbekistan ekonomisinin 2025 yılında yüzde 7,7 büyüyerek 147 milyar dolar seviyesine ulaştığını bildirdi. Aynı dönemde dünya ekonomisinin yaklaşık yüzde 3 büyüdüğünü hatırlatan Yılmaz, Özbekistan'ın küresel ortalamanın iki katından fazla büyüme kaydettiğini belirtti.
Özbekistan'ın 2017 yılından bu yana uyguladığı reformlara değinen Yılmaz, ülkenin Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) üyelik sürecinin tamamlanmasının ticaret ortamının öngörülebilirliğine katkı sağlayacağını ifade etti. İki ülke arasındaki ulaştırma bağlantılarının geliştirilmesi ve Orta Koridor'un güçlendirilmesi yönündeki çalışmaların sürdüğünü kaydetti.
Türk müteahhitler 333 projede görev aldı
Türkiye ile Özbekistan arasındaki ekonomik ilişkilerde müteahhitlik sektörünün önemli bir yer tuttuğunu belirten Yılmaz, Türk firmalarının bugüne kadar Özbekistan'da yaklaşık 9,5 milyar dolar değerinde 333 proje üstlendiğini açıkladı.
Yılmaz, mal ticaretinin yanı sıra müteahhitlik ve hizmet sektörlerinde de ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin hedeflendiğini söyledi. Türk şirketlerinin Özbekistan'daki faaliyetlerinde bilgi paylaşımı, ortak yatırım ve yerel iş birliklerine ağırlık vermesi gerektiğini vurguladı.
İki ülke arasında 762 bin ziyaretçi hareketliliği
Turizm verilerini de paylaşan Yılmaz, 2025 yılında Özbekistan'dan Türkiye'ye yaklaşık 650 bin turist geldiğini, aynı dönemde 112 bin Türk vatandaşının Özbekistan'ı ziyaret ettiğini belirtti. Böylece iki ülke arasındaki toplam ziyaretçi sayısının 762 bine ulaştığını ifade etti.
Turizm ve diğer hizmet sektörlerinin ikili ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinde önemli bir alan olduğunu belirten Yılmaz, ticaret ve yatırım ilişkilerinin daha geniş sektörlere yayılmasının amaçlandığını aktardı.
Yılmaz'dan Türk iş dünyasına ortak hareket çağrısı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türk şirketlerinin Özbekistan'da birbirini destekleyen, ortak projeler geliştiren ve ölçek ekonomisi oluşturan bir iş ekosistemi kurması gerektiğini söyledi.
Yılmaz, iş dünyasına yönelik çağrısında şu ifadeleri kullandı:
Türk şirketlerinin yerel ekonomiye daha güçlü şekilde entegre olmasını isteyen Yılmaz, firmalar arasındaki bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması ve ortak projelerin geliştirilmesi gerektiğini belirtti.
Ekonomik iş birliğinde yeni toplantı takvimi
Yılmaz, Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Saida Mirziyoyeva ile eş başkanlığını yürütecekleri İş Dünyasının Desteklenmesine Dair Yüksek Düzeyli İş Konseyinin iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmeyi amaçladığını ifade etti.
Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Maliye Bakanı Cemşid Koçkarov ile eş başkanlığını yürüttüğü Karma Ekonomik Komisyonun 9. toplantısının ise 23-24 Aralık 2026 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirileceğini açıkladı. Toplantı, Türkiye ile Özbekistan arasındaki ekonomik iş birliği gündeminin ele alınacağı bir sonraki üst düzey temas olarak planlanıyor.
Türkiye-Özbekistan ekonomik ilişkilerinde öne çıkan veriler
Ticaret hacmi hedefi
5 milyar $
2025 ticaret hacmi
3 milyar $+
Türk yatırımları
8,2 milyar $
Türk sermayeli firma
2.365
Kaynak: DÜNYA
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